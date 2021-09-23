Оппозиция заблокировала трибуну ВР. ВИДЕО

После перерыва Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроекта 5599 об олигархах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Представитель Президента в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что поскольку данный законопроект определен президентом как первоочередный, его нужно рассмотреть по процедуре Ad hoc с сокращением процедуры рассмотрения в два раза.

"За" соответсвующее решение проголосовали 253 народных депутата.

После обсуждения и голосования за процедуру рассмотрения законопроекта депутаты начали активно подтягиваться к президиуму ВР и заблокировали трибуну. Представители оппозиции начали обвинять председательствующего на заседании Руслана Стефанчука в нарушении регламента.

"Коллеги, это не шоу, занимаем свои места" - заявила вице-спикер Елена Кондратюк.

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