Оппозиция заблокировала трибуну ВР. ВИДЕО
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После перерыва Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроекта 5599 об олигархах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Представитель Президента в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что поскольку данный законопроект определен президентом как первоочередный, его нужно рассмотреть по процедуре Ad hoc с сокращением процедуры рассмотрения в два раза.
"За" соответсвующее решение проголосовали 253 народных депутата.
После обсуждения и голосования за процедуру рассмотрения законопроекта депутаты начали активно подтягиваться к президиуму ВР и заблокировали трибуну. Представители оппозиции начали обвинять председательствующего на заседании Руслана Стефанчука в нарушении регламента.
"Коллеги, это не шоу, занимаем свои места" - заявила вице-спикер Елена Кондратюк.
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Или какая причина?
У Президента України є всі важелі і повноваження, щоб боротись з олігархами. Від АМКУ до ВАСК
А те що пропонують "зелені",коли РНБО буде вирішувати хто олігарх, а хто ні - це шлях до Білорусі.
Все, що потрібно зробити, щоб позбавити олігархів впливу на економічне та політичне життя України - це незалежний суд та політична воля Президента України! Все! Більше нічого не потрібно. Будь-кого з тих хто вважається олігархом в Україні, має за своїми плечами стільки злочинів, що на 2 довічних вистачить. Я впевнений, що в СБУ достатньо доказів. Було б бажання займатись.