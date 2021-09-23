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На митинге под Радой произошла потасовка. Правоохранители оттесняют активистов SaveФОП. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня, 23 сентября, на митинге под Верховной Радой произошла потасовка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Собравшиеся на акцию ФОПовцы вступили в стычку с правоохранителями, которые охораняют правопорядок под зданием украинского парламента. При этом митингующие пытались перекрыть дорогу, после чего полицейские и нацгвардейцы начались оттеснять к тротуару активистов SaveФОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протест пенсионеров МВД под Радой: митингующие с криками "Ганьба!" прорвали кордон правоохранителей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+38
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23.09.2021 11:34
+17
И как оно смешно, когда эбонитовые палочки ЗЕментов вырабатывают электричество?

Как проголосовали в 2019 - так и получайте.
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23.09.2021 11:38
+17
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23.09.2021 12:08
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23.09.2021 11:34 Ответить
Я підприємець, я за нього не голосував. Питання до цензора чому підтримує політику культивування ненависті до підприємців ? Більшість підприємців у важку хвилину підтримали українську армію і державність як матеріально , такі багато побували в АТО. Малий бізнес не є ворогом української держави. А те що ФОПи виступають проти введення касових апаратів і фактичного скасування спрощеної системи подається як небажання платити податки. До вашого відома, якщо ви не знаєте кожен дрібний ФОп платить 1320 грн ЄСВ, 1200 єдиного податку в місяць, в країні де йде тотальне зубожіння населення, і де немає де заробити на прожиття. Тому я проти вислові і коментарів тих , хто каже що більшість ФОПів бариги і т.д. Спробуйте ви і тоді будете розказувати. Совковий менталітет продовжує формувати думку про спекулянтів, але не треба всіх міряти під одну планку.
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23.09.2021 11:49 Ответить
Ну вобщемто потому, что так оно и есть. Нет кассового аппарата -> нет учёта оборотов -> неистребимое желание поуклоняться от налогов
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23.09.2021 11:51 Ответить
Спрощена система передбачає ведення книги обліку за формою 10, де вказується валовий оборот за день. Далі для другої групи дозволений оборот в 5 млн грн в рік. Для мене це взагалі за межами фантастики(в мене немає такого обороту), тому якщо я навіть буду клацати на касовому апараті нічого не зміниться в плані податків для держави. А для мене касовий 7000 грн плюс 200-400 грн обслуговування його в місяць, не забувайте і про штрафи в пятикратному розмірі якщо щось не так. Тому дуже багато стане на біржу і буде певний час отримувати кошти від держави. Кому від цього буде краще ?
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23.09.2021 12:12 Ответить
От токо не надо парить мне мозг.

1. Есть варианты бесплатных ПРРО - надеюсь смартфон то у вас хоть есть?

2. Может вам 5 и много, а некоторым какраз совсем и нет и они этим активно пользуются для ухода от налогов.
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23.09.2021 12:23 Ответить
Шановний Ви пробували працювати з програмним забезпеченням, хоча б в електронному кабінеті ? Ви уявляєте собі процес занесення товару в смартфоні ? На мою думку схоже , що ні. Тому не кажіть дурниць. Для ППРРО необхідний комп'ютер,певні знання в цій сфері, плюс бажано принтер чеків. Ви не будете кожному відправляти чеки на смартфон чи пошту , в провінції вони не у всіх. Тепер уявіть картину продажу пачки сирників. Коли взаді черга. Плюс витрати на інтернет, наявність самого інтернету, неясність функціонування ПРРО у випадку коли більшість на нього перейде. Тому й створюються клони вже не безкоштовних програм, поцікавтеся темою то Ви здивуєтесь,що таке безкоштовне не зовсім безкоштовне. Звичайно якщо ви не просуваєте певні думку у натовп.
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23.09.2021 12:39 Ответить
Шановний!
Канечно!
Если у вас есть смартфон и вы смогли это написать - значит и знаниями достаточными обладаете, чтоб товар ввести. Принтер не нужен абсолютно: показываете клиенту QR на экране и далее пусть запоминает так, если хочет, если нет - фотографирует на память.
Про интернет вообще лучше бы помолчали.

