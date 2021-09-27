Талибы в Афганистане публично вывесили тела казненных на краны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+
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Группировка "Талибан" повесила несколько мертвых тел на строительных кранах в городе Герат на западе Афганистана. ВНИМАНИЕ: видео и фото не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой!
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщают местные СМИ и свидетели.
Британский вещатель BBC со ссылкой на двух местных репортеров заявил, что тела четырех человек, обвиняемых в похищении, повесили в нескольких районах Герата.
Афганская газета Hasht-e Sobh также сообщает, что тела нескольких мужчин, обвиняемых в похищении, были выставлены в нескольких районах города. В сообщении говорится, что предполагаемые похитители были убиты во время стрельбы с талибами.
Местный житель Вазир Ахмад Седдики, который руководит аптекой вблизи главной площади в Герате, рассказал Associated Press, что четыре тела принесли на площадь, а три тела перенесли на другие площади города для демонстрации. По словам Седдики, талибы объявили на площади, что четырех убитых разоблачили во время похищения и убила полиция.
Заместитель губернатора провинции, член "Талибана" Мавлави Шир Ахмад Амар заявил, что мужчины были убиты во время прямых столкновений с бойцами "Талибана" после похищения торговца и его сына, которых впоследствии освободили.
"Их тела повесили на площадях города как пример для других похитителей. Их повесили, чтобы никто не решился на такое преступление", – сказал он агентству dpa.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно запятнано кровью тело мужчины в цепях, повешенное на кран на, как представляется, главной площади города Герат. Также можно увидеть, как много людей снимают это на свои мобильные телефоны.
Зяулхак Джалали, назначенный талибами начальник районной полиции в Герате, подтвердил, что члены талибов спасли отца и сына, которые были похищены четырьмя похитителями после стрельбы. Он сказал, что похитители ранили бойца "Талибана" и гражданского, но "четыре (из них. – Ред.) погибли во время перекрестного огня".
Один из основателей "Талибана" и главный правоприменитель его жесткой интерпретации исламского законодательства в ходе предварительного правления группировки, мулла Нуруддин Тураби заявил на этой неделе агентству Associated Press, что радикальное движение снова будет прибегать к казням и ампутации рук, хотя, возможно, не публично.
Во время господства талибов в Афганистане с 1996 по 2001 год, талибы были известны тем, что наказывали преступления публичными ударами, публично забивали людей камнями и ампутировали конечности.
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дизель грузовики Опель которые использовал Вермахт не в состоянии были произвести столько отравы сколько производит одна Таврия
https://www.youtube.com/watch?v=oVRGv-PZvH4
Якби ще й Україна завдяки цій такій своїй "цивілізованості" (де дікарі - пустий звук), налагодженими стосункам з Заходом, конфісковувала все майно корупціонерів і їх родичів в західних країнах, а не садила б слуг олігархату до влади, то ціни б їй не було. А талібам, зебілам і іншим дикунам хватить і 5-ти хвилин щастя від повішаного першого пересічного, чия наприклад квартира приглянулась бородачу з автоматом.
И да, тут моралисты критикуют за желание некоторых видеть у нас что-либо подобное. Отличие нас от варваров в том, что я представить не могу, что кто-то мертвого бойко, мураева или шуфрича таки повесит на кран. Милосердие тут восторжествует в итоге.
Разумны и практичны были свободные люди в Древнем Риме, он стоически (без нюней и соплей) подчас подчистую истребляли целые народы ( о ужас современных соплежуев и нытиков с безхребетными тряпками и прочих защитников прав "голых обезьян") - занимались геноцидом и скорее всего были правы (хоть и не гурманы)!
Людей много, очень. Тесно. Все придается огласке. Одни варварски руки рубят, другие как то умудряются эти руки правильно пристраивать. Когда властям не угоден умный и развитый народ, страну не построишь. Тут "переливать" можно долго на эту тему.
"новые какой то закон против олигархов придумали."
Конечно придумали, самому интересно как это будет работать. В биткоинах партии финансировать будут? В конце следующего года, начнут "спрашивать" откуда деньги, на ягуар, или там деньги на финансирование партии? Но кто так делает? Будут руки тереть друг другу. Где убудет, там прибудет. Оцифруют всех в системе "дія" и чудненько, огромный массив данных, сам себя сформирует.