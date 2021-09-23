РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5428 посетителей онлайн
Новости Видео Происшествия
21 583 138
Днепропетровщина (2926) флаг (895) вандализм (573)

Школьница, которая сожгла украинский флажок, записала видео с извинениями. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Девушка говорит, что раскаивается в своем поступке. Но большинство комментаторов ей не верят.

Видео с извинениями девушки опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я сожалею о своем поступке, о том, что сегодня было по поводу флага, и обещаю больше такого не делать", - говорит школьница.

Она также называет свои паспортные данные, согласно которым девушке 14 лет.

Пользователи в комментариях высказывают сомнения в искренности ее слов.

Смотрите: "Это не мой флаг все равно", - в Каменском девушка сожгла украинский флажок. ВИДЕО

Извинения девушка записала после того, как Нацполиция открыла по факту надругательства над государственным символом уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины. Наказание по этой статье варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+78
Выкинуть шлюху нахер из страны вместе с наверняка ватными родителями
показать весь комментарий
22.09.2021 19:09
+72
14 лет. Такая молодая, а уже животное.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:12
+63
такая маленькая, а уже конченая ****
показать весь комментарий
22.09.2021 19:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тварь которой нет прощения !!! за этот флаг пацаны на Донбассе умирали, а эта млядь..
показать весь комментарий
22.09.2021 20:18 Ответить
"называет свои паспортные данные, согласно которым девушке 14 лет" . Дура полная- у нас паспорт с 16 лет! У нее есть паспорт. То есть штраф, или колония не для малолетних, если правохранители и судьи не принмут от родителей весомую "отмазку"
показать весь комментарий
22.09.2021 20:24 Ответить
ID карту получают с 14 лет. Это у вас на Рашке - с 16.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:47 Ответить
у кого нeмає дiтeй цього вiку тeж нe знають про картку в 14 i вони живуть в Украiнi.
показать весь комментарий
23.09.2021 00:16 Ответить
ПО большому счету, хер с ней этой *************. Даже если для нее все закончится "малой кровью" 100% папа с мамой отслюнявят денушок (официально или нет это уже вопрос к нашим правохорнцям) насколько у них совести хватит. Дома как минимум "****...й" вставят за такие закидоны на "ровном месте", и папка на мароженку, новую кохточку и телефончик долго не даст!!! Наука мимо не пройдет!!
показать весь комментарий
27.09.2021 10:41 Ответить
молодец. Может, скостят пару дней со срока отсидки.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:46 Ответить
Нажаль, ця молода потвора наші пости не читає і не знатиме про ненависть і огиду до неї. Вона дивиться тільки в Инстаграм і Тік Ток, а там таких покідків, що її схвалюють повно. Треба витравлювати таких не онлайн на дорослих форумах, а фізично, в пику по місцю мешкання,. Але - хто?
показать весь комментарий
22.09.2021 20:47 Ответить
если бы не читала - не извинялась бы. А так - подействовало, зассала.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:48 Ответить
подействовало то, что ее ушли с модельного агенства, на котором она, возможно, что-то там зарабатьівала, и теперь ту кормушку у нее отняли. Вот, наверное, таким образом, надеется разжалобить начальство, чтоб приняли обратно...
показать весь комментарий
23.09.2021 10:18 Ответить
Покидьків
показать весь комментарий
22.09.2021 20:50 Ответить
Ось це - ціна переконань ватоголової дегенератки. Кримінальна стаття має бути за наругу над державними символами, а не за антисемітизм
показать весь комментарий
22.09.2021 20:48 Ответить
просто хайпанула
показать весь комментарий
22.09.2021 20:53 Ответить
Dura lex sed lex - «Закон суров, но это закон»

Совершение несовершеннолетними деяний, содержащих признаки преступления, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, если они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, влечет наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
показать весь комментарий
22.09.2021 21:06 Ответить
І ось сьогодні ВР приймає закон укранофоба бужанського про антисимітизм , йде спланована атака ворогів проти всього украінського ,якщо і треба щось приймати то це захист Украіни від украінофобіі.На жаль влада не хоче цього помічати.
показать весь комментарий
22.09.2021 21:40 Ответить
Із всього "карально-виховного", що реально держава може зробити вже зараз в межах діючого законодавства щодо подібних осіб, дуже мало дієвого.