А уж про спички воще смешно: три кнопки на смартфоне вместо записи в бумажечку что вот мол спички продал.
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23.09.2021 12:48 Ответить
Чому так підгорає, чиясь думка не співпадає з вашою ? Чи бабло відпрацьовуєте, більше нічого не вмієте напевно ?
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23.09.2021 12:52 Ответить
ФОП - узаконенная форма ухода от уплаты налогов. Тот ФОП, который продает трусы на рынке и получает доход лично там присутствуя, НЕ ПОЙДЕТ куда-то там протестовать и т.п. - он НЕ зарабатывает в этот день. ПРРО - это не такой кошмар, как Вы описываете. Если Вам нечего прятать от посторонних глаз, то переживать тоже нечего!
Вы просто полюбопытствуйте, сколько ФОПов и мелких ТОВок имеет более-менее крупный бизнес - от нескольких штук до нескольких сотен. И это не полученные доходы в бюджет!
Представлюсь - веду бухучет предприятий и ФОПов на разных системах налогообложения. Лично являюсь ФОПом.

Не платим налоги - получаем копеечную пенсию и живем в "хлеву"! Посмотрите на экономику и сознательность народа в цивилизованных странах.

И еще - верховный потерпевший - явно не мой кумир, позор Украины похлеще овоща
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23.09.2021 13:05 Ответить
Наталочка, давай візмемо твій чудовий приклад з трусами.

Припустимо ти ФОП і продала трусів за місяць припустимо одну штуку на суму 100 грн (мої коштують самі дорогі 60). Інакше не склалося з різних причин.

При цьому ти повинна заплатити, як ФОП 1320 грн ЄСВ і 1200 єдиного податку в місяць. Я вже не беру оплату приміщення, електроенергію, доставку трусів, виготовлення трусів.

