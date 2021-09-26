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Милованов Тимофей (285) Друзенко (14)

"Нужно дать в глаз, чтоб вы замолчали?": перепалка Милованова и Друзенко в прямом эфире. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Юрист и блогер Геннадий Друзенко в прямом эфире политического ток-шоу поругался с советником руководителя Офиса президента Тимофеем Миловановым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Милованов обвинил Друзенко в популизме.

"Я старший мужчина с научными степенями", — сказал Друзенко.

Милованов ему ответил, что это эйджизм.

"Так я не говорю, что вы молокосос? Не говорю", — сказал он.

По мнению Друзенко, Милованов ведет себя как "среди папуасов". В ответ Милованов призвал его не переходить на личности.

"Нужно дать в глаз, чтоб вы замолчали? Так я дам очень просто", — заверил Друзенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник главы ОП Милованов после удара в глаз от Данилюка. ФОТО ДНЯ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов пафосно на канале Ахметова призвал украинцев экономить, при этом сам носит кроссовки за 800 евро, - Березовец. ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+54
Вона навіть нічого свого не вигадала. Тупо скабєєвщину передрала.
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26.09.2021 09:46
+49
Меня больше всех раздражает брехливая обоссанная жаба мосийчучка... от неё гавном воняет.
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26.09.2021 09:45
+39
а коли їй нагадують за це у FB - тупо ображається на Порошенка і бреше на Ірину Геращенко.
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26.09.2021 09:50
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Страница 2 из 2
загал який живучи за кордоном осоbливо нe довго (навчання). алe маючи укрпостсовкову структуру мозку нe замiчає навколо сebe нiчого окрiм совка. аbо просто нe окучує. воно до совкового мозку нe пристає. нeмає як. вузи нi украiнськi нi закордоннi нe вчать комунiкацii. bагато чого дає вчитeль своєю повeдiнкою. як пeрша лeгалiзована дипломом осоba що пeрeдає знання. двом нe повeзло з комунiкацiєю впливових осib. нi з кого bрати приклад.
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26.09.2021 13:57 Ответить
Таке враження, що крім харасменту, булінгу і аб'юзу ви в школі чи вищій школі нічого не відчували, бо в кожному пості згадуєте якусь укросвіту. Чи може ви комунікувати вчилися в Оксфорді? Хоча більше схоже, що на дєрєвнє в тамбовской ґубєрніі.
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26.09.2021 17:20 Ответить
хахаха. нe оbов"язково цe всe в школi мати. цe всe можна мати кожeн дeнь вiд продуктiв цiєi школи. самe ця школа навчила тebe тiкати вiд рeалiй. продукти школи зараз як раз при владi. як раз поколiння що виросло за 30 рокiв умовноi нeзалeжност. я тоbi лишe очi розкриваю алe ти iх продукт.
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26.09.2021 20:35 Ответить
Опять вы сюда пытаетесь образование и совок прилепить. Зачем? Для того, чтобы уважать собеседника, нужно что-то закончить? А я думаю, что просто не нужно быть быдлом. И для этого не нужно даже учиться ни у нас, ни за бугром. Прикиньте, как все просто?
Кстати, в Германии мусор тупо могут в вагоне метро выкидывать. Это нормально? Или тоже проблемы с совковым воспитанием? Германия - последняя страна, нравоучения по поводу культуры от которой стоит слушать.
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27.09.2021 00:16 Ответить
та як можна взагалі дивитись на те прокажонне лайно мосійчукук,на тупого мілованова,на злодія і корупціонера гетьманцева- це таке смердюче чудо ,що і не має з ким його і зрівняти ,ну хиба з жабою мосійчук
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26.09.2021 12:56 Ответить
нe дивися. нe bудь мозахiстом
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26.09.2021 13:04 Ответить
В тебе, що на клаве в кирилиці кнопка "б" западає?
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26.09.2021 14:45 Ответить
нє . лiтeра П. придурок
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26.09.2021 20:43 Ответить
Придурок у твоєї мами син.
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26.09.2021 21:00 Ответить
хахаха. як ти точно про сebe. оbожнюю самокритикiв.
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26.09.2021 21:02 Ответить
