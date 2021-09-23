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"Чтобы русский народ мог нормально существовать, Украина должна быть разрушена": ОПЗЖ поздравила с победой "Единую Россию", от которой в Госдуму избрался террорист Бородай. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество За рубежом

Российский террорист, первый главарь группировки "ДНР" Александр Бородай стал депутатом Госдумы РФ от путинской "Единой России" и призвал предпринять все меры для разрушения украинской государственности и присоединению украинских территорий к Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге рассказывает украинский журналист Денис Казанский и публикует часть интервью новоизбранного российского депутата.

"Для того, чтобы русский народ, русское, российское государство имело бы возможность нормально существовать, украинское государство, точнее - имитация государственности, которое называется нынешней незалежной Украиной, должна тем или иным образом разрушена... И русские, абсолютно русские земли, которые мы называем Новороссией, должны рано или поздно, я надеюсь, что рано, в скором времени, войти в состав Российской Федерации", - говорит Бородай в интервью бывшему украинскому журналисту, а ныне российскому пропагандисту Александру Чаленко.  

"Ну, и вишенка на торте. Вот эту самую партию "Единая Россия", с такими депутатами, которые открыто призывают к вооруженной агрессии против нашей страны, вчера на своем официальном сайте поздравила с победой на выборах партия ОПЗЖ. Наши украинские депутаты из партии Медведчука приветствуют приход к власти в России людей, которые открыто принимали участие в войне против Украины и призывают к уничтожению и вооруженному захвату нашей страны. Депутаты Медведчука приветствуют убийц украинцев. Это уже даже не предательство. Это в чистом виде людоедство", - говорит Казанский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ поздравила "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму РФ: "Надеемся на укрепление межпартийного сотрудничества"

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+26
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23.09.2021 11:17
+24
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23.09.2021 11:18
+23
Вы знали, что "русский" не национальность, а принадлежность?

Вот почему есть чеченец, словак, поляк, немец, украинец и украинка, грузин...(продолжите сами), и это все существительные (!)

А есть единственное - "русский" это прилагательное (!)

И это, исходя из анализа, не национальность, а всего лишь принадлежность к территории, примерно как "американский", "украинский", "западный"...)

Российская империя прирастала территориями и народами. расширялась войной, захватывая и порабощая.

И если посмотреть в прошлое, то можно с удивлением заметить, что еще каких-то пятьсот лет назад о "руссих" как о национальности никто слыхом не слыхивал!

Были русы, были русины, встречалось более обобщенное понятие руський (от слова Русь).

С 1340 года уже существовало Русское королевство (или Русское воеводство) со столицей во Львове (!), до 1772 года, пока не было поглощено Австрийской империей.

Современные российские историки не любят об этом вспоминать, хотя то Русское государство было приличным по размерам и числу жителей.

Интересным есть артефакт - перепись населения Российской империи (1897), где графа национальность отсутствовала как вопрос)

Но были другие важные вопросы: язык и религия.

В частности, перепись 1897 года стала первой и единственной всеобщей переписью населения Российской империи. Она обошлась государству в семь миллионов рублей. Результаты переписи были опубликованы в 89 томах (119 книг) под общим заглавием "Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года

По родному языку население распределилось так:

- 79,86 % индоевропейцы (!),

- 14,06 % урало-алтайцы,

- 4,0 % семиты,

- 1,97 % изолированные по языку народности,

- 0,07 % культурные народы крайнего востока.

Конфессионно империя была представлена:

- 69,9 % православными и старообрядцами,

- 10,8 %, мусульманами

- 8,9 %католиками

- 4,8 % протестантами

- 4,0 % иудеями

- 0,3 %буддистами

о "русских" нигде ни слова.

Да и историки изрядно переписали история северян.

Например, Вы знали, что Иван Грозный (великий князь московский, правивший с 1547 по 1584 год) был азиатом?

И хотя он считается потомком Рюриковичей, в его крови все же течет азиатская кровь.

Матерью Грозного была Елена Глинская.

По мужской линии она была внучкой Мансур-Кията - старшего сына золотоордынского наместника Мамая и дочери хана Золотой Орды Бильзебека.