Ти будеш працювати на таких умовах чи ні?
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23.09.2021 13:55 Ответить
лично я бы, видя, что трусы не продаются, промониторила бы рынок и выяснила, какие товары на данный момент являются ходовыми. А если не выходит зарабатывать будучи ФОПом, то тогда надо задуматься о работе по найму
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23.09.2021 14:10 Ответить
И на какую работу вы посоветовали бы устроиться, если не шутите?
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23.09.2021 14:27 Ответить
как я могу что-то вам говорить, если я не знаю, что вы умеете
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23.09.2021 14:30 Ответить
Предположим я все умею .
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23.09.2021 15:54 Ответить
тогда мониторим рынок труда и зарплат и смотрим что больше подходит и выше оплачивается
вакансий, особенно по киевскому региону, валом - есть желание работать - вакансия найдется
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23.09.2021 15:57 Ответить
Это понятно , что вакансия найдется , но вы же предлагаете если нет кассового аппарата закрыть ФОП и пойти куда то работать, куда?, предположим Вы закрыли бух. дело и куда вы пойдете?
В том то и оно, что с работай в Украине существует большая проблема, если она есть тот низкооплачиваемая и вредная для здоровья , к тому же в Украине нет мед. страхования.
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23.09.2021 16:09 Ответить
вы не поняли - я предлагаю закрыть ФОПа если у него не идет прибыль (смысл?) или перепрофилировать. Кассовый аппарат и проч. тут не причем. Повторюсь - в ПРРО нет ничего от высшей математики, освоить человеку с интеллектом не сложно. Да, придется потратить некоторое время, но потом пойдет уже по накатаной. И опять же - есть лимит и виды деятельности, где можно обойтись без этого "ужасного" РРО. А если этот ФОП чисто для вывода денег с юрлица, то понятное дело - будут бунтовать.
если обо мне лично - один раз я сменила свою профессию, т.к. мечта детства выявилась явно не моей, как оказалось. На сейчас я не являюсь сотрудником никакой фирмы, веду некоторое количество клиентов, имею удобный для меня график работы и работаю дома в основном. Как-то так
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24.09.2021 11:07 Ответить
Так возьмите и раздайте ФОПам кассовое оборудование бесплатно, скажем в аренду по доступной цене и организуйте его действительно удобное и бесплатное обслуживание. Поскольку некоторые нормальные ФОПы очень мало зарабатывают а те которые уклоняются - легко вычислить, о них знают и они все на виду (грешат этим зачастую рестораны с разбивкой буфетов и баров на ФОПы). Налоговая о "уклонистах" прекрасно осведомлена и стрижет с них взятки каждый месяц - знаю точно. И не надо здесь умничать - бабка на рынка должна иметь возможность торговать зеленью и семечками и прочей мелкой лабудой без всяких аппаратов и сборов, не доводите все до абсурда.
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24.09.2021 11:44 Ответить
откройте и прочитайте закон - там написано вполне доступно, кто может работать без РРО и ПРРО, для которого вообще КА не нужен
и еще, вот честно - вы хоть одну бабулю на рынке, семечками торгующую знаете зарегистрированной ФОПом?
не перегибайте, вы прекрасно понимаете о чем я говорю
а ФОПы-уклонисты они далеко не только в ресторанах имеются, их на порядок больше и в более прикрытых с виду более чем достаточно
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24.09.2021 14:56 Ответить
Вот вы берите этот закон, полицаев, налоговиков и идите его исполнять. А мне нефиг указывать иди почитай... я в курсе - жена юрист просвещает. Отрабатываете свои 10 сребренников? Смотрите не удавитесь только потом, а то знаете ли карма она такая штука - суровая.
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24.09.2021 15:36 Ответить
ага - с вашей точки зрения платить налоги никак нельзя, что вы - пусть лохи платят, а мы как-нибудь в уголочке по тихому припрячем доходы. Все вполне понятно. Только почему вы (не лично, но господа уклонисты) потом плачетесь - пенсии мизерные, в школу на все сдавай, в больницу чуть не со своим врачем - откуда появятся деньги на нормальную жизнь?
посмотрите на Норвегию - там граждане и не думают что налоги можно не платить
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24.09.2021 15:42 Ответить
Слышишь милая не зли меня а то огорчу... Я вот сейчас сижу и рассматриваю чек с заправки. Заправился на 28,12 литров на 824,48 грн При этом сплачено податкив 264,31 грн що складаэ 9,40/л это лядь что такое-сдернули 30%, и притом а где дороги? И это я не плачу податкив? Да я их плачу с каждого чиха и с зарплаты и с пенсии и с каждой покупки. У меня податкив до 60% набегает, при том я еще должен оплатить и больницу если пойду и в школу носил и сам шкафчики ремонтировал и красил и обои клеил в свое время. Норвегия говоришь? Да Вас уродов нужно вешать за ноги чтобы дохли еще не сразу - надеюсь еще доживу, потешимся - не вечер.
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24.09.2021 16:04 Ответить
- с пенсии? с каких пор у нас с пенсии налоги удерживают?
- не надо путать косвенные налоги и прямые
- урод, батенька, это ВЫ - не улавливаете смысла написанного и уходите в сторону все время
вы мне больше не интересны - прощайте
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24.09.2021 16:32 Ответить
Это у меня то подгорает? С чего бы?

Вы толи по незнанию, толи умышленно распространяете старые байки о безумной дороговизне и сложности ПРРО, а подгорает у меня?

Хорошо шо хоть подешевели байки, ато ранее касса никак не меньше 10000 плюс обязательно бухгалтер ежемесячно на 5000.
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23.09.2021 13:11 Ответить
Це бидло на зарплаті, яке взагалі не уявляє, що таке ФОП і які ризки несуть самозайняті громадяни, які самі собі створюють робочі місця і не беруть жодної копійки від держави, а лише платять їй податки.

