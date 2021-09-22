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Убийство в Черкассах: полиция нашла автомобиль, на котором мог убегать киллер. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Машина повреждена огнем, на заднем сиденьи обнаружили оружие.

Об этом сообщает полиция Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Автомобиль, на котором предположительно скрылся злоумышленник, обнаружили в Черкассах. Транспортное средство повреждено огнем. В салоне правоохранители нашли оружие", - сказано в сообщении.

Статью, по которой расследуют дело, переквалифицировали. Если изначально производство открыли по ч, 1 ст. 115 (убийство), то теперь его расследуют по п. 11, 12 ч. 2 этой статьи (умышленное убийство по заказу при предварительном сговоре группы лиц).

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в кафе в Черкассах расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова.

Убийство в Черкассах: полиция нашла автомобиль, на котором мог убегать киллер 01
Убийство в Черкассах: полиция нашла автомобиль, на котором мог убегать киллер 02
Убийство в Черкассах: полиция нашла автомобиль, на котором мог убегать киллер 03
Убийство в Черкассах: полиция нашла автомобиль, на котором мог убегать киллер 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
ОГОНЬ УНИЧТОЖИЛ ВСЕ СЛЕДІ И ТЕПЕРЬ СРАВНИТЕ НАПАДЕНИЕ НА ШЕФИРА И ТУТ ТУТ ВСЕ ПРОФФИ А ТАМ АКТЕР НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ
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22.09.2021 18:27
+10
В нападении на шефира стрелок еще косоглазый и криворукий, судя по разбросу с расстояния 30-50 метров.
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22.09.2021 18:38
+8
Тут видно шо была конкретная цель,а с шефиром подъем рейтинга Зекодлы не более.
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22.09.2021 18:53
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А визитку Порошенко просмотрели внезапно.
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22.09.2021 18:10 Ответить
Редакция , нельзя убегать на автомобиле .......
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22.09.2021 18:13 Ответить
ОГОНЬ УНИЧТОЖИЛ ВСЕ СЛЕДІ И ТЕПЕРЬ СРАВНИТЕ НАПАДЕНИЕ НА ШЕФИРА И ТУТ ТУТ ВСЕ ПРОФФИ А ТАМ АКТЕР НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ
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22.09.2021 18:27 Ответить
В нападении на шефира стрелок еще косоглазый и криворукий, судя по разбросу с расстояния 30-50 метров.
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22.09.2021 18:38 Ответить
И єтих "профи" словят быстро, а того "актёра начального уровня" никогда.
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22.09.2021 18:39 Ответить
ПРОФИ МОГУТ НАЙТИ УЖЕ ХОЛОДНІМИ А ЄТИХ ДАЖЕ ИСКАТЬ НЕ БУДУТ КАК ВСЕГДА НАЙДУТ СТРЕЛОЧНИКА КОТОРІЙ ОЗВУЧИТ ВЕРСИЮ оП И зе
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22.09.2021 18:45 Ответить
Не важно. Ведь холодным стрелочником будет руська курва власов.
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22.09.2021 19:14 Ответить
правды ради - у профи оружие исчезает
Днепр глубок, к примеру
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22.09.2021 21:20 Ответить
Работали мастера под заказ
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22.09.2021 18:36 Ответить
Машина в угоне,автомат с АТО.Кто стрелял? Конь в пальто
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22.09.2021 18:38 Ответить
А может не с ато,фуфлогон? Может..
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22.09.2021 19:12 Ответить
Я стріляю доволі влучно, але і я не зміг би так дугою покласти кулі, щоб не влучити в ціль. Доречи, авто було в русі?
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22.09.2021 18:49 Ответить
да
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22.09.2021 18:51 Ответить
Тут видно шо была конкретная цель,а с шефиром подъем рейтинга Зекодлы не более.
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22.09.2021 18:53 Ответить
Преступники хотели не напугать, а именно убить Шефира, - Монастырский.. хм. Потому из 18 выстрелов НИ РАЗУ не попали в цель ?! .. єто из той серии как в Перьми - в закрытом помещении где столько народа подстрелить всего 8 человек кацапиков ! Может и тут киллером был руснявый убийца бабочек с мокшанских болот или это не покушение а вброс, белый шум!?
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22.09.2021 19:44 Ответить
Вовочка, если по прилету из США ты выползешь из самолета в двух бронежилетах и каске на оппе - мы одобряем !
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22.09.2021 19:46 Ответить
У Бубочкі головний засіб безпеки - не два броніка, а чотири памперса! )))
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22.09.2021 20:27 Ответить
Если под Киевом не попали в Шефира - это угроза власти, а если в Черкасах точно по такой же схеме убили криминального авторитета - это так совпало ?
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22.09.2021 19:50 Ответить
 
 