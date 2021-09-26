Раненого бойца 24-й ОМБ Дячишина отправили на реабилитацию в госпиталь во Львове. ВИДЕО

Российский снайпер ранил воина 24-й ОМБ имени короля Даниила Андрея Дячишина в голову. Боец провел в реанимации 23 дня, из которых почти половину - в коме.

Медикам госпиталя в Днепре удалось спасти Андрея Дячишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет ТСН.

23 сентября воина самолетом отправили на реабилитацию во Львов.

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Напомним, Андрей Дячишин, позывной Морячок, служит в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. На войне - с 2014 года.

Тяжелое ранение в голову Андрей Дячишин получил 29 августа в населенном пункте Горное Донецкой области.

Помочь раненому бойцу средствами можно на карточку: 5168 7573 7961 5869 (Кармазин Ольга Николаевна).