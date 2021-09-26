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Раненого бойца 24-й ОМБ Дячишина отправили на реабилитацию в госпиталь во Львове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский снайпер ранил воина 24-й ОМБ имени короля Даниила Андрея Дячишина в голову. Боец провел в реанимации 23 дня, из которых почти половину - в коме.

Медикам госпиталя в Днепре удалось спасти Андрея Дячишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет ТСН.

23 сентября воина самолетом отправили на реабилитацию во Львов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тяжело раненого на Донбассе бойца 24-й ОМБ Андрея Дячишина доставили в военный госпиталь во Львове

Напомним, Андрей Дячишин, позывной Морячок, служит в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. На войне - с 2014 года.

Тяжелое ранение в голову Андрей Дячишин получил 29 августа в населенном пункте Горное Донецкой области.

Помочь раненому бойцу средствами можно на карточку: 5168 7573 7961 5869 (Кармазин Ольга Николаевна).

Автор: Анна Судак
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Слава Богу, що вижив. Одужання!
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26.09.2021 00:32 Ответить
Воинам Украины по быстрее стать на ноги,рашистским мразям самую мучительную смерть
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26.09.2021 00:33 Ответить
Щиро бажаю одужання. Вболівала за цього бійця.
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26.09.2021 08:25 Ответить
Гірське - це там, де Золоте. Там де Янелоха розвели. Схоже, що там зараз найгарячіше, якщо брати Луганську область.
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26.09.2021 09:16 Ответить
🙏
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26.09.2021 11:22 Ответить
Львівський шпиталь?... Значить і без ніг буде "здоровий - придатний" для повернення на фронт.
Як і мій, уже покійний, син з епілепсією.😥
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26.09.2021 11:47 Ответить
+ Одужуй, герою
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26.09.2021 12:26 Ответить
 
 