Тогда браки - были одним из способов наладить дипломатические связи

Можно и дальше углубляться в историю, как Петр-1 хакнул название "Русь", приватизировав и переписав историю.

Ведь до него эти земли назывались "Московия", а еще раньше "Тартария". И сохранились сотни карт это подтверждающие (даже у меня дома есть оригинал такой

А "монголо-татарское иго" было придумано для оправдания того, что вытворяла Российская империя.

В зависимости от политической конъюнктуры, раньше "иго" называли "татаро-монгольским", теперь - "монголо-татарским", хотя в полумиллионном войске Чингисхана в 13 веке (!) не могло быть больше монголов, чем их было всего на всей Земле))

Российская империя разрасталась, увеличивалась территориями и захваченными народами.

За русской армией всегда спешили чиновники министерства образования и православные священники: одни переучивали людей говорить по-русски, вторые - обращали в государственную религию.

Это было важно, потому что православный, после реформы церкви, подчинялся в первую очередь царю-императору (!), главе Русской Православной Греко-Кафолической Церкви, как до большевиков называлась РПЦ.

Ну и конечно, чиновники, собиравшие подать с завоеванного населения.

Тогда было четкое разделение жителей Российской империи на православных и "бусурман", было принято официальный термин "туземцы", для которых строили "русско-туземные школы", с тем, чтобы языковая ассимиляция проходила быстро и под контролем.

Будущую массу жителей Российской империи, вне культур и корневых языков формировало крепостничество - с 1497 по 1861 годы.

И почти за 400 лет сложилось послушное и безвольное население, забывшее собственную культуру и языки предков, традиции и обряды.

Что бы резюмировать, вспомним, что историю пишут победители. И ее переписывали множество раз, правда, только у себя, и так нелепо, что даже национальность не могли правильно сформулировать))

Ну и не забываем, что день Крещения Руси, пышно празднуемый северянами к нынешней Российской Империи не имеет никакого отношения.

Крещение Руси - термин, под которым подразумевается введение в Киевской Руси христианства в 988 году, когда до основания Москвы киевским князем Юрием Долгоруким оставалось 150 леи))

Теперь и Вы живите с этим.

Анатолий Амелин
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23.09.2021 11:53
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Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю…

Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам все равно на Украине,
НКВД или гестапо. (c) Давид Самойлов 1946
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23.09.2021 12:46 Ответить
"...украинское государство, точнее - имитация государственности, которое называется нынешней незалежной Украиной, должна тем или иным образом разрушена..." - сказала имитация депутата госдумы...
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23.09.2021 12:47 Ответить
Это кто сказал, Путен? Чтобы Россия могла нормально существовать, разрушен должен быть Путен!!!
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23.09.2021 12:49 Ответить
щоб т.з. рашка могла існувати, вона має бути знищена, тоді існуватиме - лише в спогадах.
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23.09.2021 17:17 Ответить
Вся кацапсятина повинна буди знищена в Україні і не тільки в Україні...
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23.09.2021 12:54 Ответить
Так в ОПЗЖ этих ярких представителей прастова савецкава нарида действительно выбирали прастые местные совкодрочеры и украиноненавистники.Так что верно сказано - нам не страшны российские воши,нам страшны наши гниды,живущие сдесь и неневидящее все и всех.Наша проблема не в олигархах,а в дураках.
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23.09.2021 13:00 Ответить
Закончит так же как Гиви, Моторола и прочие
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23.09.2021 13:04 Ответить
Остается два варианта: война и предательство.

