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Следователи, спасатели, водолазы, - под Киевом разыскивают стрелявших в Шефира. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители прочесывают лес, осматривают дно водоемов и отрабатывают ближайшие к месту обстрела населенные пункты.
Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Полицейские, нацгвардейцы и сотрудники ГСЧС обследуют более 430 га леса.
"Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места преступления", - сказано в сообщении.
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+76 Sergei Sergei 76430643
показать весь комментарий23.09.2021 19:32
+67 Scorpman Y
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+43 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показать весь комментарий23.09.2021 19:33
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Пожалуйста, подождите...
Через якогось
ШофераШефіра така масовка. Нездари кількістю беруть - ну просто епічна сцена. Мабуть з передової, зі сходу спеціально додаткові сили передислокували під Київ для пошуків чогось... і це все за ваші і наші кошти, платники податків. Кучка корумпованих мафіозних чиновників щось вже надто сильно стараються.
Лучше пусть едут разгонять Бурштынную народную республику в Ровенской области, пока еще из Полесья еще не сделали лунный ланшафт.
Виникають певні асоціації.
кто заплатит за этот банкет ?
А 73% зебілів повідкривали роти і розвісили вуха коло своїх зомбоящиків
Поединок между этими двумя людьми, лучший экранный дуэт которые ни за что не желали отступать и шли упорно до самого конца, находится в центре повествования, хотя, как в каждом сериале, разрабатывались ещё и побочные линии. Это не может испортить общего представления о действительно занимательной криминальной драме с двумя яркими, запоминающимися героями.
Драма удостоилась редкой чести для произведений подобного жанра быть представленной в семи номинациях премии «Оскар», в том числе - и за лучший фильм.
Парня какого-то лет двадцати!
Сбились все сног, но не могут найти!" (А. Барто)
Коли почалася війна - жартували про "пєрєнос граніци" і принижували ЗСУ.
Пізніше спливаючу кров'ю країну називали "акторкою з порнофільмів" - і тепер жодним словом не коментують втрати на фронті.
Зато сьогодні у всі боки погрожують "сильною відповіддю" через стрільбу з невідомих причин в машину одного з клєрків.
Мало є в історії народів, які б настільки дешево віддавали свою гідність і свободу, та ще й відвертому непотрібу... (с)
Лучше бы они мозги и совесть у зе искали. Во где сверхзадача!
А може, ще й подеруться між собою - шоу обіцяє бути динамічним і цікавим.
Где-то я уже читал. В младших классах.
Тепер, за вказівкою "найвеличнішого", водолази прочісують всі водойми в Україні шукають на якому дні заліг стрілок.😂
Тобто, замах був реальний, це не вистава.
Хто "замахнувся"?
Зелена влада веде подвійну гру - для виборців - борцуни за світле майбутнє, для себе - гребуть під себе все, що можуть. Реальних досягнень на першій сцені не видно (наприклад - митниця, СБУ і далі пасуться на контрабанді). Лишається допустити, що наступили на мозоль комусь серйозному на іншій, темній, сцені. Тому стрілка НЕ ЗНАЙДУТЬ. Принаймі офіційно. Інакше є ризик, що розслідування цієї справи зможе вбити дуже товстий цв'ях у труну зелених.
Ищет полиция
Ищут - и *****
Не могут найти
Хитрую жёппу Чефира
Лет 57.
...
Заголовок - зачіт! Таке враження, що у Шефіра та Шофера стріляли слідчі, рятувальники та водолази - і тепер під Києвом масово затримують х*єву хмару людей цих професій
- Батальйон!!! Равняйсь! Смірно!.. Вольно! Пєрвая рота - на ісходную! Пять мінут - пєрєкур-пєрєсик-пєрєсрач-пєрє%рач!
І обов'язкове:
- Разгаворчікі в страю!.. Атставить смє#уйочкі і пі#%охаханькі!..
...Ісчут пожарниє,
Ісчєт міміция...
Стрєлкі сєлі накарачки. Карачки завєлісь і паєхалі.
от рассмотрения Вагнергейта.
Аркадий Бабченко
Вчора о 11:15 ·
А не может ли быть так, что в Шефира стрелял судья
Чаус…
- Трогай!
- Ого! - покраснев, потрогала Мендель.
(чи вони тільки на замовлення співають тролювальні пісні? та ні, не може бути)