Разумков заявил, что его не приглашали на совещание "Слуги народа" в Трускавец. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не получал приглашения на выездное совещание фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского и представителей других ветвей власти.

Об этом он сказал в эфире "Прямого", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят - обязательно приму участие, не пригласят - не приму. Я не хожу в гости без приглашения", - отметил Разумков.

Он также заявил, что чувствует себя нормально.

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Напомним, ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что "Слуга народа" вновь собирается на обучение в Трускавце. Позже в партии подтвердили, что партия собирается на большое совещание при участии президента Зеленского и представителей всех ветвей власти.