Як варіант, можна запропонувати заборону виїзду за кордон років на 50, або і довічно. Нехай учаться любити країну, живучи в ній.

Не вимагає ніяких додаткових законодавчих актів. Поліція ставить на таку особу на спеціальний облік і просто не видає закордонний паспорт.

Той паспорт, про який вона говорить, скоріш за все, є паспорт дитини для перетину кордону.

Це якби і не покарання, але примусить задуматись багатьох. Через суд заборону скасувати можливо, але так само просто і нову заборону ввести вже під іншим приводом.

Ще краще, щоб це було прописано в санкції статті КК.

Згоден, що такі особи не потрібні геть, але депортувати чи позбавити громадянства поки неможливо. Чому б не спробувати метод від зворотнього?
показать весь комментарий
22.09.2021 21:55 Ответить
брехня! ПрезИдент має право позбавляти громадянства! Але в Україні немає презИдента....
показать весь комментарий
23.09.2021 02:33 Ответить
Поділіться, яким чином президент може заборонити отримати даній особі громадянство України або позбавити його? Всі народжені в Україні мають 100 відсоткове конституційне право на громадянство.

До речі, громадянство - це не лише паспорт. Ця особа вже по факту громадянка. Позбавити громадянства малолітню особу, народжену в Україні... Це за межами не лише права, а і здорового глузду.
показать весь комментарий
23.09.2021 10:04 Ответить
Пусть она свои "измерения" засунет себе в жопу, плашмя!
показать весь комментарий
22.09.2021 21:56 Ответить
Вынести постановление о лишении гражданства и отправке в рашку с отсрочкой до 18 лет - было бы справедливо. Хотя будь моя воля отправил бы в рашку прямо сейчас навсегда и без всяких отсрочек. Тогда и остальные малолетние соски думали бы головой о том что они делают и ценили где живут.
показать весь комментарий
22.09.2021 22:16 Ответить
всією сімейкою
показать весь комментарий
24.09.2021 21:31 Ответить
Тупа вiвця
показать весь комментарий
22.09.2021 22:23 Ответить
Девка сознательно осквернила публично и демонстративно государственный символ. И получила за это вознаграждение.Заказчик - спецслужбы ПаРаши или их украинская агентура.... СБУ обязанадопросить малолетнюю глисту на предмет контактов с ФСБшниками или ОПЗЖопниками....
показать весь комментарий
22.09.2021 22:30 Ответить
я лично сыт этими пустыми извинениями от этих тварей сепарских.... ну нафиг они нам нужны? по закону отработать животное и всё, максимальное наказание и максимальный штраф и точка! хватит уже бляха муха законникам сопли распускать... она же девочка .они же дети. ****** уже это всё, каждый месяц эти долбанные всякие губошлёпки всех мастей матерят страну народ. флаги .а потом извинения . покажите наказания им а не извинения, через неделю десятая абезьяна будет жечь и материть язык и страну и снова одно и тоже... притомили честно уже...((
показать весь комментарий
22.09.2021 22:32 Ответить
Согласен, если бы публично ИМЕННО ПУБЛИЧНО НАКАЗАЛИ (нормальной денежной суммой, папу с мамой нагули бы на местах, некоторых даже и посадить не грех было бы, да даже условный срок на 3 года уже ХОРОШО!!! Ходи три года и бойся перднуть не в том месте!!) Во, это было бы наказание, а так нагадила, как ****, потом быстро извинилась, и все... НАДО ТАКИХ НАКАЗЫВАТЬ ДРУГИЕ 100 РАЗ ПОДУМАЮТ, А ОН ТОГО СТОИТ?? ИЛИ ВСЕ ТАКИ НАТЯНУТ..
показать весь комментарий
27.09.2021 10:46 Ответить
Вы и правда желаете обсуждать высеры и стенания каждой малолетней курицы, где ее реальная мотивация хайпануть и обратить на с**я внимание как можно большего количества потенциальных **@рей, чтоб было из кого выбирать /вед, этого тр**ует основной инстинкт любой сучки/?
показать весь комментарий
22.09.2021 22:48 Ответить
Її можна вибачити тільки після того як заріже трьох москалів.
показать весь комментарий
22.09.2021 23:03 Ответить
так вона ж викидатись збиралась? чому не викинулась?
показать весь комментарий
23.09.2021 02:31 Ответить
Флешмоб кацапских идиоток под лозунгом "Насри себе на голову" удался.
показать весь комментарий
23.09.2021 04:33 Ответить
Поздно бить Боржоми!

