Клименко о версиях покушения на Шефира: Его госдеятельность, давление на власть и дестабилизация в стране. Возможно участие иностранных спецслужб. ВИДЕО

Правоохранители в настоящее время рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

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"С учетом получения предварительных данным три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция Украины – это в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны, и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран", - сказал Клименко.

По его словам, дело находится на контроле.

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Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.