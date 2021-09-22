РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6526 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество Борьба с коронавирусом
7 350 61
вакцина (3810) Ляшко Виктор (1319) COVID-19 (18596)

Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и работников учебных заведений, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников учебных заведений, министерств и других органов центральной исполнительной власти, а также местных госадминистраций.

Об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Предлагаем внедрить обязательные профилактичечские прививки от COVID-19. В частности, для сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также городских администраций", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, такой подход уже предусмотрен действующим законодательством.

"Статьей №12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний", - добавил он.

"В апреле этого года ЕСПЧ подвердил положение нашего национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демокартических обществах и не противоречит конвенции о защите прав человека", - подчеркнул министр.

Также читайте: До конца года в Украину поступит еще как минимум 16 млн доз вакцин от COVID-19, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
ляшко, чючєло, читай конституцію.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:54
+9
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская власть не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН

https://www.unn.com.ua/ru/news/1944143-obovyazkovoyi-vaktsinatsiyi-vid-koronavirusu-v-********-ne-bude-premyer

БРЕХНЯ НА БРЕХНЕ И БРЕХНЕЙ ПОГОНЯЕТ. Задолбала эта брехливая власть!!!!
показать весь комментарий
22.09.2021 15:10
+6
Предлагаем внедрить обязательных профилактичечских прививок от COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/v3289760

Тоесть это незакончится никогда? Уже практически в открытую говорят МЫ ПОСАДИМ ВАС НА ИГЛУ, И ХРЕН ВЫ СЛЕЗИТЕ.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ляшко, чючєло, читай конституцію.
показать весь комментарий
22.09.2021 14:54 Ответить
Зобов'язувати проводити щеплення громадян України можна тільки якщо введений особливий правовий режим Воєнного або Надзвичайного стану! Не забувайте про це! Інакше всі ці дії не відповідають Конституції України і є перевищенням повноважень чиновників, а чиновники зобов'язані діяти виключно в межах власних повноважень і відповідно до Конституції та законів України!
показать весь комментарий
22.09.2021 14:55 Ответить
Где ты такую херню вычитал, что при военном стане можно когото принудительно вакцЫнировать?
показать весь комментарий
22.09.2021 14:56 Ответить
Его хотелки окончательно размажут в грязь законы, касающиеся прививок, да и любой закон они будут игнорировать после этого. Они же вякают о правовом государстве.

Люди добьются, что их лишили права на труд незаконно, а потом из бюджета будут платить за вынужденный прогул. Надо произвести изменения в законах, а потом не допускать.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:00 Ответить
Формально по новому тр.кодексу можно поставить в ситуацию что непривитый - угроза процессу работадателя (там чуть заковырестей сказанно ,но не суть) и уволят вполне законно, вообще новый тр.кодекс дает очень много прав для беспредела работадателю.И главное как вовремя принят
показать весь комментарий
22.09.2021 15:41 Ответить
Есть другой закон, в котором указаны обязательные прививки, согласно которого и могут добиться о неправомерности прививки. А если еще был нанесен ущерб здоровью прививкой. И потом, эта прививка до конца была исследована согласно сертификации?
показать весь комментарий
22.09.2021 15:54 Ответить
Ну вы ведь понимаете,что в этом театре абсурда нет ни граней ни рамок, кстати по поводу закона - новость в ленте уже обсуждают принятие для гос сектора обязаловку

Мы живем в период когда прежние законы защищающие право перестают действовать, и право гражданина становиться ничем.Прям как в стареньких фантастиках американских, и ведь это не только у нас, весь мир в этом говне вариться. Тут хочешьнехочешь ,а начнешь Библию подгонять под сюжет нынешних реалий и пускать не будут,и продавать, и ведь уже не стесняясь говорят что это ежесезонная вакцинация будет.Смотрю так и думаю,неужели это не сон, нет, реальность, и с каждым месяцем она все абсурднее.А ведь многие еще в начале 2020 говорили - весь мир заставят колоться, принудят любым способом, даже если болел, если иммунитет сильнейший,побарабану.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:07 Ответить
Вы в первую очередь обеспечьте 100% вакцинацию тремя дозами всех мед работников и работников мед учреждений от министра до уборщицы во всем учреждениях медицины от министерства до ветеринарной станции не зависимо от форм собственности. Ну а тогда можно будет говорить и по остальным. Пока же этого не сделано, веры нет.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:02 Ответить
а чего не пятерьма?
показать весь комментарий
22.09.2021 17:15 Ответить
Может со временем ( судя по тенденции) и шестью. На данный момент начался уже кое где и третий этап вакцинации. На ком же проводить эксперимент как не на самих медработниках. Им и первая " скрипка" в этом вопросе. А как иначе. Не все же на мышах испытывать и на пациентах.
показать весь комментарий
22.09.2021 18:30 Ответить
открою тебе тайну половина медперсонала не хочет вакцинироваться.вакцины с избытком и срок годности на исходе
показать весь комментарий
23.09.2021 07:58 Ответить
А я о чем.. Если медики не хотят вакцинироваться, то какие вопросы к остальным.
показать весь комментарий
23.09.2021 13:21 Ответить
У..бітє його хтось щоб воно замовкло.Мабуть йому таку купу бабла копорації медична запропонували,що ще трохи і він запропонує мусорам примусово заламувати руки громадянам та штрикати жижею.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:02 Ответить
дуже добре, обов'язково ширяти всіх чиновників .. причому простроченою вакциною яка оберігає тільки від старих штамів цієї китайської зарази
показать весь комментарий
22.09.2021 15:03 Ответить
Вищі чиновники не дурні, в них вже всі довідки є, а ось рядових чиновників, які ще намагаються робити щось корисне, провакцинують примусово.
показать весь комментарий
22.09.2021 17:04 Ответить
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская власть не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН

