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спецслужбы (458) ЧВК Вагнера (1283) Христо Грозев (55)

"Полусорванную операцию можно было превратить в "плюс", опубликовав ее материалы. Люди понимают, что операция была и отрицание выглядит провалом", - Грозев о "Вагнергейте". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Самой большой ошибкой в истории с задержанием "вагнеровцев" главный расследователь Bellingcat Христо Грозев называет то, что украинские власти начали отрицать ее проведение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Грозев сказал в интервью Радио НВ.

"Самая большая ошибка это то, что вместо того, чтобы даже полусорванную операцию превратить в огромный "плюс" для Украины, называя эту операцию операцией и публикуя сразу эти звонки - там тысячи минут самопризнания этих наемников, которые подтвердили бы все версии Украины по поводу инвазии со стороны России, дали бы дополнительную доказательную базу многим судебным делам, которые сейчас идут, включительно в Гааге и Страсбурге и, для меня важнее всего было, показать насколько унизительна эта операция была для российских спецслужб потому, что все это прошло мимо них - они не поняли... Провал - это уже оценка, которая дается после того, как все уже случилось. После того, как началось отрицание, что такая операция была. Это уже сложившаяся в обществе оценка. А можно было не называть операцию провалившейся. Можно было сказать, что мол мы не довели ее до конца, но собрали достаточно доказательств, собрали достаточно унижающих Российскую Федерацию и ее спецслужбы сведений и вот мы их публикуем. Если бы так было сделано, то это, по моему личному мнению, было бы успехом, а сейчас когда отрицается, что она была, а большинство людей понимают, что она была - это выглядит как не успех", - сказал Грозев.

Сейчас, когда проведение спецоперации не отрицается Украиной, Грознев готов спорить лишь с тем, что задержанию "вагнеровцев" могла помешать ФСБ.

"В чем я не согласен и готов спорить: что операцию нельзя было завершить по причине того, что ФСБ знала о ее проведении и как-то смогла бы среагировать, опорочить ее на последнем этапе. Этому противоречат все данные, которые мы собрали. ФСБ не понимала ничего и после ареста этих 33 человек, и после того, как белорусская сторона их передала России. Убеждение украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочное. ФСБ ничего не знала ", - сообщил расследователь.

Полное интервью Грозева:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов: "Слуги" не хотят заслушать Бурбу о Вагнергейте и не хотят, чтобы украинцы узнали, что произошло

