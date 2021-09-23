Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. ВИДЕО(обновлено)

Верховная Рада не поддержала отстранение первого вице-спикера Руслана Стефанчука от ведения заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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За решение об отстранении Стефанчука - 61 народный депутат.

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После этого первый вице-спикер продолжил вести заседание ВРУ.

Депутаты заняли свои места и приступили к постатейному голосованию за законопроект о деолигархизации.

Во время голосования возле Стефанчука стоят депутаты "ЕС" Ирина Геращенко и Николай Княжицкий. Во время того, как коллеги нажимали кнопки, они кричат: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".