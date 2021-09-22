Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и работников учебных заведений, - Ляшко. ВИДЕО
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В Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников учебных заведений, министерств и других органов центральной исполнительной власти, а также местных госадминистраций.
Об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Предлагаем внедрить обязательные профилактичечские прививки от COVID-19. В частности, для сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также городских администраций", - отметил глава Минздрава.
По словам Ляшко, такой подход уже предусмотрен действующим законодательством.
"Статьей №12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний", - добавил он.
"В апреле этого года ЕСПЧ подвердил положение нашего национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демокартических обществах и не противоречит конвенции о защите прав человека", - подчеркнул министр.
Пожалуйста, подождите...
Люди добьются, что их лишили права на труд незаконно, а потом из бюджета будут платить за вынужденный прогул. Надо произвести изменения в законах, а потом не допускать.
Мы живем в период когда прежние законы защищающие право перестают действовать, и право гражданина становиться ничем.Прям как в стареньких фантастиках американских, и ведь это не только у нас, весь мир в этом говне вариться. Тут хочешьнехочешь ,а начнешь Библию подгонять под сюжет нынешних реалий и пускать не будут,и продавать, и ведь уже не стесняясь говорят что это ежесезонная вакцинация будет.Смотрю так и думаю,неужели это не сон, нет, реальность, и с каждым месяцем она все абсурднее.А ведь многие еще в начале 2020 говорили - весь мир заставят колоться, принудят любым способом, даже если болел, если иммунитет сильнейший,побарабану.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1944143-obovyazkovoyi-vaktsinatsiyi-vid-koronavirusu-v-********-ne-bude-premyer
БРЕХНЯ НА БРЕХНЕ И БРЕХНЕЙ ПОГОНЯЕТ. Задолбала эта брехливая власть!!!!
Тоесть это незакончится никогда? Уже практически в открытую говорят МЫ ПОСАДИМ ВАС НА ИГЛУ, И ХРЕН ВЫ СЛЕЗИТЕ.
дятлы.
Кстати готовы уже ежегодно колоться, ляшко на вас очень надееться курточка нужна,и штаны с отливом, и в ялту .
Не понятно (видимо хотят бабло отмыть или что другое) почему ляшки будоражат население устрашением ситуации.
Считаю, у нас ситуация очень хорошая. Судите сами: карантина нет априори, вакцинировалась очень малая часть населения, и... И ни хера страшного не происходит.
ведь уже есть утверждение, что переболевшие и имеющие большое количество антител защищены не менее прививки (которая не убережет от коронавируса, а лишь облегчает его течение...так, как и возникший к нему иммунитет у переболевших)
так почему не начать с тестирования ??? обязательного (и менее страшного для антиваксеров)))