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+23
Бо в нас є Мар'яна безмозгла
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23.09.2021 18:08
+22
"Убеждение украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочное " - ну уж нет . это не ошибка . это попытка переложить на чужие плечи свое предательство
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23.09.2021 18:10
+19
Дебілам не вистачає доказів?
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23.09.2021 18:53
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Правила форума Совет форумчан
Давай кино, сапожник!
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23.09.2021 18:08 Ответить
Дебілам не вистачає доказів?
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23.09.2021 18:53 Ответить
Кино вас как то убедит? Как кино убедило рашиков по Боингу?) Вернее даже не так... Вы, как и рашики прекрасно ЗНАЕТЕ всю правду... А за деньги вы все отрицаете, или просто как и рашики, раз власть отрицает, то и я буду отрицать, не имеет никакого значения... Вы просто переобуваетесь под ситуацию... Год кричали, что никакой операции не было, теперь что была, но не наша... Ничего нового))) Все по лекалам *****...
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23.09.2021 19:07 Ответить
Пацан обещал?
Пацан должен сделать.
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23.09.2021 19:14 Ответить
А уверены что выдержите его обещание?))) Как там говорил Буткевич? Вы наши бараны, и пасти вас нам))) А Грозев, в данной ситуации, всего лишь исполняет роль пастушьей собаки) Причем не плохо) Ему не нужно вас "кусать", достаточно его "рычания")))
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23.09.2021 19:24 Ответить
Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".
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23.09.2021 23:51 Ответить
Пошла очистка ?
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23.09.2021 18:08 Ответить
Какая очистка?) Это оценка рукожопства зеленых... У них не хватило ума повернуть это в свой плюс)
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23.09.2021 18:33 Ответить
Ни чего, сейчас включатся честнейшие каналы , и начнут отмазывать
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23.09.2021 20:43 Ответить
Ну тут уж я не "эксперт"))) Я уже и забыл когда последний раз смотрел телевизор, поэтому понятия не имею о чем там сейчас вещают)))
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23.09.2021 20:49 Ответить
У меня нет телевизора с 2007 года, но я знаю что там показывают, догадываюсь .
Очень легко понять когда смотришь что происходит в стране ))
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23.09.2021 20:56 Ответить
Бо в нас є Мар'яна безмозгла
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23.09.2021 18:08 Ответить
"ФСБ ничего не знала" (с)
Я смотрю, ты и сейчас ничего не знаешь.
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23.09.2021 18:09 Ответить
Вы можете АРГУМЕНТИРОВАНО опровергнуть его слова?)
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23.09.2021 18:34 Ответить
Могу.
ФСБ всё знала.
Уровень достоверности такой же, как и у него.
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23.09.2021 18:37 Ответить
Знала и выпустила из своей страны?) Логика)))
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23.09.2021 18:39 Ответить
Такая же, как у Грозева.
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23.09.2021 18:41 Ответить
То есть у вас аргументов нет?))) У него аргументы как раз весомые для таких выводов... Многие из них уже опубликованы, нашими)
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23.09.2021 18:47 Ответить
Смотри выше.
Зачем повторяться?
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23.09.2021 18:49 Ответить
Вас мало доступной информации по хронологии и логике событий?))) И все это вписывается именно в то, что фсб ничего не знала... Или по вашему, фсб их специально оправляла в украинский плен, с показаниями против рашки?)))
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23.09.2021 18:58 Ответить
Павел, спорить с зебилом все одно, что в зоопарке пытаться перекривлять обезьяну.
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23.09.2021 19:10 Ответить
Это не простой зебил))) Этот все прекрасно знает, но мимикрирует под действия власти)Ну как и рашики про ихтамнет и т.д.)
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23.09.2021 19:13 Ответить
Знала изначально, и не просто выпустили, а подсунули чтоб лоханулись и с задержанием, как описывали кто попало и истребителем самолет садить или в Турции штурмовать самолёт или ещё какие то трешевые версии. И что для Гааге они рассказали бы сказку, как в записях: что росийя не причем. это местные и приезжие бомжи откопавшие в шахтах буки всех бабмбили. И как всегда эпичный финал обмен на таксистов. Вот и вся логика, когда на росийи жалели пушечное мясо?
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23.09.2021 19:50 Ответить
Логика))) И поэтому именно рашка в итоге их не отпустила в Украину, вернее забрала по тихому назад))) Столько готовили операцию, чтобы в конце обосраться с подставой Украины))) Какие трешевые версии?))) Они что вооружены были? Зачем истребитель, зачем штурмовать? Вам более цивилизованные способы в голову не приходят?))) Одно проведение подобной операции Украиной, для рашки уже позор) Вы год ОТРИЦАЛИ вообще что операция была, а теперь переобулись, была но не наша))) Вы свою безумную не внимательно слушали?))) Операция БЫЛА и проводили ее НАШИ спецслужбы...
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23.09.2021 20:34 Ответить
Так а вопрос у вас был почему выпустили из страны или вы забыли? А почему забрали назад вы что не помните что случилось? Кто их арестовывал и возвращал в росийю, вы не в курсе? Ну а все версии с задержаниями уже опрелюднивал кто попало, вы что вообще ничего не слушали об этой операции? Ну отрицали не только эту операцию, а и многие другие и к стати до сих пор отрицают, или о секретных операциях всегда оповещают официально? И к стати вы как то обещали но слились 08.09.2021 16:22 . А сейчас тоже петлять будете?
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23.09.2021 21:16 Ответить
Все таки болгарин взял бабки у Дерьмака.т.е.никто ничего кацапам не сливал.
фсб не "знало"!?сделали вид что не знали,совместная операция с КГБ Беларуси по прикрытию агента Козыря.
Ради этого и старались и выпускали вагнеровцев через границу.
таких агентов влияния терять не хочется,все таки не превый человек в Украине но и не второй.
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19.11.2021 15:43 Ответить
Можно все было, но опыта нет управления, а страной руководить же не может простая кухарка, да и советников надо нанимать не по принципу друзей и партнеров по бизнесу. Поэтому вышло, как вышло.
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23.09.2021 18:10 Ответить
"Убеждение украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочное " - ну уж нет . это не ошибка . это попытка переложить на чужие плечи свое предательство
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23.09.2021 18:10 Ответить
Без Христо Грозева...есть украинский блогер Микола Рушниця....,там есть все подробности РЮССКАЙ ВЕСНЫ СРАНОЙ 2014 ГОДА....бараны Мавзлолейные сами себя спалили....
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23.09.2021 18:11 Ответить
Ничем эта история не кончится. Точнее, никакого логического завершения не будет в ней.
Одни будут свято верить в одно, другие ничему не верить. В итоге - демагогия.
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23.09.2021 18:19 Ответить
Не кончится. И правильно. Ни одна спецслужба не раскрывает противнику свои способы и секреты работы, и только в Украине полезные и бесполезные идиоты требуют рассказать им и доложить, как, что, почему и почем. Есть вещи, уже озвученные: к этой операции подключились спецслужбы противника； началась двойная игра； проще было завершить, чем вляпаться в "большую каку".
США в курсе, что в спецслужбах Украины все течет и сливается, "кроты" успешно все сливают в РФ, доверять практически никому нельзя. Да и о том, что сами "вагнеровцы" обязательно поставят в известность своих российских кураторов, в СВР Укоаины знали с самого начала.
Поражаюсь, какое большое число наших дуралеев считают, что спецоперация такого уровня - это типа продавать петрушку у метро.

