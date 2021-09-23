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Расстрел черкасского "авторитета" Козлова. ВИДЕО камер наблюдения
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В сети появились видеозаписи, на которых зафиксирован расстрел черкасского бизнесмена Михаила Козлова. Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент убийства зафиксировали камеры наблюдения, расположены в кафе и на улице.
Напомним, инцидент произошел утром 22-го сентября в центре Черкасс по улице Байды Вишневецкого, 32. Козлов был тяжело ранен и умер по дороге в больницу.
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+61 Сергій Ге
показать весь комментарий23.09.2021 09:50
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плавно сползли до уровня предвыборных ЗЕбилов...
...или это кокошники - маскируются под пламенных порохоботов?
Я считаю, цензура в данном случае была бы более чем уместна.
И не надо рассказывать, что это журналистика и свобода слова.
Это - безответственность.
Нет. Я считаю, что показывать такие видео - аморально по отношению к близким этого человека и к тем людям с неокрепшей психикой, кто может его увидеть. Нужно различать - фильмы и жизнь.
В том числе из-за того, что слишком часто показывают такие реальные убийства, появляются и подражатели.
Да, всех психов не оттащишь от экранов. но действия КАЖДОГО могут улучшить этот мир.
А плевать на всё и вся - и хоть трава не расти - это подростковое мышление инфантила.
Видео не смотрел - мне и в кино хватает кровищи.
публикация таких видео - пособие для агрессивных выродков. И толкает идиотов на агрессию.
Я считаю, цензура в данном случае была бы более чем уместна.
И не надо рассказывать, что это журналистика и свобода слова.
Это - безответственность.
Следы пуль видишь? Зачем стрелять в сторону где сидит водила? Зачем стрелять через дорогу.? Или киллер конченный придурок, либо нас за идиотов держат
Но люмпены обожают простые решения. А простые решения обычно заканчиваются колючей проволокой и лагерями.
При ЗЕ эпоха бедности прошла и снова начались 90-е:
- поджоги домов,
- поджоги машин,
- разборки бандюков (привет Шефиру),
- убийства деловаров.
А тут- стрелял любитель!
Сегодня в Черкассах тоже было покушение на одного бизнесмена. Ну как бизнесмена. Черные риелторы, переписанные квартиры, пропавшие навсегда люди, завязки в прокуратуре, судьи свои, штат адвокатов. Домик красивый, ставки, машины, вот это все, плюс пару судимостей за вымогательство и изнасилование. Его СБУ задерживает, КОРД задерживает, а состава преступления суд не находит. Человек под следствием за похищение человека, но регистрирует общественную организацию, чтобы под судом прыгала его же братва с плакатами. Охрана само собой.
Так этого мецената в 30 метрах от ОДА прямо в кафе продырявили из двух автоматов, ушли дворами в мертвую зону камер, сожгли машину на пляже и испарились. Могли бы в посадке сидеть, стрелять через полосу движения. Надеясь,что на секунды в секторе огня случайная фура цель не перекроет. Но не стали. В общем, я за то что Шефир это такой привет был оригинальный. Потому что только в одном областном центре третье удачное покушение за несколько лет. От взрывчатки под автомобилем до расстрела в гаражном кооперативе. Было бы желание, как говорится.
Кирилл Данильченко