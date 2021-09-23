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Школьница, которая сожгла украинский флажок, записала видео с извинениями. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Девушка говорит, что раскаивается в своем поступке. Но большинство комментаторов ей не верят.
Видео с извинениями девушки опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я сожалею о своем поступке, о том, что сегодня было по поводу флага, и обещаю больше такого не делать", - говорит школьница.
Она также называет свои паспортные данные, согласно которым девушке 14 лет.
Пользователи в комментариях высказывают сомнения в искренности ее слов.
Извинения девушка записала после того, как Нацполиция открыла по факту надругательства над государственным символом уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины. Наказание по этой статье варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.
Топ комментарии
+78 Дмитрий Иванов c94c0f2c
показать весь комментарий22.09.2021 19:09
+72 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий22.09.2021 19:12
+63 Дамир Терентьев
показать весь комментарий22.09.2021 19:11
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Совершение несовершеннолетними деяний, содержащих признаки преступления, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, если они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, влечет наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Як варіант, можна запропонувати заборону виїзду за кордон років на 50, або і довічно. Нехай учаться любити країну, живучи в ній.
Не вимагає ніяких додаткових законодавчих актів. Поліція ставить на таку особу на спеціальний облік і просто не видає закордонний паспорт.
Той паспорт, про який вона говорить, скоріш за все, є паспорт дитини для перетину кордону.
Це якби і не покарання, але примусить задуматись багатьох. Через суд заборону скасувати можливо, але так само просто і нову заборону ввести вже під іншим приводом.
Ще краще, щоб це було прописано в санкції статті КК.
Згоден, що такі особи не потрібні геть, але депортувати чи позбавити громадянства поки неможливо. Чому б не спробувати метод від зворотнього?
До речі, громадянство - це не лише паспорт. Ця особа вже по факту громадянка. Позбавити громадянства малолітню особу, народжену в Україні... Це за межами не лише права, а і здорового глузду.
Давай в Ростов, сепарка!
Какие извинения? Испугалась ответственности.
Собрать чемодан и на расею.
Родители, наверное, довольны?
Такую дочурку воспитали.
По-этому там никто даже не подумает такое делать.
У нас демократия конечно же, по-этому методы нужны другие).
Нужно принять Закон где четко прописать: за надругательство над государственными символами, историческими памятниками архитектуры и т.д. 20 лет строгого режима с конфискацией если есть 18 лет, а если нет 18 - публично розгами по жопе, чтобы все видели.
Только так тупорылых, одноклеточных мразей можно научить быть людьми и уважать свою страну.