Це бидло само податків не платить, а лише висмоктує соки з держбюджету. Тому з ним немає сенсу розмовляти. Бо це паразит на державному організмі. А паразит ніколи не вміє і не буде працювати. Він лише буде паразитувати і шукати чергове поле для свого паразитизму. Касові апарати це саме те неосвоєне ще поле для паразитів, які замість того, щоб сприяти державотворенню, знищують нашу державу, пиляють гілку, на якій амі сидять, якщо вони, звичайно, не заслані засрані козачки на зовнішній зарплаті, або може корисні ідіоти.
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23.09.2021 13:42 Ответить
На фоне сотни-тысячных - миллионных зарплат, взятки берут сотнями тысяч, воруют миллионами гос. должности продают не стесняясь и никому ничего, типа закон только для плебеев... так вот эта вся возня с ФОПами выглядит действительно гнусно. Поснимали все киоски и лотки, на рынках провели "оптимизацию" с продажей мест укрупненных торговых мест, много людей осталось без работы сейчас тех кто остался додушат налогами кассовыми аппаратами и все. Ну ФОПы голосовали за членограя, головой не думали - теперь огребают. Жыдовня обчистит всех, все деньги вытащит до копейки, словом отгеноцидят по полной, хорошо если обойдется без очередного голодомора.
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24.09.2021 11:58 Ответить
в них нічого не підгорає, друже

це- два-три десятки кацапів з-за паребрику, які сидять тут цілодобово з повними ротами лайна і відповідними методичками, і чекають, щоб ви щось написали.

якщо це розуміти, з них можна одержувати навіть певну користь.
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23.09.2021 13:56 Ответить
Только, что бы был эффект от налогов , а не они пропадали как в бездонной бочке на "отмывке" бюджета на % и на великому крадівництві , после чего люди становятся нищими и просто не в состоянии больше платить,- надо сначала, что бы "изранники" не разворовывали страну в том числе и налоги и вернули все на грабленное, тогда и экономика заработает и страна воспрянет и народ не будут вымирать, але це не на часі.
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23.09.2021 15:50 Ответить
А в другому турі голосували за Порошенка?
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23.09.2021 11:57 Ответить
Так
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23.09.2021 12:18 Ответить
Нажаль, поки у наших співгромадян щось не поміняться в головах - треба, шоб зеля давив їх і далі, ну а нам терпіти, але і то поборемо
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23.09.2021 13:00 Ответить
і чому ж у вас нічого в голові не змінюється?

може вже час завітати до поліклініки?
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23.09.2021 13:46 Ответить
ВАС НАЗИВАЮТЬ БАРИГАМИ ПІДБАРИЖНИКИ ПОРОШЕНКА СПОКІЙНІШЕ РЕАГУЙТЕ АЛЕ НЕ ЗАБУВАЙТЕ ЩО ВАС ГРАБУЮТЬ І НИЩАТЬ ЗЕ І ШОКОБАРИ.ГИ
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23.09.2021 12:26 Ответить
Так в чому твої труднощі... Я от не зрозумів.. Ти доя якої групи відносишся до першої чи до другої?? Підприємець.... От цікаво чим конкретно ти займаєшся ...базарний хрін задераюшій ціну в два рази і накопичуюший хлам в гаражі із за того що продати по закупці неактуальні речі жаба давить а як що згниє то це краще чи у тебе магазин де таж жаба тобі дозволяє продавати просрочку чи негожий товар людям і потім орать матом що ти не будеш забирати назад тому що у вас чеку не має...

