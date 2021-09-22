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Трускавец (100) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2548)

Разумков заявил, что его не приглашали на совещание "Слуги народа" в Трускавец. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не получал приглашения на выездное совещание фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского и представителей других ветвей власти.

Об этом он сказал в эфире "Прямого", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят - обязательно приму участие, не пригласят - не приму. Я не хожу в гости без приглашения", - отметил Разумков.

Он также заявил, что чувствует себя нормально.

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Напомним, ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что "Слуга народа" вновь собирается на обучение в Трускавце. Позже в партии подтвердили, что партия собирается на большое совещание при участии президента Зеленского и представителей всех ветвей власти. 

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Впал в немилость: посмел отправить закон о олигофренах на рассмотрение Венецианской комиссии! Скоро составит компанию Богдану, Леросу и другим врагам церкви и короны...
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22.09.2021 19:59
+5
Розумков таке ж зелене падло як і все те болото.
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22.09.2021 20:16
+2
Димон не переживай еще не известно как там в Трускавце а то вдруг всех "перестреляют".... а оно тебе надо.. той "сборняк еврейских ромов"...
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22.09.2021 20:02
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Впал в немилость: посмел отправить закон о олигофренах на рассмотрение Венецианской комиссии! Скоро составит компанию Богдану, Леросу и другим врагам церкви и короны...
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22.09.2021 19:59 Ответить
Розумков, звичайно, падлюка, до того ж, розумна падлюка. Якщо він буде президентом, це ще гірше зеленожопих, буде поверення до влади ригів. Але хай ї*ашить цю погань, може нарешті побачать люди їх справжні обличчя.
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22.09.2021 20:17 Ответить
Все кто хотел увидеть, уже видели.

А баранов не переубедить: к примеру, пара моих родственников считают зеленского идеалом

президента!

Никакие доводы не действуют.
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22.09.2021 20:30 Ответить
Цікаво, чим аргументують.
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23.09.2021 00:41 Ответить
1000% падла хитрожопая... одни ломбарды чего стоят
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22.09.2021 21:59 Ответить
То може це він замовив шафіра
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22.09.2021 20:02 Ответить
Только в сговоре с Порошенко!

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22.09.2021 20:16 Ответить
Димон не переживай еще не известно как там в Трускавце а то вдруг всех "перестреляют".... а оно тебе надо.. той "сборняк еврейских ромов"...
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22.09.2021 20:02 Ответить
Очевидно его пригласили на сьезд слуг олигархов 😉
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22.09.2021 20:05 Ответить
о, этот иуда-октябрёнок уже у Петра прописался на прямом. Растет
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22.09.2021 20:05 Ответить
"Он также заявил, что чувствует себя нормально. "

Это он на тот случай, если выпадет из окна или неосторожно застрелится.
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22.09.2021 20:11 Ответить
сцепились снова Донецкие с Днепровскими - Ахмет с Беней - а младоРЫГ Розумков и ЗЕбіл их кегли!
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22.09.2021 20:18 Ответить
А провести совещание в зоне ООС они не желают?
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22.09.2021 20:12 Ответить
А-ха-ха. Разумков уже на Прямом.)) Видимо таки будет отставка. Интересно, станет ли сжигать свою машину?)))) И ещё любопытно будет понаблюдать за волшебной трансформацие характеристик Разумкова от здешних порохоботов.
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22.09.2021 20:14 Ответить
Розумков таке ж зелене падло як і все те болото.
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22.09.2021 20:16 Ответить
Але, що небезпечно, розумне падло.
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22.09.2021 20:22 Ответить
не совсем. он зеленый временно, и то с красным оттенком.
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22.09.2021 20:23 Ответить
А-ха-ха. Разумков уже на Прямом.)) Видимо таки будет отставка. Интересно, станет ли сжигать свою машину?)))) И ещё, любопытная уже идет волшебной трансформация характеристик Разумкова от здешних "зе не лохов".Это заметно не вооруженным глазом и без наблюдения.
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22.09.2021 20:22 Ответить
Що цікаво, на Прямому з задоволенням нададуть час для інтерв'ю і Єр, і Зе, і навіть тому же Шефіру... Аби погодились і приходили! Так ні ж... на Прямому їм теплої вани не гарантують... якраз навпаки...
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22.09.2021 20:30 Ответить
три місяці тому він був на 5-му в передачі "Закон про олігархів, мовний реванш і тарифний зашморг - ексклюзивне інтерв'ю Дмитра Разумкова в ток-шоу "Велика політика"*"
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22.09.2021 20:36 Ответить
Вот-вот. Амбициозный парень. Тесно ему в тени Зе. Свою игру играеть хочет. Правда на что рассчитывает не понятно.
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22.09.2021 20:52 Ответить
я не сильно слідкую за рижемразівськими аналами, але - там він куди частіше появляється, то в шустрика, то в голованова, то в Кісельова, то у тої підстаркуватої пляті, забув прізвище. Ти ж подивися, всі вони були "на шашликах"...
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22.09.2021 21:04 Ответить
У меня уже много лет телевизора нет, как предмета домашнего интерьера. Так что на эту тему я плохой собеседник. Лишь констатирую очевидный факт- Разумков намерен строить собственную политическую карьеру. Поэтому не брезгует эфиром у любого олигарха, который предложит. А чем ближе отставка, тем чаще станет бывать у Петра.)) Это ведь логично.
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22.09.2021 21:21 Ответить
Зебилы вмантюливают тупому быдлу более вкусный кусок дерьма, чем бубочка.

Быдло схавает.
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22.09.2021 20:23 Ответить
Пригласят - обязательно приму участие, не пригласят - не приму.

Четвертая жена зеледента?
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22.09.2021 20:30 Ответить
А банкет у Трускавці, за чий рахунок !?...
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22.09.2021 20:31 Ответить
ФСБ паРаші влаштував спецоперацію, щоб зашквареного українофоба Зеленського поміняти на ще не зашквареного українофоба Розумкова.
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22.09.2021 20:31 Ответить
Якщо будете з зеленою шоблою сидіти в одній хаті на Лук'янівці, то там ця тема буде дуже актуальна
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22.09.2021 20:35 Ответить
Зеленая шобла имитацией внутренних усобиц отвлекают внимание от своих преступлений.
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22.09.2021 21:05 Ответить
лет десять назад цього гения по конкурсу едва бы взяли в обслугу рады драить унитазы
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22.09.2021 21:54 Ответить
ЗЕімітатори брали за минулізаслуги у ПР, а виженуть за перші три літери у прізвищі ...
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22.09.2021 22:35 Ответить
Так коли твій лікарняний закінчується, Дімусік ?
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23.09.2021 00:43 Ответить
Дайте ему дрезину!
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30.09.2021 22:14 Ответить
 
 