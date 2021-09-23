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На митинге под Радой произошла потасовка. Правоохранители оттесняют активистов SaveФОП. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня, 23 сентября, на митинге под Верховной Радой произошла потасовка.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Собравшиеся на акцию ФОПовцы вступили в стычку с правоохранителями, которые охораняют правопорядок под зданием украинского парламента. При этом митингующие пытались перекрыть дорогу, после чего полицейские и нацгвардейцы начались оттеснять к тротуару активистов SaveФОП.
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показать весь комментарий23.09.2021 11:34
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показать весь комментарий23.09.2021 12:08
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1. Есть варианты бесплатных ПРРО - надеюсь смартфон то у вас хоть есть?
2. Может вам 5 и много, а некоторым какраз совсем и нет и они этим активно пользуются для ухода от налогов.
Канечно!
Если у вас есть смартфон и вы смогли это написать - значит и знаниями достаточными обладаете, чтоб товар ввести. Принтер не нужен абсолютно: показываете клиенту QR на экране и далее пусть запоминает так, если хочет, если нет - фотографирует на память.
Про интернет вообще лучше бы помолчали.
А уж про спички воще смешно: три кнопки на смартфоне вместо записи в бумажечку что вот мол спички продал.
Вы просто полюбопытствуйте, сколько ФОПов и мелких ТОВок имеет более-менее крупный бизнес - от нескольких штук до нескольких сотен. И это не полученные доходы в бюджет!
Представлюсь - веду бухучет предприятий и ФОПов на разных системах налогообложения. Лично являюсь ФОПом.
Не платим налоги - получаем копеечную пенсию и живем в "хлеву"! Посмотрите на экономику и сознательность народа в цивилизованных странах.
И еще - верховный потерпевший - явно не мой кумир, позор Украины похлеще овоща
Припустимо ти ФОП і продала трусів за місяць припустимо одну штуку на суму 100 грн (мої коштують самі дорогі 60). Інакше не склалося з різних причин.
При цьому ти повинна заплатити, як ФОП 1320 грн ЄСВ і 1200 єдиного податку в місяць. Я вже не беру оплату приміщення, електроенергію, доставку трусів, виготовлення трусів.
Ти будеш працювати на таких умовах чи ні?
вакансий, особенно по киевскому региону, валом - есть желание работать - вакансия найдется
В том то и оно, что с работай в Украине существует большая проблема, если она есть тот низкооплачиваемая и вредная для здоровья , к тому же в Украине нет мед. страхования.
если обо мне лично - один раз я сменила свою профессию, т.к. мечта детства выявилась явно не моей, как оказалось. На сейчас я не являюсь сотрудником никакой фирмы, веду некоторое количество клиентов, имею удобный для меня график работы и работаю дома в основном. Как-то так
и еще, вот честно - вы хоть одну бабулю на рынке, семечками торгующую знаете зарегистрированной ФОПом?
не перегибайте, вы прекрасно понимаете о чем я говорю
а ФОПы-уклонисты они далеко не только в ресторанах имеются, их на порядок больше и в более прикрытых с виду более чем достаточно
посмотрите на Норвегию - там граждане и не думают что налоги можно не платить
- не надо путать косвенные налоги и прямые
- урод, батенька, это ВЫ - не улавливаете смысла написанного и уходите в сторону все время
вы мне больше не интересны - прощайте
Вы толи по незнанию, толи умышленно распространяете старые байки о безумной дороговизне и сложности ПРРО, а подгорает у меня?
Хорошо шо хоть подешевели байки, ато ранее касса никак не меньше 10000 плюс обязательно бухгалтер ежемесячно на 5000.
Це бидло само податків не платить, а лише висмоктує соки з держбюджету. Тому з ним немає сенсу розмовляти. Бо це паразит на державному організмі. А паразит ніколи не вміє і не буде працювати. Він лише буде паразитувати і шукати чергове поле для свого паразитизму. Касові апарати це саме те неосвоєне ще поле для паразитів, які замість того, щоб сприяти державотворенню, знищують нашу державу, пиляють гілку, на якій амі сидять, якщо вони, звичайно, не заслані засрані козачки на зовнішній зарплаті, або може корисні ідіоти.
це- два-три десятки кацапів з-за паребрику, які сидять тут цілодобово з повними ротами лайна і відповідними методичками, і чекають, щоб ви щось написали.
якщо це розуміти, з них можна одержувати навіть певну користь.
може вже час завітати до поліклініки?
Скільки в тебе точок і скцільки в тебе працівників.. підприємець...??? Небось працівники на треть ставки роблять по офіціалці...а на самому ділі пашуть до поки ти скажеш...
и мне неприятно что за их выбор мне приходится тоже "ржать".
этот мир не идеален. бОльшая часть фопов должны теперь пожрать.
ps. Повірте всі ці спроби підприємців з пікетами приречені до провалу! Тому що одна частина населення Вам заздрить, інша зневажає, а частині просто пофіг. Тай на пікети мабуть здебільшого ходить активна меншість. Все на що здатна більшість у кращому випадку поспівчувати.
Как проголосовали в 2019 - так и получайте.
Гетманцеву деньги нужнее.
поэтому будем душить фопов © зеленое быдло
В Украине 2 млн ФОПов и они создали более 50% рабочих мест в стране от 10 млн работающих.
Удавите их, зеленые)))