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ВР (28825) Стефанчук Руслан (578)

Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. ВИДЕО(обновлено)

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада не поддержала отстранение первого вице-спикера Руслана Стефанчука от ведения заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За решение об отстранении Стефанчука - 61 народный депутат.

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После этого первый вице-спикер продолжил вести заседание ВРУ.

Депутаты заняли свои места и приступили к постатейному голосованию за законопроект о деолигархизации.

Во время голосования возле Стефанчука стоят депутаты "ЕС" Ирина Геращенко и Николай Княжицкий. Во время того, как коллеги нажимали кнопки, они кричат: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
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Извращенцы - хотят и дальше смотреть на отэтаот
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23.09.2021 13:29 Ответить
Поря бы уже начинать настоящий бой с зелеными последователями овощных депутатов

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23.09.2021 13:36 Ответить
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23.09.2021 13:38 Ответить
Результат зомбування мізків наріду серіалом "скоти". Вся влада у "ворогів народу". Закони України не для них. БеспреДел, у всьому своєму пліснявому потворстві.

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23.09.2021 13:43 Ответить
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23.09.2021 13:44 Ответить
Какая отвратительная рожа у этой свиноматки
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23.09.2021 13:52 Ответить
сколько комбикорма нужно на прокорм?
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23.09.2021 14:31 Ответить
 
 