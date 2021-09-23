"Полусорванную операцию можно было превратить в "плюс", опубликовав ее материалы. Люди понимают, что операция была и отрицание выглядит провалом", - Грозев о "Вагнергейте". ВИДЕО

Самой большой ошибкой в истории с задержанием "вагнеровцев" главный расследователь Bellingcat Христо Грозев называет то, что украинские власти начали отрицать ее проведение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Грозев сказал в интервью Радио НВ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Самая большая ошибка это то, что вместо того, чтобы даже полусорванную операцию превратить в огромный "плюс" для Украины, называя эту операцию операцией и публикуя сразу эти звонки - там тысячи минут самопризнания этих наемников, которые подтвердили бы все версии Украины по поводу инвазии со стороны России, дали бы дополнительную доказательную базу многим судебным делам, которые сейчас идут, включительно в Гааге и Страсбурге и, для меня важнее всего было, показать насколько унизительна эта операция была для российских спецслужб потому, что все это прошло мимо них - они не поняли... Провал - это уже оценка, которая дается после того, как все уже случилось. После того, как началось отрицание, что такая операция была. Это уже сложившаяся в обществе оценка. А можно было не называть операцию провалившейся. Можно было сказать, что мол мы не довели ее до конца, но собрали достаточно доказательств, собрали достаточно унижающих Российскую Федерацию и ее спецслужбы сведений и вот мы их публикуем. Если бы так было сделано, то это, по моему личному мнению, было бы успехом, а сейчас когда отрицается, что она была, а большинство людей понимают, что она была - это выглядит как не успех", - сказал Грозев.

Сейчас, когда проведение спецоперации не отрицается Украиной, Грознев готов спорить лишь с тем, что задержанию "вагнеровцев" могла помешать ФСБ.

"В чем я не согласен и готов спорить: что операцию нельзя было завершить по причине того, что ФСБ знала о ее проведении и как-то смогла бы среагировать, опорочить ее на последнем этапе. Этому противоречат все данные, которые мы собрали. ФСБ не понимала ничего и после ареста этих 33 человек, и после того, как белорусская сторона их передала России. Убеждение украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочное. ФСБ ничего не знала ", - сообщил расследователь.

Полное интервью Грозева:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов: "Слуги" не хотят заслушать Бурбу о Вагнергейте и не хотят, чтобы украинцы узнали, что произошло