Давай в Ростов, сепарка!
показать весь комментарий
23.09.2021 07:37 Ответить
Дніпропетровщина...Споконвіку козацький край. Тут саме повітря насичене любов"ю до України. А скільки народу козацького і некозацького із цих країв полягло за декілька століть виборюючи її незалежність і процвітання. А тут-отакеє одоробло. Як кажуть москалі:"В семье не без урода". Одне втішає,що оте створіння ще дуже молоде і надивилось руцькава НТВ. Хтось із дописувачів-кам"янців написав,що у їхньому місті є багато хлопців бувших АТОвців. Ото її і дати їм отую малу придурку на перевиховання (я говорю про це у пряммому сенсі слова,без пошлятини). Думаю,що за місяць-два стане патріоткою України такою,яких мало. Шкожа все ж-таки відправляти на нари отеє мавпеня. .
показать весь комментарий
23.09.2021 07:56 Ответить
Малолетняя тварь.
Какие извинения? Испугалась ответственности.

Собрать чемодан и на расею.

Родители, наверное, довольны?

Такую дочурку воспитали.
показать весь комментарий
23.09.2021 12:44 Ответить
ДОСИТЬ ПІАРИТИ ТАКИХ НЕДОУМКІВ !!! Я ще вчора написав : Скоро буде вибачатись , знову буде сповіщення . ЦІ придурки так розважаються та піаряться .
показать весь комментарий
23.09.2021 12:50 Ответить
способ продвижения своего тиктока,телеграмма,иещечегототам... только максимальное наказание (2года на тюрьме) поможет не умным девочкам отказаться от такого вида рекламы
показать весь комментарий
23.09.2021 15:22 Ответить
Если бы это чудо сделало нечто подобное в арабской стране или где-нибудь в Афганистане или Чечне - ее закидали бы насмерть камнями или отрубили бы голову. И показали бы всем, чтобы бы другие мрази запомнили на всю жизнь.
По-этому там никто даже не подумает такое делать.
У нас демократия конечно же, по-этому методы нужны другие).
Нужно принять Закон где четко прописать: за надругательство над государственными символами, историческими памятниками архитектуры и т.д. 20 лет строгого режима с конфискацией если есть 18 лет, а если нет 18 - публично розгами по жопе, чтобы все видели.
Только так тупорылых, одноклеточных мразей можно научить быть людьми и уважать свою страну.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:19 Ответить
Знаєте це мабуть відображення всього того,що відбувається в країні.....тотальна неповага і насміхання над патріотизмом як явищем в цілому з боку високопосадовців та їх отприсків.......соціальна несправедливість до учасників АТО(ООС)......недавно був свідком розмови студентів стосовно служби в армії......суть така....Ти в армії хочеш служити?...другий я що кончений там одні невдахи......От і шкільне і домашнє виховання......
показать весь комментарий
24.09.2021 10:40 Ответить
И где же извинения перед народом? А теперь пусть идёт и на вокзале туалеты моет.
показать весь комментарий
24.09.2021 11:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 