На митинге под Радой произошла потасовка. Правоохранители оттесняют активистов SaveФОП. ВИДЕО

Сегодня, 23 сентября, на митинге под Верховной Радой произошла потасовка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Собравшиеся на акцию ФОПовцы вступили в стычку с правоохранителями, которые охораняют правопорядок под зданием украинского парламента. При этом митингующие пытались перекрыть дорогу, после чего полицейские и нацгвардейцы начались оттеснять к тротуару активистов SaveФОП.

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