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Проект "Без цензуры": Покушение на ЗЕ-кассира Сергея Шефира. Полный разбор и все подробности. ВИДЕО

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Кто такой Сергей Шефир и какова его роль в политике? Кем он является во власти в целом и для Владимира Зеленского в частности? Кто мог желать ему смерти? Но почему куча людей начали говорить о том, что все это могло быть инсценировкой?

Богдан Буткевич анализирует что произошло, как на это отреагировала власть и что сейчас происходит за стенами Офиса президета. Если вы вдруг пропустили, то в среду, 22 сентября, на одного из ближайших доверенных людей в окружении президента Владимира Зеленского, его личного друга Сергея Шефира совершили нападение – машину расстреляли из автомата.

Как и Владимир Зеленский – Шефир уроженец Кривого Рога, где в 1990-х они вместе со старшим братом Борисом писали шутки для разных команд КВН, в том числе – для "95-го квартала". Впоследствии Сергей Шефир стал кинопродюсером и сценаристом. А после инаугурации Владимира Зеленского Шефир получил должность, которой до тех пор не существовало – первого помощника президента.

Автор: Слава Козир
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23.09.2021 15:03 Ответить
шулера пропустил..
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23.09.2021 15:23 Ответить
Там половина имен есть синонимами слова "шулер", потому его и не использовали
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23.09.2021 15:32 Ответить
Как и Владимир Зеленский - Шефир уроженец Кривого Рога, где в 1990-х они вместе со старшим братом Борисом писали шутки для разных команд КВН, в том числе - для "95-го квартала". Впоследствии Сергей Шефир стал кинопродюсером и сценаристом. А после инаугурации Владимира Зеленского Шефир получил должность, которой до тех пор не существовало - первого помощника президента.

Никакого кумовства, никакой коррупции. Только черная касса СН в руках своего бывшего продюссера и дожность в ОП.
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23.09.2021 15:08 Ответить
Более бы правильно нужно назвать это событие - покушение на шофера по бытовым мотивам.
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23.09.2021 15:15 Ответить
Зеля озвучивал "нападние на друга" на сессии ООН. Вот это и было настоящей причиной. +куча плюсов: новые полномочия силовикам, отвлечение внимания пипла от вангергейта, пропихивание "недозакона об олигархах" и пр. плюшки. по сценарию #ОПУ-95, при полной поддержке медиа ресурсов тех же олигархов.
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23.09.2021 15:20 Ответить
За шо же кіллєр бахнув у шофьора?

Не зна ніхто , молчіт прокуратура.

Хотів в Шефіра.

Попав в шофьора.
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23.09.2021 15:20 Ответить
Все то нічого, але ця свора когось посадить за свою видумку і інсенування, щоб Косоворотка в ООН міг посцяти в очі світу, що на нього через океан проводять замах, ну звичайно через Шифера, але стріляли не в нього, ні в Шифера, а по автомобілю і можливо зацепили водія, а можливо і ні, і все це ніби тому, що він проводить великі реформи. Всі раптом забули про "вагнерівців" і вже забули і про цей "замах", бо дружно накинулися перетирати закон про олігархів.

Шахраї навчилися їздити по вухах і один фейк замінювати іншим, щоб тримати нарід в тонусі, а самим робити свої зелені справи.
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23.09.2021 15:23 Ответить
 
 