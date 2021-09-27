"Огромные маралы просто", - Путина и Шойгу в тайге чуть не сбило стадо оленей. ВИДЕО

Президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу во время отдыха в тайге чуть не сбило стадо маралов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Гордон, со ссылкой на СМИ российских пропагандистов.



В опубликованном видео Путин сам рассказывает об инциденте.



"Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", – сказал президент РФ.



Он добавил, что такие олени могли бы выступать на Олимпийских играх.



"Равных бы не было", – отметил Путин.