https://www.unn.com.ua/ru/news/1944143-obovyazkovoyi-vaktsinatsiyi-vid-koronavirusu-v-********-ne-bude-premyer

БРЕХНЯ НА БРЕХНЕ И БРЕХНЕЙ ПОГОНЯЕТ. Задолбала эта брехливая власть!!!!
показать весь комментарий
22.09.2021 15:10 Ответить
смішене рішення, самінебезпечні вакціновані безсимптомні вірусоносії коронавірусу, вакціновані з нульовим імінітетом після двох вакцінацій самі вразливі. важко розуміти хворих посадовців . Шмигаля та інших "членів"пора у відставку, Ляшко наробив на реальний термін.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:13 Ответить
Їхня мотивація зрозуміла, постійна вакцинація - регулярні закупівлі препарату. А "ефективно" освоювати кошти вони вміють.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:19 Ответить
на дворе 21-й век, а они еще в вакцины верят! только молитва, пост и святая вода! а врачей можно и камнями забить, все равно от них толку нет.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:15 Ответить
Сейчас уже поздно. Это всё нужно было вводить ещё весной. А так - провалили все параметры двух "НАЦПЛАНОВ ВАКЦИНАЦИИ" - апрельского (по 5,5 млн. прививок в месяц) и июльского (по 8+млн. в месяц). Зеленые бездари, вообще, все дела ведут на расслабоне. Им так привычнее и комфортнее. Подумаешь, что-то там пообещали. Ну и что, что планы не выполняются в принципе. Главное - не сильно напрягаться. В ноябре примут третий вариант НАЦПЛАНА ВАКЦИНАЦИИ с 15млн.прививок в месяц. Делать будут всего по 2-3 млн. - и ничего никому за это не будет...
показать весь комментарий
22.09.2021 15:23 Ответить
Ляшко в апреле обещал деать по 4,5-11 млн. прививок в месяц. В мае урезал планы в 1,5 раза - до 3млн/мес. (10млн. за 100 дней). Реально сделал за 20.05-31.08 всего 8 с небольшим млн., и.е., в среднем всего по 2,4млн./месяц - и ничего. НОЛЬ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ БЕЗДЕЛЬНИКА И ЛЖЕЦА. Вот главная причина десятков тысяч смертей в Украине - ПОГОЛОВНАЯ ЗЕЛЕНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ...
показать весь комментарий
22.09.2021 15:26 Ответить
Предлагаем внедрить обязательных профилактичечских прививок от COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/v3289760