Думаю,второе победит с таким населением...
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23.09.2021 13:04 Ответить
Бородач вже у думі? Швиденько так натуралізувався із "народного впопучлєнца громадянської війни" на лугандоні у простого москаля та партєйного улюбленця.
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23.09.2021 13:14 Ответить
Потрібно розуміти що решта озброєного лайна на лугандоні також незабаром потрапить на посади баранів московської отари? )))
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23.09.2021 13:17 Ответить
Украинцам придётся с этим смириться. Как уже много лет длится Арабо Израильский конфликт. Верхушка современной России ненавидит Украину и не смирится на данном этапе с Независимостью Украины. Партия войны в России сделала себе хайп на призывах уничтожить Украину, расчленить её, сделать украинцев своими рабами, переселить в их Сибирь или на их Север. Этим призывам они будут вторить всю каденцию. Бред сивой кобылы состоит в том, что вместо того, чтобы развивать свои российские регионы, им мешает Украина. Ну и конечно же им мешает США, Европа, НАТО. Украина мешает им провести газ в села Сибири и сделать нормальной медицину. Но этот информ продукт потребляем в России. Поэтому, при первой возможности, РФ будет искать любые предлоги конфронтации с Украиной, вплоть до полномасштабной агрессии. Нам с этим жить.....
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23.09.2021 13:20 Ответить
все так, крiм "придётся с этим смириться".

не примирятися, весь час пам'ятати про споконвiчного ворога України-Русi, показувати цю фашистську(рашистську) iдеологiю всьому свiтовi, нi одне таке висловлювання не пропускати, вiдкривати кримiнальнi справи, оголошувати в мiжнародний розшук.
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23.09.2021 13:54 Ответить
ну и рожа...писец.
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23.09.2021 13:49 Ответить
не партию закрывать Медведчука, а всех, кто в нее вступает - на нары!
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23.09.2021 14:03 Ответить
да уж.. а что делать с 5 колоной... с их ублюдками избирателями... эти твари живут среди нас
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23.09.2021 14:27 Ответить
Для того что бы независимая Украина могла существовать , это квазиобразование ,а реально тюрьма народов - Россия , должна быть разрушена!
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23.09.2021 14:31 Ответить
Да и наши коллаборанты должны сидеть не в Раде, а в "номерах" Малюски" и не поздравлять рашкопартию войны на уничтожение Украины с победой на выборах!
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23.09.2021 14:52 Ответить
До тех пор пока существует Россия , она будет покупать наших так называемых политиков с потрохами . До тех пор пока мы как граждане не создадим политикам условий ,когда предательство интересов государства станет для них смертельным приговором в буквальном смысле ,до тех пор всегда найдуться продажные шкуры, которые и мать родную продадут! Мы ,как граждане виноваты сами в их существовании.По последним опросам у 25% наших граждан ностальгия по СССР , а Россия и позинионирует себя как СССР ver 2.0 , вот вам и благодатная почва для существования этих отморозков! А ни один идиот не понимает , что СССР ver 2.0 это только обертка , а на самом деле это новое образование олигархически-деспотически-капиталистического типа , претендующее на звание империи и нового жандарма Европы! И не только жандарма, а и заправщика ,который может и заморозить ,если не даст топлива! Многие говорят - у них же порядок! Да - порядок ! На кладбище тоже - порядок! И в тюрьме порядок - тюремный. А на воле , всегда беспорядок ,потому что у каждого свободного человека свои цели , свои понятия , свои тараканы в голове ! И главное , что бы у всех были одинаковые моральные ценности , тогда и можно достичь относительного порядка , но с личной свободой. А в тюрьме ,конечно, порядка достичь проще - силой ,а на кладбище еще проще - куда положили там и лежит! Так какого порядка мы хотим? Как на кладбище, или как в тюрьме , или все таки с трудом но порядок для свободных людей? Вот основной вопрос!
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23.09.2021 16:06 Ответить
Краще і не скажеш. Поки довбодятли не вимруть отака "неволя" буде. Ну не доходить до них, що не можна ввійти двічі в одну і ту саму річку.
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23.09.2021 19:09 Ответить
саме тому здохнуть москалі, а не Україна!
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23.09.2021 14:34 Ответить
опзж в открытую показывает свою антиукраинскую позицию поддерживая имперцев и убийц Украины, из этого следует эта партия должна быть запрещена, а все её депутаты или арестованы или изгнаны из Украиныи точка и часть Слуг в лице Гетьманцева и Шевченко и т.д.
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23.09.2021 15:19 Ответить
Для того, чтобы русский народ… Что это за государство РФ в котором живут всякие народы:

