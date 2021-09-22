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Расчеты РСЗО "Ураган" провели учения вблизи админграницы с оккупированным Крымом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Война в Украине

Рассчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" провели учения вблизи админграницы с оккупированным Крымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммандование ООС, артиллеристы провели условные стрельбы по координатам, которые предоставляля операторы беспилотников.

По легенде учений, реактивщики наносили удары по пехоте и бронетехнике противника, которые находились на расстоянии более 30-ти километров.

"Подразделения быстро выдвинулись из района сосредоточения, осуществили маршбросок, развернулись на боевых позициях, навелись на цели для ъх дальнейшего поражения и сменили позиции", - прокомментировал действия расчетов командующий ООС ВСУ Сергей Наев.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+15
Постійні навчання всіх складових сил оборони України запорука готовності до відбиття можливого нападу і підвищення кваліфікації розрахунків.
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22.09.2021 19:42
+15
Систематичні тренування запорука подальшої перемоги...
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22.09.2021 19:51
+14
Тренування бойових розрахунків - запорука перемоги над ворогом
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22.09.2021 19:49
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Расчёты тактических ракет средней дальности ВСУ(до двух тысяч километров), провели учения. А не это посмешище.
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22.09.2021 15:12 Ответить
Ну почему сразу посмешище? Ураган неплохая РСЗО, кстати аналог MLRS, только вот ему бы умную голову, новую автобазу, автоматизированное управление, кассетные снаряды и новые термобарики совсем бы не помешали и вполне себе
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22.09.2021 15:25 Ответить
а что от урагана тогда останется ? трубы
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22.09.2021 16:00 Ответить
По Москве ,военным базам и атомным станциям на россии,тоже Ураганом стрелять прикажешь?
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22.09.2021 18:28 Ответить
Хоть ракеты зря не тратили.
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22.09.2021 15:13 Ответить
Ага. А до Лісників далеко звідти?
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22.09.2021 15:14 Ответить
- Представьте, что перед вами противник. Представили?

- Да

- Представьте, что вы по нему стреляете. Представили?

- Так у нас патронов нет.

- Не важно. Представьте, что есть.

- И шо?

- Молодцы! Условный противник поражен.

- А как вы поняли?

- Представил, плять!
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22.09.2021 15:41 Ответить
цирк, расстояние меньше корпуса между машинами
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22.09.2021 15:58 Ответить
вот тоже не могу понять этого . как не учения так грады . смерчи стоят просто в притирку машина к машине. вместо положенных 25-50 метров расстояния между ними согласно правил стрельбы и управления огнём . такое чувство . что каких то петухов в командиры начали набирать с любовью к красивым построениям под ниточку
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22.09.2021 16:36 Ответить
Дык это они спецом так интервал поменьше подбирают между машинками, чтоб их можна было одним батарейным залпом Д-30 накрыть, уже какая экономия снарядов для сепарскорашистской артиллерии будя и гланое,- шоб ствол был чистый да и откат нормальный, угу...***
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22.09.2021 17:36 Ответить
З кожним днем все більше міцнішає наша армія, а наши захистники вчаться вміло володіти потужною зброєю.
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22.09.2021 19:37 Ответить
Быстрое разворачивание подразделений, марш, разворачивание на боевых позициях, наведение на цели для их поражения и смена позиций - все отработано четко и слаженно. Сказываются ежедневные тренировки.
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22.09.2021 19:40 Ответить
Покращення бойових навичків, та відпрацювання дій з новітньою зброєю та технічними засобами, це найкращий та безпомилковий шлях, до успішного відбиття ворожого наступу.
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22.09.2021 19:41 Ответить
Постійні навчання всіх складових сил оборони України запорука готовності до відбиття можливого нападу і підвищення кваліфікації розрахунків.
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22.09.2021 19:42 Ответить
Головний "месидж" нашим "опонентам" це те, що техніка у справному стані і готова виконувати завдання за призначенням.

Навчання для того і проводяться аби виявити недоліки та усунути їх. А то читаючи коментарі стає страшно. Якби їх прочитав Стівен Кінг, то спалив би усі свої твори та подався у сажотруси.
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22.09.2021 19:46 Ответить
Тренування бойових розрахунків - запорука перемоги над ворогом
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22.09.2021 19:49 Ответить
Систематичні тренування запорука подальшої перемоги...
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22.09.2021 19:51 Ответить
Ми зможемо, треба більше віри і підтримки, а не постійно скиглити і гнобити своїх. Це реальність і годі провокацій. Хто знає або може краще не ховайтеся, а показуйте наглядно своїм прикладом…
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22.09.2021 19:54 Ответить
Того, що ми змогли побачити у даному відео повністю достатньо для того, щоб оцінити бойову здатність наших воїнів та наявної військової техніки, якщо дивитись очима фахівця звичайно...! Більшого і не потрібно, особливо для таких зівак, які тут для того, щоб набруднити своїми глупими пустими коментарями ні про що.

Артилеристи молодці, АРТА - сила, перемога за нами!!!
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22.09.2021 20:24 Ответить
Расчеты в Ки еве на боевом посту ..

Что - то напоминает 2013 года .

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22.09.2021 20:31 Ответить
"Боги войны" как всегда на высоте! Постоянные учения и усовершенствование уже полученных навыков - залог победы...
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22.09.2021 20:40 Ответить
Навчання сила!!! ЗСУ вперед!!
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22.09.2021 20:55 Ответить
Всі завдання відпрацьовані чітко та професійно.Постійні тренування є невід'ємною складовою успіху.
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22.09.2021 21:11 Ответить
Тільки разом і тільки до перемоги! Навчаємось та вдосконалюємося! А пацани молодці!
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22.09.2021 21:23 Ответить
"Богі війни" - " Арта", без них нікуди, Вони решають ісхід всіх боїв. Ми віремо у Вас хлопці, у Ваше професійне майстерство !!!
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22.09.2021 21:35 Ответить
Тільки навчання і тільки так кцп будуть бачити, що тут для них є місця на кладовищі!
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23.09.2021 12:20 Ответить
 
 