Тоесть это незакончится никогда? Уже практически в открытую говорят МЫ ПОСАДИМ ВАС НА ИГЛУ, И ХРЕН ВЫ СЛЕЗИТЕ.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:38 Ответить
это их выбор, страшно что потом они пропагандируют и навязывают всем такой подход.Сами рабы, и всех хотят сделать таким же.
показать весь комментарий
23.09.2021 08:58 Ответить
Поліцію коли обов'язково штрикатиме? А лікарів? Не чіпаєте їх? А чому?
показать весь комментарий
22.09.2021 16:00 Ответить
пора новые партии шмурдяка закупать и после распила навара запасаться курточками, а проклятые украинцы не хотят колоться. ничего, не хотят - заставим. исключительно добровольно!
показать весь комментарий
22.09.2021 16:14 Ответить
Дустом їх, дустом!!!
показать весь комментарий
22.09.2021 16:19 Ответить
чуток цены на сертификаты утрясут и порядок
показать весь комментарий
22.09.2021 16:20 Ответить
Міністр охорони здоров'я своїми заявками демонструє власну некомпетентність. Поперше вакцини ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ, і жодна поки що не завершила всі етапи випробувань. Подруге є ціла низка умов, за яркими щеплення може бути внесене до списку обов'язкових, і ні під жодну ці вакцини не попадають. І не знати це міністру охорони здоров'я ганебно. І ще, а чому одного слова немає про обов'язкову вакцінацію всих медпрацівників???
показать весь комментарий
22.09.2021 16:22 Ответить
Как вакцинация и вакцинированные влияют на распространение вируса???
показать весь комментарий
22.09.2021 16:34 Ответить
Никак. А вот ковидиоты - влияют. Они его распространяют. Неожиданно правда?
показать весь комментарий
22.09.2021 16:38 Ответить
Правильное решение. Несогласных не допускать на работу. Увольнять попросту. Не должен страдать коллектив от дремучести и тугодумия отдельных сотрудников. Не хочешь прививаться - ищи работу где все такие же дятлы.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:37 Ответить
хм, а когда все вакцинируемые в вашем коллективе будут болеть, кого винить будете? или так, сходу - заболел згачит изгой, уволить нахер ? У вас ваксеров мозги уже совсем набекрень пошли? Ладно те утырки , бабло подымают, вам ,рядовому барану из стада, выгода то какая из кипеша?

Кстати готовы уже ежегодно колоться, ляшко на вас очень надееться курточка нужна,и штаны с отливом, и в ялту .
показать весь комментарий
22.09.2021 16:51 Ответить
https://www.bbc.com/news/uk-57830617 - если тут это случилось - то чем отличается ваш коллектив??? - отвечу - НИЧЕМ!
показать весь комментарий
22.09.2021 22:44 Ответить
Бред сивой кобылы!😀😀😀
показать весь комментарий
23.09.2021 00:31 Ответить
Глупцы.. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять к чему это приведет. А приведет это к тому, что люди будут покупать вакцинацию и тем самым улучшат липовую статистику.

Не понятно (видимо хотят бабло отмыть или что другое) почему ляшки будоражат население устрашением ситуации.

Считаю, у нас ситуация очень хорошая. Судите сами: карантина нет априори, вакцинировалась очень малая часть населения, и... И ни хера страшного не происходит.
показать весь комментарий
22.09.2021 17:13 Ответить
Чиновников,чиновников колите в первую очередь!)) Бустером их фигачьте по 15 лохцин каждые полгода.Глядишь,быстрее откинуться.А,нет...все чиновники купят липовые сертификаты и заколят плацебо.Но ничего,есть и другие категории и даже желающие нищеброды,им плацебо не пройдет,им можно реально заколоть👍
показать весь комментарий
22.09.2021 17:21 Ответить
А сам то ляшко уколотый?
показать весь комментарий
22.09.2021 17:51 Ответить
а в министерстве все??? )))
показать весь комментарий
22.09.2021 21:37 Ответить
Мда. Права человека просто втаптывают в грязь. Еще и смеются в лицо. Понятие права человека стремительно перестает существовать.
показать весь комментарий
22.09.2021 18:28 Ответить
я правильно понял - минздав - насрал на Конституцию?
показать весь комментарий
22.09.2021 19:26 Ответить
А что Конституция говорит о туберкулезниках и других опасных заразных болезнях?
показать весь комментарий
22.09.2021 20:42 Ответить
жаль, что Конституция не говорит об идиотах.....
показать весь комментарий
22.09.2021 20:52 Ответить
потеряны территории записанные в Конституцию, это теперь другая страна и Конституция не дейтвует с 2014года.
показать весь комментарий
22.09.2021 21:58 Ответить
Даже по 12-йо статье на которую он ссылается нет условий. Так что филькина грамота это все. Почитайте 12 статью о которой он говорит....
показать весь комментарий
22.09.2021 19:34 Ответить
Поддерживаю двумя руками. Те кто работает на госслужбе или в торговле обязаны быть вакцинированы. Или пускай уходят в отпуск за свой счет до конца епидемии.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:41 Ответить
у вас соответствующий ник)) - как тонко подмечено - ЗЕЛЕНОЕ ГА....НО!
показать весь комментарий
22.09.2021 22:47 Ответить
а может сначала обязательное тестирование???

ведь уже есть утверждение, что переболевшие и имеющие большое количество антител защищены не менее прививки (которая не убережет от коронавируса, а лишь облегчает его течение...так, как и возникший к нему иммунитет у переболевших)

так почему не начать с тестирования ??? обязательного (и менее страшного для антиваксеров)))
показать весь комментарий
22.09.2021 21:40 Ответить
«Тести брешуть!» (с) Антиваксери
показать весь комментарий
22.09.2021 22:04 Ответить
знову не вгадав ))))
показать весь комментарий
22.09.2021 22:13 Ответить
 
 