татары - 5 554 601 (3,83 %)
украинцы - 2 942 961 (2,03 %)
башкиры - 1 673 389 (1,15 %)
чуваши - 1 637 094 (1,13 %)
чеченцы - 1 360 253 (0,94 %)
армяне - 1 130 491 (0,78 %)
мордва - 843 350 (0,58 %)
аварцы - 814 473 (0,56 %)
белорусы - 807 970 (0,56 %)
казахи - 653 962 (0,45 %)
удмурты - 636 906 (0,44 %)
азербайджанцы - 621 840 (0,43 %)
марийцы - 604 298 (0,42 %)
немцы - 597 212 (0,41 %)
кабардинцы - 519 958 (0,36 %)
осетины - 514 875 (0,35 %)
даргинцы - 510 156 (0,35 %)
буряты - 445 175 (0,31 %)
якуты - 443 852 (0,31 %)
кумыки - 422 409 (0,29 %)
ингуши - 413 016 (0,28 %)
лезгины - 411 535 (0,28 %)
коми - 293 406 (0,2 %)
тувинцы - 243 442 (0,17 %)
евреи - 229 938 (0,16 %)
грузины - 197 934 (0,14 %)
карачаевцы - 192 182 (0,13 %)
цыгане - 182 766 (0,13 %)
калмыки - 173 996 (0,12 %)
молдаване - 172 330 (0,12 %)
лакцы - 156 545 (0,11 %)
корейцы - 148 556 (0,1 %)

но среди их нет русских. Разве можно, называть, к примеру, цыган, узкоглазых корейцев, якутов русским народом. Наверное, нет. Русь, русский это древние названия Украины и украинцев. Названия РФ украла, но при этом Россия так и не стала европейским народом, православным народом, так и не научилась уважать суверенитет других народов, международное право, а как была так и осталась страной оккупантом, агрессором со звериным оскалом.
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23.09.2021 15:55 Ответить
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23.09.2021 16:23 Ответить
Сегодняшний "русский" это вчерашний "русскоязычный", который уже не помнит кем он был позавчера. И других "русских" в природе не существует. Продукт имперских амбиций Московии.
А их ненависть к украинцам обусловлена двумя обстоятельствами: собственную идентичность они построили на украденном у нас и пока мы существуем как народ, мы являемся болезненным для них напоминанием первого обстоятельства.
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25.09.2021 00:16 Ответить
все вiрно. респект.
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26.09.2021 12:21 Ответить
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23.09.2021 16:41 Ответить
На жаль, агресивний, брехливий та експансивний Рим був дуже схожий на ******* кацапляндію, а окупований олігархами й боягузами котрі не вірили власним героям-воїнам Карфаген дуже схожий на ******* Україну. Хто переміг - пам'ятаємо.
Але в Карфагену були хоча б Ганнібал і битва під Каннами. А в українців?
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23.09.2021 17:36 Ответить
про Рим хоча б иожна сказати,що вiн був на голову вищий в матерiальому та культурному планi вiд бiльшостi пiдкорених народiв. А от про азiопську паРашу цього тоно не можна сказати.