Скільки в тебе точок і скцільки в тебе працівників.. підприємець...??? Небось працівники на треть ставки роблять по офіціалці...а на самому ділі пашуть до поки ти скажеш...
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23.09.2021 12:38 Ответить
По перше я з Вами на ти не переходив. По друге я на відміну від Вас підписаний справжнім ім'ям. А по третє я з хворими ботами не спілкуюсь.
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23.09.2021 12:43 Ответить
А по четверте ти пофігіст... правильно??? Ну стосовно першого на ви ти недоріс скільки тобіб років не було...Стосовно другого ти не рівняй всіх по собі...от ти точно бот.А стосовно третього то цим ти ще раз доказуєш шо до первого ти не доріс а дргугим ти є точно бот... А про четверте ти завжди мовчиш ...бо тобі насрать на всіх крім себе ... Як що всі фоповці такі як ти то тоді все правильно вичищать бізне потрібно від гнид і гівна ...вистоять лише вперті і актуальні які і якість в бізнесі дадуть і налоги платитимуть .. Один дорий спеціалість краще 10 дебілв...і в економічному і якісному смислі...
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23.09.2021 13:02 Ответить
цензор не культивирует, имхо. бОльшая часть фопов за "поржать", как и большая часть населения.
и мне неприятно что за их выбор мне приходится тоже "ржать".
этот мир не идеален. бОльшая часть фопов должны теперь пожрать.
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23.09.2021 13:37 Ответить
якщо ти настільки недалекий, що не в змозі зрозуміти суть процесів- то твої проблеми
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23.09.2021 14:20 Ответить
Частина дійсно підтримувала армію, а деякі і досі підтримують. Але не потрібно писати "більшість" це відверта брехня. І про голосування теж брехня, більшість підприємців голосувала за Зебіла бо когось не влаштовало 5% на армію а інших інші причини. Тай коли йшли розмови про ситуацію в країні підприємці здебільшого кідали відмовки, та зневажливо посміхалися. Особисто я більше не піду за людей які мені відверто сміялися в очі після виборів. Хвала і честь тим хто підтримував та підтримує армію, любить свою державу та завжди готовий прийти на підтримку.

ps. Повірте всі ці спроби підприємців з пікетами приречені до провалу! Тому що одна частина населення Вам заздрить, інша зневажає, а частині просто пофіг. Тай на пікети мабуть здебільшого ходить активна меншість. Все на що здатна більшість у кращому випадку поспівчувати.
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23.09.2021 15:23 Ответить
А еще аренда помещения , коммуналка и наезды всяких служб! И все непредвиденные затраты из собственного кармана! Итого по факту накапливается в месяц 15-20 тыс обязательных платежей , причем независимо от того работаешь ты или нет , карантин ,,отпуск и т.д. И этот груз каждый месяц давит на тебя , сначала отдай , а потом уже если останется что то ,то твое! Поработайте в таких условиях и потом говорите ,что мы как сыр в масле катаемся! Я за около 17 лет будучи ФОПОМ ни разу на больничном не был , с температурой работал , а отпуск это скорее трагедия , платить то все равно надо! До 2010 года , у людей денег было больше и расставались с ними легче , а последние 11 лет идет падение общего благосостояния людей и они все сложнее расстаются с деньгами. Цены растут на все , но быстрее всего на продукты питания , а голодный человек не очень склонен тратить деньги на что то кроме еды! Государство заняло позицию врага предпринимателям ! Потому что олиигархам, которые правят не нужны конкуренты! Предприниматель ,как правило ,свободный человек,который зарабатывает себе на жизнь сам, и не от кого не зависит , и думает головой ! Такие люди не нужны в нашей стране , из нас делают нищую быдломассу , призванную за копейки работать на предприятиях олигархов и голосовать за гречку за их ставленников!
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23.09.2021 16:21 Ответить
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23.09.2021 12:08 Ответить
ЩО ВІД КОРИТА З КРАДЕНИМ ВІДІГНАЛИ СИВОМОРДИЙ.
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23.09.2021 12:29 Ответить
А расставлять слова в таком порядке, чтобы психически здоровые люди могли понять, шо ты пыталось сказать, не пробывал?
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23.09.2021 12:38 Ответить
Ну если я быдло? потому что голосовал во втором туре за Зеленского , как 73% и не голосовал за слуг сороса, то подскажите за кого надо было проголосовать, что бы прекратился за 30 лет геноцид народа, прошу прощения сокращение популяции быдла, как вы выражаетесь или там был хоть один нормальный человек за которого можно было проголосовать повторно, а с виду и не скажешь ?- за Вас? И что бы вы делали?, придя к власти - зупинилися і не грабували це бидло?, Что то я сомневаюсь, потому что у нормальных людей в отличии от действительно быдла, которое приходит мошенническим способом к власти и ни несет ответственности за свои "реформы", ни чего не умеет создавать, а только воруют, что бы уничтожать страну,- нет прежде всего хамства.
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23.09.2021 15:32 Ответить
Какое право имеет рада принимать законы,если партия большинства имеет плинтусный рейтинг?
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23.09.2021 11:34 Ответить
в принципе такое же право, как и голосовать на выборах : по приколу.
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23.09.2021 11:36 Ответить
Глупость ты сказал.
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23.09.2021 11:46 Ответить
вава александрович, ты?
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23.09.2021 12:10 Ответить
олигархи бунтуют.....
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23.09.2021 11:35 Ответить
є таке прислів"я "поки грубий схудне-худий здохне". Отож,зелебобанчики,чекайте закон про олігархів ...
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23.09.2021 12:44 Ответить
Дави этих олигархов Зеля, так их! Дави!
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23.09.2021 11:35 Ответить
Майданчик...
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23.09.2021 11:37 Ответить
И как оно смешно, когда эбонитовые палочки ЗЕментов вырабатывают электричество?

