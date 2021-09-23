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Зеленский (16621) ООН (3936) Крымская платформа (304)

Зеленский упрекнул страны ООН в игнорировании Крымской платформы и призвал присоединиться к формату. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны-члены Организации Объединенных наций (ООН) присоединиться к Совместной декларации участниц Крымской платформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Приглашаю присоединиться к Декларации участниц Крымской платформы, осудив оккупацию и показав, что вы против силового изменения границ в мире", - заявил Зеленский, выступая на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.

Он также выразил непонимание тем фактом, что ООН проигнорировало эту площадку для решения проблем международного права и оккупации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призвал генсека ООН Гутерриша усилить поддержку "Крымской платформы" и пригласил его в Украину, - Зеленский

Автор: Анна Судак
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І всі відразу ж "прониклись" та "приєднались до платформи".
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23.09.2021 05:46 Ответить
возразить нечего.
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23.09.2021 09:18 Ответить
несмотря на многое не очень в его правлении -этим он стукнул ООН в лоб
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23.09.2021 13:11 Ответить
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23.09.2021 22:49 Ответить
оон....оон причмокивает тем, кто ее содержит... а присоединятся к каким-либо платформам, нее ее устава дело... скажи спасибо, что оккупировавший Кипр, Эрдоган, хоть не с цапами....
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23.09.2021 13:26 Ответить
ООН это ничего не значащая организация где дармоеды проедают народные деньги.
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23.09.2021 17:09 Ответить
Зеля обиделась..
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23.09.2021 18:52 Ответить
"Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами"...
Ну й нашо туди ООН заради орденів?.. Це тупорила медіавистава без будь-якого змістовно підгрунтя міжнародних відносин по питанню анексії... Буба смішний зі своїми ультиматумати США, НАТО, ООН... Це типу як в серіалі (нібито "дипломатично") посилає в сраку, але при цьому просить бабок і протекції -- не хочу сильно лаятись... але "директор гаражного кооперативу" №2...
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23.09.2021 22:48 Ответить
Вы же граждан других с помощью мусоров грабите, зачем Вам Крым?
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23.09.2021 22:51 Ответить
Шановне товариство та і ви пане Зе-президенте! Зе- президенте, ви з високої трибуни ООН закликали всіх прокинутися. От особисто у мене є до вас запитання: а коли прокинетесь ви? В Україні у вас під боком(не треба нікуди далеко ходити) діє партія кремлівського педофіла-***** ОПЗЖ. Саме так, а не партія медведчука. Вона діє нахабно не ховаючись, веде анти-українську політику та діяльність, спрямовану на підрив державності, суверенітету та територіальної цілісності України а ви та ваші силові структури начебто в літаргічному сні-нічого не бачите та нічого не чуєте. Почитайте, що заявила ця мразота медведчук, коли біля його помешкання 13.09.21 р. зібрались активісти. А те, що ця ********** партія цинічно, відкрито поздоровила ***** з його перемогою в госдуму ерефії на чергових парламентських виборах, це ні про що вам не нагадує, пане Зе-президенте? А те, що за допомогою та безпосередньою участю медведчука було засуджено та кинуто за грати ГУЛАГУ СРСР патріотів України таких наприклад, як Василь Стус? Чому проти нього за ці злочини не відкрито кримінальне провадження? І те, що ця мразота є діючим, а не прихованим агентом ФСБ ерефії вам також не відомо пане Зе-президенте? І те що ця партія кримлівського педофіла- ***** засідає у вищому органі влади у Верховній Раді України це ви також не знаєте, чи вас це влаштовує? Так от у мене особисто до вас пане Зе-президенте є декілька питань та пропозицій:
1. Відкрити проти медведчука(спеціально пишу його прізвище з малої літери), крім тих підозр, що йому вручила Генпрокуратура України, кримінальне провадження за свідоме засудження, а фактично знищення, патріотів України.
2. Відкрити збір підписів під петицією та винести на чергове засідання РНБО питання про заборону на території України путінської партії ОПЗЖ, як такої, що веде антиукраїнську діяльність, спрямовану на підрив суверенітету, державності та територіальної цілостності держави Україна.
3. Рішенням Верховної Ради України та РНБО вигнати з парламенту України всіх членів партії ОПЗЖ, як злочинців злочинного ************ угрупування, які водуть анти-українську діяльність, а проти окремих, самих активних її членів відкрити кримінальне провадження.
4. Рішенням РНБО та Верховної Ради України заборонити на території України діяльність ФСБешної церкви ерефії РПЦ в україні, яка прикривається назвою української православної церкви. А проти окремих священників відкрити кримінальне провадження за сепаратизм та анти-українську діяльність.
5. Достроково припинити та розірвати договори з ФСБешною церквою ерефії про аренду святинь України таких як Печерська лавра та Почаївська лавра та передати їх у користування українському народу, а сама ПЦУ.
6. Чи вистачить у вас пане Зе-президенте політичної волі зробити це на користь держави Україна, президентом якої вас обрав народ України?
Я так думаю, що зробивши такі кроки український народ повірить вам пане Зе-президенте, що ви дійсно президент України та вболіваєте за її суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Це також дасть вам можливість підняти ваші рейтинги як голови держави Україна. Слава Україні! Героям слава!
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24.09.2021 12:37 Ответить
Шановне товариство! Вибачаюсь за деякі опечатки в тексті. З повагою.
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24.09.2021 12:44 Ответить
У меня появилась идея, она давно у меня вертелась в голове. Я могу быть неправ. Раз мы не сможем вернуть Крым то пусть Россия или страны подписанты Будапештского меморандума ведь они же гарантировали нашу целостность купят нам какой нибудь тропический остров или ряд островов или выделят свои, Гаваи или Пуэрто Рико или острова Заморских територий Великобритании равных по площади потерянного Крыма, или на худой конец, пусть купят нам Гаити, я думаю, гаитянцы согласятся, ( мы решим ещё и демографическую проблему) мы провозглашаем там свою територию, ставим там военную базу, вводим полицию, строим гостиницы, жилмассивы, инфраструктуру, запускаем прямые авиарейсы . Мы забываем за Крым, пусть они живут как хотят, а мы будем иметь круглогодичные курорты, и у нас снова повысится самооценка.
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24.09.2021 22:05 Ответить
 
 