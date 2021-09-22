Покушение на Шефира - это реакция на реальные изменения в государстве, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал покушение на своего помощника Сергея Шефира и назвал одну из самых вероятных версий того, что произошло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "ДОМ".

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"Не хочу обижать Украину. Я думаю, что у нас такой какой-то большой, фундаментальной мафии нет. Она вся перешла в свое время в большие финансовые группы. Обвинять их прямо не буду. Я думаю, что мы будем ждать следствие. Что касается моего отношения, я сказал откровенно. Я считаю, что это просто давление именно на меня. Я не чувствую никакого давления. Скажу вам откровенно, для меня важна ситуация, которая сложилась. И даже не потому, что это мой товарищ. Хотя это мой очень теплый и близкий друг. Что в принципе в наше современное время находят именно такие попытки и такие шаги, чтобы влиять. Влиять на меня невозможно", - сказал глава государства.

Зеленский также рассказал, как будет реагировать на этот случай правоохранительная система.

"Я думаю, что будет нормальное, предметное, согласно законодательству. Жестко точно. Бескомпромиссно. В этом уверен. Будут искать исполнителей покушения на убийство Сергея Нахмановича. Я не могу сказать уверенно, что найдут. Я думаю, что будут делать все, чтобы нашли. Тем не менее мы живем в другое время. Это не покушения на убийство или убийство тех или иных журналистов до моего срока, когда мы не понимали, что происходит. И не влияли на ситуацию. Сейчас, мне кажется, правоохранительные органы гораздо более открыто работают и для общества в частности. Поэтому никаких запугиваний. Просто надо сделать свою работу и соответствующие выводы", - подчеркнул он.

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По словам Зеленского, эта ситуация говорит о реакции на реальные изменения в государстве.

"Даже то, что нам еще не удалось, то направление, оно выбрано правильно. Это говорит о том, что, если раньше все контролировалось различными группами, то сегодня из рук это идет. И поэтому я считаю, что это одна из самых вероятных версий того, что произошло", - добавил президент.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

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