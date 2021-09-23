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Зеленский упрекнул страны ООН в игнорировании Крымской платформы и призвал присоединиться к формату. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны-члены Организации Объединенных наций (ООН) присоединиться к Совместной декларации участниц Крымской платформы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Приглашаю присоединиться к Декларации участниц Крымской платформы, осудив оккупацию и показав, что вы против силового изменения границ в мире", - заявил Зеленский, выступая на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.
Он также выразил непонимание тем фактом, что ООН проигнорировало эту площадку для решения проблем международного права и оккупации.
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Ну й нашо туди ООН заради орденів?.. Це тупорила медіавистава без будь-якого змістовно підгрунтя міжнародних відносин по питанню анексії... Буба смішний зі своїми ультиматумати США, НАТО, ООН... Це типу як в серіалі (нібито "дипломатично") посилає в сраку, але при цьому просить бабок і протекції -- не хочу сильно лаятись... але "директор гаражного кооперативу" №2...
1. Відкрити проти медведчука(спеціально пишу його прізвище з малої літери), крім тих підозр, що йому вручила Генпрокуратура України, кримінальне провадження за свідоме засудження, а фактично знищення, патріотів України.
2. Відкрити збір підписів під петицією та винести на чергове засідання РНБО питання про заборону на території України путінської партії ОПЗЖ, як такої, що веде антиукраїнську діяльність, спрямовану на підрив суверенітету, державності та територіальної цілостності держави Україна.
3. Рішенням Верховної Ради України та РНБО вигнати з парламенту України всіх членів партії ОПЗЖ, як злочинців злочинного ************ угрупування, які водуть анти-українську діяльність, а проти окремих, самих активних її членів відкрити кримінальне провадження.
4. Рішенням РНБО та Верховної Ради України заборонити на території України діяльність ФСБешної церкви ерефії РПЦ в україні, яка прикривається назвою української православної церкви. А проти окремих священників відкрити кримінальне провадження за сепаратизм та анти-українську діяльність.
5. Достроково припинити та розірвати договори з ФСБешною церквою ерефії про аренду святинь України таких як Печерська лавра та Почаївська лавра та передати їх у користування українському народу, а сама ПЦУ.
6. Чи вистачить у вас пане Зе-президенте політичної волі зробити це на користь держави Україна, президентом якої вас обрав народ України?
Я так думаю, що зробивши такі кроки український народ повірить вам пане Зе-президенте, що ви дійсно президент України та вболіваєте за її суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Це також дасть вам можливість підняти ваші рейтинги як голови держави Україна. Слава Україні! Героям слава!