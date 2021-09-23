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ВР (28825) олигарх (1014) Вениславский (200)

Оппозиция заблокировала трибуну ВР. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

После перерыва Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроекта 5599 об олигархах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель Президента в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что поскольку данный законопроект определен президентом как первоочередный, его нужно рассмотреть по процедуре Ad hoc с сокращением процедуры рассмотрения в два раза.

"За" соответсвующее решение проголосовали 253 народных депутата.

После обсуждения и голосования за процедуру рассмотрения законопроекта депутаты начали активно подтягиваться к президиуму ВР и заблокировали трибуну. Представители оппозиции начали обвинять председательствующего на заседании Руслана Стефанчука в нарушении регламента.

"Коллеги, это не шоу, занимаем свои места" - заявила вице-спикер Елена Кондратюк.

Читайте также: "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем", - Арахамия

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
На мій погляд, у ВР єдина опозиційна партія , це ЄС Солідарність !
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23.09.2021 13:17
+6
Информация специально так и подаётся, всю оппозицию под одну гребенку, мол президент хочет как лучше, а оппозиция хочет для народу только плохое
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23.09.2021 13:17
+6
зЕВатніца демонструє напрямок інтересів плісняви. Китай та кацапи.
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23.09.2021 13:28
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Хотелось бы уточнения какая именно оппозиция, зажоповцы тоже себя к ней относят например.
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23.09.2021 13:13 Ответить
На мій погляд, у ВР єдина опозиційна партія , це ЄС Солідарність !
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23.09.2021 13:17 Ответить
Но чет они рядом с жопоблоком стоят и вместе негодуют...
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23.09.2021 14:11 Ответить
и то... кадровая политика там очень страдает
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23.09.2021 14:15 Ответить
Информация специально так и подаётся, всю оппозицию под одну гребенку, мол президент хочет как лучше, а оппозиция хочет для народу только плохое
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23.09.2021 13:17 Ответить
Зажоппя, ПЕС и Голос слились в экстазе
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23.09.2021 13:21 Ответить
Жопоблок і пЕС знову разом.. Синхронно
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23.09.2021 13:27 Ответить
Не может этого быть, порох святой и пророк! Один знакомый знакомого у которого двоюродная сестра где-то там недалеко живет как-то рассказывал, что видел как он почти по воде ходил!
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23.09.2021 14:10 Ответить
ЗаЖОПЕС.
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23.09.2021 15:00 Ответить
За то ты, зебил необразованный, вместе с зелеными идиотами радуешься уничтожению конституционных прав в старне.
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23.09.2021 16:37 Ответить
Зажоповцы к украинской оппозиции не относятся - они диверсанты Кремля, т.е. другого государства.
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23.09.2021 14:09 Ответить
Олена Зеленська відкрила комуністичний Пекінський кінофестиваль 2021 року. Жодної української стрічки у програмі немає. Але є величезна кількість російських. Фьодор Бондарчук і інші голоси Кремля - також учасники. Серед іншого - китайські фільми до 100 років Компартії КНР.

https://www.facebook.com/100000950192649/posts/6251345664907045/?d=n

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23.09.2021 13:13 Ответить
зЕВатніца демонструє напрямок інтересів плісняви. Китай та кацапи.
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23.09.2021 13:28 Ответить
сегодня вечером, по всем евретелевизорам Г+Г,и завтра по еврешустрику, будет осуждение - оппозиция против убийства олигархов.
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23.09.2021 13:16 Ответить
Та шифера ж не убили.
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23.09.2021 16:38 Ответить
Так а что там плохого в этом законе об олигархах? Я так понимаю пострадают всякие ахметовы, пинчуки, коломойшы, медведчуки и порошенки. Да и все кто поменьше нагрёб денег. Посему это блокируют.
Или какая причина?
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23.09.2021 13:27 Ответить
"Антиолігархічний" закон поспішають прийняти патрія "слуг бабломойского-ахметова", та " за майбах бабломойського". Вас в цьому ніщо не бентежить?
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23.09.2021 13:30 Ответить
В том законе все прописано как и надо для Народа. А эта школота понятное дело бздит ...
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23.09.2021 13:41 Ответить
Та ви шо? І що там прописано таке, що "надо" для народа?
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23.09.2021 13:48 Ответить
Мене більше бентежить що пєтя і риги проти. Може таки варто його прийняти тоді...
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24.09.2021 04:10 Ответить
Ох уже проворованные регианалы гоппоблочники , позорище страны.... Так уже путину зад лижут что наверное забыли что они в Украине жиут , а не в палатах у путена.
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23.09.2021 13:39 Ответить
Чітко видно , хто відстоює інтереси злодіїв-олігархів і заважає голосувати за інтереси людей .
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23.09.2021 13:45 Ответить
Блін! А тоді говорять, Українці так погано живуть. Та тому що, голосують за популістів. Ви хоч той законопроект про олігархів бачили? Можете хоч одне речення навести з нього, яким чином він допоможе боротись з олігархами?

У Президента України є всі важелі і повноваження, щоб боротись з олігархами. Від АМКУ до ВАСК

А те що пропонують "зелені",коли РНБО буде вирішувати хто олігарх, а хто ні - це шлях до Білорусі.
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23.09.2021 13:54 Ответить
Вот только Украина не Беларусь. За все эти годы, как то не получилось с олигархами бороться "по честному". Мб потому что и так все куплено/договорено? Тогда как выиграть у таких?
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23.09.2021 14:15 Ответить
Все дуже просто, та дуже важко водночас.

Все, що потрібно зробити, щоб позбавити олігархів впливу на економічне та політичне життя України - це незалежний суд та політична воля Президента України! Все! Більше нічого не потрібно. Будь-кого з тих хто вважається олігархом в Україні, має за своїми плечами стільки злочинів, що на 2 довічних вистачить. Я впевнений, що в СБУ достатньо доказів. Було б бажання займатись.
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23.09.2021 14:27 Ответить
Да, все очень просто - независимый суд... Вот так взял и создал его с нуля и кандидатур сразу набрал, которые незапятнанные. Вот только проблема - таких нету, потому что их "выращивают" еще с "института/универа" и чтобы реально вырастить новое поколение нужен далеко не 1 год и полностью сломанная система этого водоворота. Есть у нас столько времени?
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23.09.2021 14:49 Ответить
А с какого ты решил, что этот чудо-закон поможет бороться с олигархами. Ты сначала б выучил, что это вообще такое.
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23.09.2021 16:40 Ответить
Порошенко, Рабинович и проч. рыги, ясно-понятно
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23.09.2021 13:53 Ответить
Как бы до 14го года они активно сотрудничали и работали на одного президента, который умел быстро бегать. Так что, ничего удивительного.
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23.09.2021 14:13 Ответить
А хто на котлету положив вишиванку?
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23.09.2021 13:54 Ответить
Мародер с своими говорящими головами и рыгами как могут пытаются сорвать "закон об олигархах"
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23.09.2021 14:04 Ответить
 
 