Штраф до 34 тыс. грн за использование поддельных COVID-документов предлагает ввести Кабмин, - Шмыгаль. ВИДЕО

Кабинет Министров предложил Раде усилить ответственность за подделку документов о прививках.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы поддержали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. Такие безответственные действия - это угроза для всего общества, и мы будем реагировать соответствующим образом", - говорится в сообщении.

Так, Кабмин предлагает:



- штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет будет предусмотрено для тех, кто сознательно использует поддельные документы;



- штраф до 68 тыс. грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года предлагается предусмотреть для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;



- штраф до 170 тыс. или лишение свободы до 3 лет ввести за подделку таких документов с целью распространения.

В правительстве надеются, что парламент поддержит эту ответственную перед обществом инициативу.

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