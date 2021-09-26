Закон от Зе против Порошенко, покушение на Шефира, слуги народа против Разумкова | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #22. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Курьезы Общество
Друзья и подруги, приветствуем вас на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ"🔥🔥 Каким должен быть честный закон об олигархах от Зеленского? Где лучшие дороги - в Киеве или Нью-Йорке? И наконец - что ждет Дмитрия Разумкова в Зе-команде?
🔴 Зеленский, дороги и покушение на Шефира
Первого поросенка очень хотелось вручить господину Владимиру Зеленскому за его пикантное чувство юмора, однако награда нашла других героев.
🟠 Закон об олигархах, или Зе против Порошенко
Как мог бы выглядеть закон президента Зеленского об олигархах? Примерно так:
"1. Олигархом в Украине считается Петр Алексеевич Порошенко.
2. Решение о признании Петра Алексеевича Порошенко олигархом принимает СНБО. СНБО возглавляю я. То есть, Зе".
🟢 Разумков и будущее
Как там поживает Дмитрий Разумков, почему его не пригласили в Трускавец и означает ли это его политическую смерть?
🟡 ОПЗЖ и "русский мир"
А финальный подсвинок достается ОПЗЖ - за честность. Первый раз ОПЗЖ публично признала, что террористы Донбасса служат непосредственно Российской Федерации!
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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Це в нього вороги номер один,бо вони хочуть зберегти Україну,а в зелемойського наказ зруйнувати Україну.
Інші олігархи ніяк не постраждають. Саме ОПа президента блокує судові справи проти зловживань ахмєтовим і коломойський. Активісти за свої гроші подають в суди, по антимонопольний комітет заблокований президентом.
Вгадав?
краще послухати це:
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
Україна не та страна, де Влада передється послідковно.
Руїна сама йому до ніг впаде. Як і першого разу.
Тут інша можливість: чергові вибори парламенту відповідно до буквально норми відповідної статті Конституції мають пройти в жовтні 2023року; і в разі перемоги національно-демократичних сил на цих виборах буде можливість висунення спільного демократичного кандидата на чергових президентських виборах в березні 2024року. Тільки от чи відбудуться вибори до ВР в 2023-му - важко сказати...
Про це в ефірі «Прямого» заявив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський. - https://newsua.one/news-politics/v-54739.html