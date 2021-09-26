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"Нужно дать в глаз, чтоб вы замолчали?": перепалка Милованова и Друзенко в прямом эфире. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Юрист и блогер Геннадий Друзенко в прямом эфире политического ток-шоу поругался с советником руководителя Офиса президента Тимофеем Миловановым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Милованов обвинил Друзенко в популизме.
"Я старший мужчина с научными степенями", — сказал Друзенко.
Милованов ему ответил, что это эйджизм.
"Так я не говорю, что вы молокосос? Не говорю", — сказал он.
По мнению Друзенко, Милованов ведет себя как "среди папуасов". В ответ Милованов призвал его не переходить на личности.
"Нужно дать в глаз, чтоб вы замолчали? Так я дам очень просто", — заверил Друзенко.
Топ комментарии
+54 Ksenia VB
показать весь комментарий26.09.2021 09:46
+49 Nik Home 379c842c
показать весь комментарий26.09.2021 09:45
+39 Ан Мур
показать весь комментарий26.09.2021 09:50
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Кстати, в Германии мусор тупо могут в вагоне метро выкидывать. Это нормально? Или тоже проблемы с совковым воспитанием? Германия - последняя страна, нравоучения по поводу культуры от которой стоит слушать.
А про рябошапок, мені здається ,це не так. Вони підтримані Заходом , котрий абсолютно не хаває в виборцях українціях нічого... Отих 73-ьох...
Так, ці люди хотіли рости в політці, в політиці геть без старого минулого... але виявилися ще дуже амбіційними недорослями, щоби купитися на цю аферу з Буратіно.
Й висновок по них у мене - для них головною була кар"єра а не Україна Так експерементувати з країною , що закрити очі на Разумкова у списку номер один, фейкопратіїю слуг ,що йшла за вовою до повної влади... Їм тепер треба не від вови відмитись, а від того що вони взагалі ПІШЛИ НА ТАКЕ!!!
Ви подивіться їх на інших олігарх-шоу , коли їх щемлять по -серйозному , справжні опозиціонери , професійні политики, держслужбовці з добрим мінулим...