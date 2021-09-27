Белорусские патриоты атаковали с беспилотников базу ОМОН узурпатора Лукашенко. ВИДЕО

В Минске белорусские патриоты сбросили с дрона две емкости с зажигательной смесью на здание ОМОН по улице Героев 120й дивизии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Телеграм-канале "Буслы ляцяць"

"Сообщаем об успешном окончании операции возмездия.



Объект: база ОМОН,ул. Героев 120й дивизии, Минск.



Группа "Чорны Бусел" осуществила сброс с большой высоты двух 5л емкостей с зажигательной смесью. Интервал - около 20 секунд. Попадание в цель сопровождалось громкими хлопками и вспышками. В соседних омоновских домах проснулось всё змеиное кубло.

Стрелками на карте обозначены попадания.

Хваленое луковское ПВО не в состоянии прикрыть даже напичканный режимными объектами район.



Все ведомственные объекты МВД, недвижимость, автомобили карателей являются потенциальными целями следующих акций. Настоятельно рекомендуем не парковать личный автотранспорт в районе таких объектов", - говорится в сообщении.

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