А вот почему подхрюкивает Грозев -большой вопрос. Он ведь не дурак и много чего знает. И все равно подхрюкивает угодное Кремлю. Выходит, Грозев в их игре?
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23.09.2021 19:09 Ответить
Зеле эта операция была совсем не интересна. Он пришел для дерибана земли и других дерибанов.
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23.09.2021 18:23 Ответить
Это тот самый с полусорванным фильмом?
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23.09.2021 18:24 Ответить
Це той, хто викрив світу осіб, безпосередньо винних у збитті МН17...
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23.09.2021 18:54 Ответить
************ Зеля знов прикрив *****.
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23.09.2021 18:24 Ответить
Так что насчёт давно обещанного фильма, Грозев?
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23.09.2021 18:49 Ответить
Що там сценарій для "оскароносного фільму" вже написали?
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23.09.2021 18:55 Ответить
Полусорванную операцию можно было превратить в "плюс"якби ж то не зрада на самих верхах.
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23.09.2021 19:34 Ответить
Зебилам пох. Им "Сватов" подавай. Вагнергейт им не интересен.
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23.09.2021 19:36 Ответить
Все? Кіна не буде? Очікуваний результат. Журнашлюшка звичайна.
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23.09.2021 20:04 Ответить
Христо, вони не знають, що мінус на мінус дає плюс. Там немає чим розуміти
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23.09.2021 20:42 Ответить
Та он надоел уже, Грозев отой. Или крути кино, или завали уже хлебало. Хоть шото показал бы. А то ему CNN дорогу перешел, то он только Оскару шедевр свой покажет, то еще какие отмазки лепит. Говномут.
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23.09.2021 20:51 Ответить
Навальный - подстава ФСБ.
Мы помним, как Грозев смеялся, когда Навальный под видом пранкера якобы разводил по телефону тупого силовика.
А теперь логичный конец - фильманет.
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23.09.2021 20:56 Ответить
"подстава ФСБ"

ваш, прости Господи, презитент зіц-Зєлупа - то ФСБшний стукач, який зливає Путіну спец-операції України та США .