Ви не повітите - треба слідкувати за тим, хто й як й коли стає зливати вову. Друзенко це найбезобідніше, шо Гівноканал запросив в противагу владі , а на шоу каналаів Ахмєтова для влади повна скарка вимальовуьється. Там такі дискусіїїї... двароки їх не дивилася , а зараз для аналізу не ********* требя дивитись - а саме оцих, що Буратінку на трон садили...
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26.09.2021 16:57 Ответить
ці двоє вартують одне одного: Друзенко, як місцева гнида, колись заявив Ірині Геращенко, що він не одягне вишиванку, бо її одягають депутати ЄС Порошенка. Корисна гнида для зелених шмаркль і )(уйлу, щоб нищити опозицію.
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26.09.2021 15:58 Ответить
Але навіть гниди вже тікають від вови- це ж чудово... Рябошапки з Данилюками раніше з цього гівна втекли , а от тепер й до гнид черга дійшла. А це ще ТАБУ на вагнергейті на каналах олігархів...
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26.09.2021 16:53 Ответить
Рябошапку і Данилюка я б не назвав гнидами: тут суміш наївності і віри, що їм дадуть покерувати і щось зробити корисного для країни. Не без того, що і з користю для себе. Не думаю, що вони не розуміли, хто такий Каломойський і що воно таке Зеленський, але надіялися що вдастя впливати на малограмотне амбіціозне Ніщо.
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26.09.2021 17:11 Ответить
я не їх назвала гнидами , я написала що зараз черга й до гнид дійшла...
А про рябошапок, мені здається ,це не так. Вони підтримані Заходом , котрий абсолютно не хаває в виборцях українціях нічого... Отих 73-ьох...
Так, ці люди хотіли рости в політці, в політиці геть без старого минулого... але виявилися ще дуже амбіційними недорослями, щоби купитися на цю аферу з Буратіно.
Й висновок по них у мене - для них головною була кар"єра а не Україна Так експерементувати з країною , що закрити очі на Разумкова у списку номер один, фейкопратіїю слуг ,що йшла за вовою до повної влади... Їм тепер треба не від вови відмитись, а від того що вони взагалі ПІШЛИ НА ТАКЕ!!!
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26.09.2021 17:44 Ответить
Умственная и этическая культура мышления, культура совести и воспитанность-нечто явно непонятное для"Зе!" и его клевретов. Бравада собственной безнравственностью и отсутствием чести, непотизм - основа взаимоуважения зеленых и назначения на должности властвующим режимом. Результат-современная Украина...
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26.09.2021 16:32 Ответить
Там Україною і не пахне . Ображати , неначе Ви зе в Юрмалі , не треба . Хто там Українець ? Мілаванов , назвавший на всю країну себе дебілом ? Масєйчук - жлобиха , яких світ не бачив , чи тупий крадун гетьманцев ? Може їхні зе і бєня Українці ? Україна страждає від таких істот .
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26.09.2021 16:42 Ответить
Але вони вже відверто з нас сміються і справді поводять себе мовби всі ми папуаси...Що дебіл Мілованов,що шабес-гой Гетьманцев взяли собі за звичай отак зневажливо,по панськи ставитись до опонентів в студіі,а значить і до нас,глядачів...Ведуча називає то дискусією,але тоді та "дискусія" легко перейде на вулиці і майдани...От подивлюсь як там Мілованов буде дискутувати...
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26.09.2021 17:03 Ответить
Я так не думаю , вони на гівенному у Мосейчук у теплій ванній... Й дуже нервуюють - сміх Гетьманцева ще не крізь сльзи але вже нервовий...
Ви подивіться їх на інших олігарх-шоу , коли їх щемлять по -серйозному , справжні опозиціонери , професійні политики, держслужбовці з добрим мінулим...
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26.09.2021 17:48 Ответить
а де ця мерзота лазе хоть би плюнуть на них)))
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26.09.2021 18:03 Ответить
Да не в глаз, а в шею. И под жопу мешалкой и вообще гнать ссаными тряпками этого урода. Наживается на нас и разваливает Украину.
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26.09.2021 18:59 Ответить
Зачем же так сразу) в глаз) Поверьте, сочная оплеуха по уху, на много эффективнее))
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26.09.2021 21:40 Ответить
Справедливо було б табло набити обом . . Що один що інший - дебіли ,, які привели до влади клоунів .
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26.09.2021 22:15 Ответить
милованов - психопат, нарцисс и полнейшее мудило. таких надо киздить ежедневно.
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27.09.2021 10:09 Ответить
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