Белорусские патриоты атаковали с беспилотников базу ОМОН узурпатора Лукашенко. ВИДЕО
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В Минске белорусские патриоты сбросили с дрона две емкости с зажигательной смесью на здание ОМОН по улице Героев 120й дивизии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Телеграм-канале "Буслы ляцяць"
"Сообщаем об успешном окончании операции возмездия.
Объект: база ОМОН,ул. Героев 120й дивизии, Минск.
Группа "Чорны Бусел" осуществила сброс с большой высоты двух 5л емкостей с зажигательной смесью. Интервал - около 20 секунд. Попадание в цель сопровождалось громкими хлопками и вспышками. В соседних омоновских домах проснулось всё змеиное кубло.
Стрелками на карте обозначены попадания.
Хваленое луковское ПВО не в состоянии прикрыть даже напичканный режимными объектами район.
Все ведомственные объекты МВД, недвижимость, автомобили карателей являются потенциальными целями следующих акций. Настоятельно рекомендуем не парковать личный автотранспорт в районе таких объектов", - говорится в сообщении.
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Eлiс@alices_nwsrnm
Моя мати неймовірна. Сьогодні я дізналася, що вона скасовує совок.
У нас коло дому дитсадок, там дітей вранці виводять на руханку і вони там годину стрибають виключно під радянські дитячі пісні - ну, знаєте, про крилатиє качєлі і все тих часів. Мама вирішила, що нє, годі.
Виявляється, вона вже довго намагалася поговорити з працівниками дитсадка, дзвонила директорці та й до вищого керівництва, але всім пофіг. Тому мама вирішила, що настав час ПІДПІЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.
Вона знайшла сайт із дитячими піснями українською і запостила на Фейсбуці дитсадка, сказавши, що вона - мати однієї дитини зі старшої групи (хехе, я вам збрехав, я сказав неправду) і її непокоїть ситуація з вибором пісень.
За півгодини пост уже видалили, але вона встигла зберегти сторінки всіх, хто лайкнув, та вийти з ними на зв'язок окремо. Після цього всі ці люди почали тиснути на директорку, and lo and behold, - з сьогоднішнього дня діти в садочку співають українських пісень.
Ну і так, примітка - мама це жінка, яка народилася в повністю російськомовній родині, у батьків, які власне приїхали сюди з Росії. Коли я була мала, вона показувала мені тільки радянські мультики і кіно. Але часи змінюються.