Как проголосовали в 2019 - так и получайте.
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23.09.2021 11:38 Ответить
Ох розійшлися "куркулі", нема на них гєтьманцєва.
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23.09.2021 11:38 Ответить
Так есть же. Поэтому теперь "жадные" ФОПы и огребают по сопатке.

Гетманцеву деньги нужнее.
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23.09.2021 11:41 Ответить
Він зараз "олігархами" зайнятий, сьогодні порішають, а завтра ФОПів за зябра візьме.
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23.09.2021 11:49 Ответить
С заврешнего дня все ФОПы автоматически станут олигархами. А народ ожидает, что Зеля ущучит Каломойского.
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23.09.2021 12:08 Ответить
"хужэ нэ будэ" на рейде.... Дебилы, вы же именно за это голосовали..."за кота в мешке"....
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23.09.2021 11:39 Ответить
Вот только из ЗЕленого мешка вместо прикольного карлика вылез быдлан с дубиной.
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23.09.2021 11:42 Ответить
Я пам'ятаю їх танці "Ми Зекоманда,тепер заживем", нехай тепер вигрібають.
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23.09.2021 11:45 Ответить
дустом их, дустом
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23.09.2021 11:48 Ответить
ФОП лошари отримують дивіденди.бо в часи праклятого бариги так вили...тепер при пречесному вові пи..ди лопатою вигрібають
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23.09.2021 11:49 Ответить
судя по комментариям, малый бизнес особо сочувствия не вызывает?
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23.09.2021 11:50 Ответить
Так фопы как раз наиболее упоротые 73-процентники
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23.09.2021 11:54 Ответить
не все, но много
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23.09.2021 12:32 Ответить
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23.09.2021 11:53 Ответить
зеко ***** живе в світі сторених собою іллюзій - занадто боляче відкрити очі
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23.09.2021 11:53 Ответить
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23.09.2021 12:06 Ответить
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23.09.2021 12:33 Ответить
Что за SaveФОП? Типо ЛГБТ? И что они хотят?
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23.09.2021 12:10 Ответить
Хотят и дальше прятать свои обороты под планку ФОПов. Не платить нологи тобишь
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23.09.2021 12:24 Ответить
Більшість фопівців, голосували за зелених. Тепер їх гатять по голові.
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23.09.2021 12:15 Ответить
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23.09.2021 12:15 Ответить
а че слуги народа заборчик так и не убрали
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23.09.2021 12:17 Ответить
они же все президенты, им в оп надо
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23.09.2021 12:25 Ответить
Бей клятых барыг,шоб они не стали алигархами,!!!.Фсе на заводы,в шахты и кальгоспы!!!.
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23.09.2021 13:03 Ответить
олигархов надо душить в зародыше!

поэтому будем душить фопов © зеленое быдло
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23.09.2021 13:20 Ответить
Украинцы в форме лупят украинцев с флагами,а евреи,избранные этими самыми украинцами,хихикают в окошке.На кого же нам жаловаться?
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23.09.2021 13:33 Ответить
на свою маму і тата, які тебе таким ідіотом склепали
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23.09.2021 14:29 Ответить
К слову.
В Украине 2 млн ФОПов и они создали более 50% рабочих мест в стране от 10 млн работающих.
Удавите их, зеленые)))
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24.09.2021 01:12 Ответить
 
 