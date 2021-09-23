"Полусорванную операцию можно было превратить в "плюс", опубликовав ее материалы. Люди понимают, что операция была и отрицание выглядит провалом", - Грозев о "Вагнергейте". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Самой большой ошибкой в истории с задержанием "вагнеровцев" главный расследователь Bellingcat Христо Грозев называет то, что украинские власти начали отрицать ее проведение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Грозев сказал в интервью Радио НВ.
"Самая большая ошибка это то, что вместо того, чтобы даже полусорванную операцию превратить в огромный "плюс" для Украины, называя эту операцию операцией и публикуя сразу эти звонки - там тысячи минут самопризнания этих наемников, которые подтвердили бы все версии Украины по поводу инвазии со стороны России, дали бы дополнительную доказательную базу многим судебным делам, которые сейчас идут, включительно в Гааге и Страсбурге и, для меня важнее всего было, показать насколько унизительна эта операция была для российских спецслужб потому, что все это прошло мимо них - они не поняли... Провал - это уже оценка, которая дается после того, как все уже случилось. После того, как началось отрицание, что такая операция была. Это уже сложившаяся в обществе оценка. А можно было не называть операцию провалившейся. Можно было сказать, что мол мы не довели ее до конца, но собрали достаточно доказательств, собрали достаточно унижающих Российскую Федерацию и ее спецслужбы сведений и вот мы их публикуем. Если бы так было сделано, то это, по моему личному мнению, было бы успехом, а сейчас когда отрицается, что она была, а большинство людей понимают, что она была - это выглядит как не успех", - сказал Грозев.
Сейчас, когда проведение спецоперации не отрицается Украиной, Грознев готов спорить лишь с тем, что задержанию "вагнеровцев" могла помешать ФСБ.
"В чем я не согласен и готов спорить: что операцию нельзя было завершить по причине того, что ФСБ знала о ее проведении и как-то смогла бы среагировать, опорочить ее на последнем этапе. Этому противоречат все данные, которые мы собрали. ФСБ не понимала ничего и после ареста этих 33 человек, и после того, как белорусская сторона их передала России. Убеждение украинской стороны в том, что ФСБ знала, ошибочное. ФСБ ничего не знала ", - сообщил расследователь.
Полное интервью Грозева:
Пожалуйста, подождите...
Пацан должен сделать.
Очень легко понять когда смотришь что происходит в стране ))
Я смотрю, ты и сейчас ничего не знаешь.
ФСБ всё знала.
Уровень достоверности такой же, как и у него.
Зачем повторяться?
фсб не "знало"!?сделали вид что не знали,совместная операция с КГБ Беларуси по прикрытию агента Козыря.
Ради этого и старались и выпускали вагнеровцев через границу.
таких агентов влияния терять не хочется,все таки не превый человек в Украине но и не второй.
Одни будут свято верить в одно, другие ничему не верить. В итоге - демагогия.
США в курсе, что в спецслужбах Украины все течет и сливается, "кроты" успешно все сливают в РФ, доверять практически никому нельзя. Да и о том, что сами "вагнеровцы" обязательно поставят в известность своих российских кураторов, в СВР Укоаины знали с самого начала.
Поражаюсь, какое большое число наших дуралеев считают, что спецоперация такого уровня - это типа продавать петрушку у метро.
А вот почему подхрюкивает Грозев -большой вопрос. Он ведь не дурак и много чего знает. И все равно подхрюкивает угодное Кремлю. Выходит, Грозев в их игре?
Мы помним, как Грозев смеялся, когда Навальный под видом пранкера якобы разводил по телефону тупого силовика.
А теперь логичный конец - фильманет.
ваш, прости Господи, презитент зіц-Зєлупа - то ФСБшний стукач, який зливає Путіну спец-операції України та США .
Уряд Російської Федерації фінансує із власного бюджету фінансує зіц-Зєлупу, та його брудне ремесло. Зєлупа - це амбасадор та модератор "рускава_міра" в Україні.
То як?
Це щось на зразок "напівм'якого..." ?
Цей Грозєв нагадує в'юна "і нашим і вашим".
Алогічно та непродуктивно. Мабуть з ним вже "домовилися" з ОПи?
Но мы их не передадим в суд в гааге по МН-17 и не расскажем миру, потому что не получится тогда смотреть в глаз Х-лу.
Вот о чем он говорит подразумевая, что даже не состоявшееся задержание - это не провал, и влась могла бы, н оне хочет использоват ьее результаты.
Де їх можна знайти?
Лажа зелених є ганьбою всієї країни, як це не виправдовувати. У недалекому майбутньому це буде судовий процес і...
У них ЗОВСІМ інша мета.
Я думаю, що вона відома тим, хто дружить з головою та має розуміння причинно-наслідкових зв'язків та володіє зачатками дедукції.