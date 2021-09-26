На учениях Rapid Trident военнослужащие Украины и США впервые в истории провели совместное десантирование. ВИДЕО
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На Яворовском полигоне во Львовской области прошло первое в истории совместное десантирование украинских и американских военнослужащих в рамках учений Rapid Trident.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Мілітарний со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко.
Военнослужащие США и Украины десантировались из самолета С-130. Также в прыжках принимали участие польские десантники. Во время прыжков применялись парашютные системы американского производства.
Перед десантированием инструкторы США провели масштабные тренировки для военнослужащих десантно-штурмовых войск ВСУ. Для этого на территории Международного центра миротворчества и безопасности был установлен развернутый тренажер военно-транспортного самолета C-130.
Журналист Цаплиенко также сообщил, что это было первое в истории совместное десантирование военнослужащих армий Украины и США.
"Уничтожают противника. Боевиков. Хоть и условных, мы понимаем, о каких боевиках идет речь", – добавил он.
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Самое первое, было в 1999 году.
Десантирование на "Болград-2".
Принимает участие 30 стран примерно по две роты
Я думаю армия Украины сильно ''подняла военную подготовку,,
Учения для галочки .