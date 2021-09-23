"Чтобы русский народ мог нормально существовать, Украина должна быть разрушена": ОПЗЖ поздравила с победой "Единую Россию", от которой в Госдуму избрался террорист Бородай. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество За рубежом
Российский террорист, первый главарь группировки "ДНР" Александр Бородай стал депутатом Госдумы РФ от путинской "Единой России" и призвал предпринять все меры для разрушения украинской государственности и присоединению украинских территорий к Российской Федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге рассказывает украинский журналист Денис Казанский и публикует часть интервью новоизбранного российского депутата.
"Для того, чтобы русский народ, русское, российское государство имело бы возможность нормально существовать, украинское государство, точнее - имитация государственности, которое называется нынешней незалежной Украиной, должна тем или иным образом разрушена... И русские, абсолютно русские земли, которые мы называем Новороссией, должны рано или поздно, я надеюсь, что рано, в скором времени, войти в состав Российской Федерации", - говорит Бородай в интервью бывшему украинскому журналисту, а ныне российскому пропагандисту Александру Чаленко.
"Ну, и вишенка на торте. Вот эту самую партию "Единая Россия", с такими депутатами, которые открыто призывают к вооруженной агрессии против нашей страны, вчера на своем официальном сайте поздравила с победой на выборах партия ОПЗЖ. Наши украинские депутаты из партии Медведчука приветствуют приход к власти в России людей, которые открыто принимали участие в войне против Украины и призывают к уничтожению и вооруженному захвату нашей страны. Депутаты Медведчука приветствуют убийц украинцев. Это уже даже не предательство. Это в чистом виде людоедство", - говорит Казанский.
Пожалуйста, подождите...
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю…
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам все равно на Украине,
НКВД или гестапо. (c) Давид Самойлов 1946
Думаю,второе победит с таким населением...
не примирятися, весь час пам'ятати про споконвiчного ворога України-Русi, показувати цю фашистську(рашистську) iдеологiю всьому свiтовi, нi одне таке висловлювання не пропускати, вiдкривати кримiнальнi справи, оголошувати в мiжнародний розшук.
татары - 5 554 601 (3,83 %)
украинцы - 2 942 961 (2,03 %)
башкиры - 1 673 389 (1,15 %)
чуваши - 1 637 094 (1,13 %)
чеченцы - 1 360 253 (0,94 %)
армяне - 1 130 491 (0,78 %)
мордва - 843 350 (0,58 %)
аварцы - 814 473 (0,56 %)
белорусы - 807 970 (0,56 %)
казахи - 653 962 (0,45 %)
удмурты - 636 906 (0,44 %)
азербайджанцы - 621 840 (0,43 %)
марийцы - 604 298 (0,42 %)
немцы - 597 212 (0,41 %)
кабардинцы - 519 958 (0,36 %)
осетины - 514 875 (0,35 %)
даргинцы - 510 156 (0,35 %)
буряты - 445 175 (0,31 %)
якуты - 443 852 (0,31 %)
кумыки - 422 409 (0,29 %)
ингуши - 413 016 (0,28 %)
лезгины - 411 535 (0,28 %)
коми - 293 406 (0,2 %)
тувинцы - 243 442 (0,17 %)
евреи - 229 938 (0,16 %)
грузины - 197 934 (0,14 %)
карачаевцы - 192 182 (0,13 %)
цыгане - 182 766 (0,13 %)
калмыки - 173 996 (0,12 %)
молдаване - 172 330 (0,12 %)
лакцы - 156 545 (0,11 %)
корейцы - 148 556 (0,1 %)
но среди их нет русских. Разве можно, называть, к примеру, цыган, узкоглазых корейцев, якутов русским народом. Наверное, нет. Русь, русский это древние названия Украины и украинцев. Названия РФ украла, но при этом Россия так и не стала европейским народом, православным народом, так и не научилась уважать суверенитет других народов, международное право, а как была так и осталась страной оккупантом, агрессором со звериным оскалом.
А их ненависть к украинцам обусловлена двумя обстоятельствами: собственную идентичность они построили на украденном у нас и пока мы существуем как народ, мы являемся болезненным для них напоминанием первого обстоятельства.
Але в Карфагену були хоча б Ганнібал і битва під Каннами. А в українців?
1654 рiк вiдiрвав Україну вiд Европи, для України рассєя-паРаша - це регрес.
Но это не у нас. У нас даже ворье укравшее 5 ярдов баксов НЕ сидит. Это уже не цирк.