Уряд Російської Федерації фінансує із власного бюджету фінансує зіц-Зєлупу, та його брудне ремесло. Зєлупа - це амбасадор та модератор "рускава_міра" в Україні.
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24.09.2021 03:08 Ответить
Похоже на то, что Гроздев продажная шлюшка.
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23.09.2021 21:27 Ответить
Ага. Зе слил операцию, а шлюха Грозев....
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23.09.2021 23:42 Ответить
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24.09.2021 00:38 Ответить
ермак-Козырь, демченко, татаров с портновым и вся ОПа-кодло предателей при никчемном преЗЕденте, который просто 0 и ничего не решает, именно он и будет сидеть за все грехи этого цирка.
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24.09.2021 01:12 Ответить
з яких це пір операція стала "напівзірваною"? Останнє, що я пам'ятаю, то вона ПРОВАЛИЛАСЬ АБСОЛЮТНО І ПОВНІСТЮ!
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24.09.2021 04:38 Ответить
Кацапы наговорили на себя обильно, с документами, все это теперь у нас и может быть использовано, и будет использовано.
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24.09.2021 08:13 Ответить
Боже,дай ума этому народу.
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24.09.2021 08:56 Ответить
Напівзірвана???
То як?
Це щось на зразок "напівм'якого..." ?
Цей Грозєв нагадує в'юна "і нашим і вашим".
Алогічно та непродуктивно. Мабуть з ним вже "домовилися" з ОПи?
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24.09.2021 09:12 Ответить
"А можно было не называть операцию провалившейся. Можно было сказать, что мол мы не довели ее до конца, но собрали достаточно доказательств, собрали достаточно унижающих Российскую Федерацию и ее спецслужбы сведений и вот мы их публикуем"

Но мы их не передадим в суд в гааге по МН-17 и не расскажем миру, потому что не получится тогда смотреть в глаз Х-лу.

Вот о чем он говорит подразумевая, что даже не состоявшееся задержание - это не провал, и влась могла бы, н оне хочет использоват ьее результаты.
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24.09.2021 09:52 Ответить
Це інтерпретації чи достовірні відомості?
Де їх можна знайти?
Лажа зелених є ганьбою всієї країни, як це не виправдовувати. У недалекому майбутньому це буде судовий процес і...
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24.09.2021 10:23 Ответить
Так никто ж и не спорит за лажу. Он продолжает мысль, что не смотря, на то, что опреция была сорвана, было сделано многое, которое власть могла бы использовать сейчас во благо, но идет в отказ и не использует.
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24.09.2021 11:11 Ответить
А Ви думаєте, що це ЇМ потрібно???
У них ЗОВСІМ інша мета.
Я думаю, що вона відома тим, хто дружить з головою та має розуміння причинно-наслідкових зв'язків та володіє зачатками дедукції.
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24.09.2021 11:23 Ответить
Які "найманці", що він меле? Якщо "вагнерівці" - найманці, то Пуйлостан до подій на Сході України не має ніякого відношення, бо "найманець", за визначенням, це громадянин країни, яка не є стороною конфлікту. Після порад отаких "ікспердів", Україна сама опиниться в Гаазі, як порушниця законів і звичаєв ведення війни. До речі, саме цього і домагається Пуйлостан, а ті хто по "вагнерівцях" розгоняє "зраду" йому в цьому сприяють.
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25.09.2021 02:43 Ответить
По большому счету - Вы правы. Но не нужно забыватьчто уже давно на миру известно, что ЧВК вагнер и её "хозяин" - напрямую связаны с ВВХ.
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19.11.2021 17:40 Ответить
 
 