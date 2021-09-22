Штраф до 34 тыс. грн за использование поддельных COVID-документов предлагает ввести Кабмин, - Шмыгаль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров предложил Раде усилить ответственность за подделку документов о прививках.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы поддержали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. Такие безответственные действия - это угроза для всего общества, и мы будем реагировать соответствующим образом", - говорится в сообщении.
Так, Кабмин предлагает:
- штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет будет предусмотрено для тех, кто сознательно использует поддельные документы;
- штраф до 68 тыс. грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года предлагается предусмотреть для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;
- штраф до 170 тыс. или лишение свободы до 3 лет ввести за подделку таких документов с целью распространения.
В правительстве надеются, что парламент поддержит эту ответственную перед обществом инициативу.
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Но для дебилов, очевидно, 1>57000