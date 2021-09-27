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"Огромные маралы просто", - Путина и Шойгу в тайге чуть не сбило стадо оленей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу во время отдыха в тайге чуть не сбило стадо маралов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Гордон, со ссылкой на СМИ российских пропагандистов.
В опубликованном видео Путин сам рассказывает об инциденте.
"Огромные маралы просто, я таких еще не видел. Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", – сказал президент РФ.
Он добавил, что такие олени могли бы выступать на Олимпийских играх.
"Равных бы не было", – отметил Путин.
Топ комментарии
+57 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий26.09.2021 12:31
+45 Solomon c5c4359c
показать весь комментарий26.09.2021 12:30
+38 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий26.09.2021 12:34
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"Равных бы не было", - отметил Путин.
что, мельдонии, слабо против олени ?
После такой оценки от Пукина, вполне вероятно, что пара этих "маралов" получит внеочередное звание...
Они уже давно выступают))
Редакция вообще не смотрит в сторону Европы , а только заглядывает в кацапскую жизнь
А потом удивляются - откуда 73%
Оттуда , шо о жизни в ЕС НИЧЕГО НЕ ПИШУТ , бо языков не знают ?
ці? 😀😀😀
https://www.facebook.com/komorabooks/videos/403404061207728/?__cft__[0]=AZXiny_k-aYabhaLOgmLPpCAobk_pw2LwZXY_7K3Jbvl_j78gDnv4gziKybYzcwYso6Yk2MDB7hO-H9rsW9IR0NW4UNqUFTmj30jVpeyXyShwB8sDuIvuk1B1zWmPJMnH4PahziJGkSgXVxAoMSTVlzibO5VYTV7s5r0QlG6wia_jOhdwTfW3tyvEg75JdVovWPwkHXFwhw843KvBe-AYFHhSvFu1riQcxQDGr6jNJmaYw&__tn__=%2B%3FFH-y-R
а якщо є - які в ній передбачено санкції до персоналу за просування ворожих наративів і (мимо)вільну підтримку московського дискурсу?
Если так устроена программа - надо ее переделать .
Так уже с 14 года выступают.
- ***** показует каким стволом ему кужугет кунжутович в тайге "дымоход" прочистил
..а треба було затоптати.