1654 рiк вiдiрвав Україну вiд Европи, для України рассєя-паРаша - це регрес.
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26.09.2021 12:26 Ответить
ЕГО МОРДА ЛИЦА ПРОСИТ КИРПИЧА!
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23.09.2021 17:04 Ответить
Чтобы кремлевские бандиты с абсолютной властью могли существовать должны быть уничтожены все демократические страны.
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23.09.2021 17:08 Ответить
эта гнида давно первым просится сесть в лифт и прокатится пообедать с ветерком в кафе сепарок
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23.09.2021 17:16 Ответить
Быдло мокшанское ....
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23.09.2021 17:20 Ответить
Ничего нового не сказано--это было всегда почти. Проблема здесь у нас. Мы всегда знали тех кто был против---в разной степени конечно. И эта партия якобы---а на деле террористическая организация, богатая. продуманая, борзая. Наследники ком-партии и верного авангарда её кгб. Но за 30 лет никто не взял лом. лопату, арматуру или просто оружие что бы покончить окончательно тему. Результат на лицо. Мы нигде, никому не нужны такие---кроме себя конечно. Есть пример когда сжигают мосты в начале. Тогда идут не оглядываясь к цели. В 1989г тут не далеко от нас в одной стране с 5 метров с акм шмальнули дедушку с бабушкой что мужем и женой были--и фото облетело весь мир за 1 час. И все содроггнулись от жестокости момента. Но больше там смертей практически не было. Где они сегодня, что нашли. что потеряли, что думают нам не нужно---сами румыны разберутся. Но пошли к цели без оглядки они. А мы и не начинали. Потому и теряем.
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23.09.2021 17:26 Ответить
Конечно, существованию русского народа все мешает вокруг и Украина, ибо это Украина у простых россиян миллиардами ворует нефтедоллары, а не в коем случае партия воров, как в России говорят, настоящим членом, которой он стал
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23.09.2021 18:01 Ответить
Я бы хотел поделиться одним наблюдением 😎 . В Совке люди делились на тех кто попал под каток репрессий в той или иной мере и кому повезло в силу различных причин . Соответственно ихние дети точно также . Т. е. нынешние ватники и совкодрочеры это внуки и дети тех людей кому повезло , кто ел пломбир и славил сралина за счастливое детство . И этим людям трудно понять что такое Свободная Украина и для чего это нужно 🤨
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23.09.2021 20:47 Ответить
Просто президенту нужно было чтоб твари типа медведчука пропали, выпали с окна, отравились. Повторить 3 раза вхатит (есть и другие). Другие бы поумнели. А так всякая мразь подняла голову и верещит.
Но это не у нас. У нас даже ворье укравшее 5 ярдов баксов НЕ сидит. Это уже не цирк.
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23.09.2021 21:38 Ответить
так было же две Революции у нас...последняя даже с кровью и президента выбрали достойнейшего из достойных...а оно вона как вышло..)))
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24.09.2021 12:03 Ответить
и сейчас он к власти снова рвется....видно не всё сделал, что хотел..))
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24.09.2021 12:05 Ответить
ОПЗЖ є відкрито проросійська ворожа Україні партія, вона має бути заборонена в Україні, а її депутати у ВР арештовані і засуджені за зраду. В противному випадку війна проти раші не закінчиться.
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23.09.2021 22:14 Ответить
Почему эта мразь не была уничтожена за все эти годы?
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23.09.2021 23:40 Ответить
после Революции Достоинства многие на это и надеялись...но "гетьман" решил по другому...я помню испуганные глаза Добкина с Кернесом....а потом страх пропал.."он наш" и они с облегчением вздохнули..)))
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24.09.2021 12:10 Ответить
Потому что это не нужно было Порошенко ,он уничтожал патриотов! А сейчас не нужно и Зеленскому , угадайте кого он уничтожает?
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24.09.2021 02:34 Ответить
А этот деятель приговорен в Украине к чему-либо хорошему, типа повешения?
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24.09.2021 07:41 Ответить
Одним фашистом в Госдуме стало больше, хотя их там и так хватает...
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24.09.2021 10:10 Ответить
И эти люди в 2014 году всерьез упрекали нас ссылками на видео, в котором Саша Белый тягал за галстук какого-то проворовавшегося прокуроришку, обвиняя нас всех в фашизме.
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24.09.2021 10:50 Ответить
роти ми твій не довбали б навіть, кугут кончений
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24.09.2021 13:37 Ответить
Ніякого "русского народа" не існує!
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24.09.2021 20:43 Ответить
ОПЗЖ - это "Едная россия в Украине". Олег Сенцов в 2014 подпалил офис "партии регионов" в Крыму. А посадили его в РФ за поджог офиса "единой россии".
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24.09.2021 22:31 Ответить
Я думаю, что не ОПЗЖ поздравило, а конкретные персонажи. Власть должна потребовать у ОПЗЖ исключения этих персонажей из своей партии.
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14.12.2021 12:54 Ответить
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