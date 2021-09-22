Клименко о версиях покушения на Шефира: Его госдеятельность, давление на власть и дестабилизация в стране. Возможно участие иностранных спецслужб. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Правоохранители в настоящее время рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
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"С учетом получения предварительных данным три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция Украины – это в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны, и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран", - сказал Клименко.
По его словам, дело находится на контроле.
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.
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Опять? виновные будут назначены как и в "деле Шеремета"?
@Helgi Sharp
чем собирается кормить украинцев авторитатор ЗЕленский ?
ЗЕльоной жижей ?
в формуле "хлеба и зрелищ" хлеб стоит на первом месте
Безбарьерный сценарий бездарной инсценировки.
о ком это ?
о Генри Киссенджере? о Збигневе Бзежинском ?
нет, панове!
это о поганом сценаристе-продюсере....
ДОПАНУВАЛИСЬ !!!!
попали в шофера
расследует шериф
свічка
@svecha62
·
12 хв
AllГолобуцький Когда правоохранители будут просматривать видео в поисках кадров с возможными исполнителями сегодняшнего покушения, может, заодно найдут видео с машиной Трухина? Чтоб дважды не вставать, так сказать…
Сергій Поярков якраз вчора про розстріл парламенту відео видав
АК-74 выдает 10 выстрелов в секунду.
автомобиль на скорости 80 км/часза 1 секунду проезжает 22 метра
еще вопросы остались?
Думали что там где водила сидит Шефирли
4 ч. ·
У Зеленского решили добавить драматургии в низкопробном сериале «Голобородько против олигархов». И вдруг резко произошло «покушение» на первого помощника президента Шефира.
Теперь нам начнут разводить балаган из серии «Олигархи хотят физически устранить президента, который с ними борется».
Все бы ничего, но политтехнологи Банковой такие тупые, что забыли: все знают, что Шефир - это одно из контактных лиц Зеленского с олигархами. Ну, теми, с которыми якобы борется Голобородько.
Для тех, кто решил пустить слезу, напомню, как Гонтарева себе дом палила, сидя в Лондоне…
2005 - Кушать подано! (Украина)
2006 - Профессор в законе (Украина)
2010 - Новогодние сваты (Украина)
2009 - Любовь в большом городе (Украина), фильм вошел в список самых успешных фильмов украинского производства по версии strana.ua[5]
2011 - Легенда. Людмила Гурченко (Украина)
продюсер
2008 - Сваты (Украина)
2009 - Чудо (Украина)
2009 - Сваты 2 (Украина)
2009 - Сваты 3 (Украина)
2009 - Как казаки … (Украина)
2010 - Сваты 4 (Украина)
2010 - Новогодние сваты (Украина)
2011 - Сваты 5 (Украина)
2011 - Я буду рядом; получил главный приз фестиваля «Кинотавр».
2012 - 8 первых свиданий, восьмой в рейтинге страны по кассовым сборам на 2018 год
2012 - Ржевский против Наполеона, седьмое место в рейтинге самых успешных фильмов Украины
2013 - Любовь в большом городе 3, фильм стал третьим в списке самых успешных фильмов украинского производства по версии strana.ua[5]
2015 - Слуга народа, сериал приобрела компания Netflix 21 мая 2019 года был назначен первым помощником 6-го президента Украины Владимира Зеленского. На этом посту отметился высказыванием о пересмотре закона о 21 мая 2019 года был назначен первым помощником 6-го президента Украины Владимира Зеленского. На этом посту отметился высказыванием о пересмотре закона о языке, вызвавшем общественный резонанс. О том что он сценарист уже ни слова Уже только -Общественый деятель.....