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На учениях Rapid Trident военнослужащие Украины и США впервые в истории провели совместное десантирование. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

На Яворовском полигоне во Львовской области прошло первое в истории совместное десантирование украинских и американских военнослужащих в рамках учений Rapid Trident.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Мілітарний со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко.

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Военнослужащие США и Украины десантировались из самолета С-130. Также в прыжках принимали участие польские десантники. Во время прыжков применялись парашютные системы американского производства.

Перед десантированием инструкторы США провели масштабные тренировки для военнослужащих десантно-штурмовых войск ВСУ. Для этого на территории Международного центра миротворчества и безопасности был установлен развернутый тренажер военно-транспортного самолета C-130.

На учениях Rapid Trident военнослужащие Украины и США впервые в истории провели совместное десантирование 01
На учениях Rapid Trident военнослужащие Украины и США впервые в истории провели совместное десантирование 02

Журналист Цаплиенко также сообщил, что это было первое в истории совместное десантирование военнослужащих армий Украины и США.

"Уничтожают противника. Боевиков. Хоть и условных, мы понимаем, о каких боевиках идет речь", – добавил он.

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Автор: Вадим Куц
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ДШВ-СИЛА Й МIЦЬ!
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26.09.2021 10:54 Ответить
Это не первое совместное десантирование.
Самое первое, было в 1999 году.
Десантирование на "Болград-2".
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26.09.2021 11:35 Ответить
Красавцы!
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26.09.2021 11:42 Ответить
Россия годами унижали наш язык, нашу культуру, нашу самобытность.
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26.09.2021 14:33 Ответить
а коли вмісті на б.виход)
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26.09.2021 17:41 Ответить
Обьем учений 6000 человек
Принимает участие 30 стран примерно по две роты
Я думаю армия Украины сильно ''подняла военную подготовку,,
Учения для галочки .
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26.09.2021 19:39 Ответить
поржав, бред зарахован
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26.09.2021 21:46 Ответить
 
 