Талибы в Афганистане публично вывесили тела казненных на краны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Группировка "Талибан" повесила несколько мертвых тел на строительных кранах в городе Герат на западе Афганистана. ВНИМАНИЕ: видео и фото не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой!

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщают местные СМИ и свидетели.

Британский вещатель BBC со ссылкой на двух местных репортеров заявил, что тела четырех человек, обвиняемых в похищении, повесили в нескольких районах Герата.

Афганская газета Hasht-e Sobh также сообщает, что тела нескольких мужчин, обвиняемых в похищении, были выставлены в нескольких районах города. В сообщении говорится, что предполагаемые похитители были убиты во время стрельбы с талибами.

Местный житель Вазир Ахмад Седдики, который руководит аптекой вблизи главной площади в Герате, рассказал Associated Press, что четыре тела принесли на площадь, а три тела перенесли на другие площади города для демонстрации. По словам Седдики, талибы объявили на площади, что четырех убитых разоблачили во время похищения и убила полиция.

Заместитель губернатора провинции, член "Талибана" Мавлави Шир Ахмад Амар заявил, что мужчины были убиты во время прямых столкновений с бойцами "Талибана" после похищения торговца и его сына, которых впоследствии освободили.

"Их тела повесили на площадях города как пример для других похитителей. Их повесили, чтобы никто не решился на такое преступление", – сказал он агентству dpa.

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На видео, опубликованном в социальных сетях, видно запятнано кровью тело мужчины в цепях, повешенное на кран на, как представляется, главной площади города Герат. Также можно увидеть, как много людей снимают это на свои мобильные телефоны.

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Зяулхак Джалали, назначенный талибами начальник районной полиции в Герате, подтвердил, что члены талибов спасли отца и сына, которые были похищены четырьмя похитителями после стрельбы. Он сказал, что похитители ранили бойца "Талибана" и гражданского, но "четыре (из них. – Ред.) погибли во время перекрестного огня".











Один из основателей "Талибана" и главный правоприменитель его жесткой интерпретации исламского законодательства в ходе предварительного правления группировки, мулла Нуруддин Тураби заявил на этой неделе агентству Associated Press, что радикальное движение снова будет прибегать к казням и ампутации рук, хотя, возможно, не публично.

Во время господства талибов в Афганистане с 1996 по 2001 год, талибы были известны тем, что наказывали преступления публичными ударами, публично забивали людей камнями и ампутировали конечности.

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