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Шефир и собаки, а также неудачные покушения на украинских политиков: девятый выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В девятом выпуске "Легко-шоу" хотелось показать лошадей и собак, а придется - Шефира, Зеленского, "Квартал" и Разумкова.

Также в новом выпуске "Легко-шоу" на youtube-канале Цензор.НЕТ пошутят о сюрреалистическом настоящем.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в рубрике #ШОУБІСИКИ будут говорить о том, почему так много людей не верят в подлинность покушения на Сергея Шефира и при чем здесь тепловизоры. А еще Марина подготовила подборку украинских политиков, на которых совершали настоящие покушения.

А гостем "Легко-шоу" сегодня будет ветеран, актер и волонтер Андрей Рымарук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Топ сексуальных политиков, ангелочек Аваков, тиктокер Поплавский: восьмой выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
на реальное покушение вооооообще не похоже )))))
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26.09.2021 22:14
+4
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26.09.2021 23:10
+3
Задолбали вы своим Чефиром уже. Хоть бы его убили, а так припугнули и визгу на весь мир, видите ли на господина кто то замахнулся. Занимайтесь уроды настоящими убийствами которых в Украине выше крыши.
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26.09.2021 22:20
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Покушение готовилось на Шефира, но он оказался не госслужащим, и вообще не служащим. Ранили шофёра, но его заменили на каскадёра на момент съёмок, но каскадёра не ранили. Чью забинтованную ногу показывали непонятно. Надеемся, что это был не самострел, а кто-то действительно раненный в АТО. Стреляли по машине, но не на ходу, а когда она стояла. Так для каскадёра было безопаснее. А вообще много нестыковок и лучше подождать объяснение Билингкета или посмотреть ещё раз по CNN.
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26.09.2021 21:32 Ответить
автомат так не ложится, одиночными успеть невозможно, сквозных пробоин на момент фото не было, могут наковырять конечно... интересно другое, что в следующий раз удумают эти ублюдки, что бы сбить какую то тему? взорвут метро?
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26.09.2021 22:56 Ответить
поскольку зелёное х**ло старательно копирует лубянского х**йла.... - не дай, конечно, боже...но исключить нельзя...
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26.09.2021 23:06 Ответить
Serbin Sergiy@SerbinSergiy



Обісцяний наказав слідчим скласти списки усіх Атовців по справі" замаху"на Шефіра, що проживають по близості до місця "нападу".
Це ж треба так боятись добровольців, аби першими почати трясти саме їх.
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27.09.2021 09:57 Ответить
на реальное покушение вооооообще не похоже )))))
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26.09.2021 22:14 Ответить
Задолбали вы своим Чефиром уже. Хоть бы его убили, а так припугнули и визгу на весь мир, видите ли на господина кто то замахнулся. Занимайтесь уроды настоящими убийствами которых в Украине выше крыши.
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26.09.2021 22:20 Ответить
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26.09.2021 23:10 Ответить
Стреляли явно боясь ранить . И машина останавливалась на повороте в 180 градусов ? Зачем что б снайпер случайно не ранил и постановка прошла успешно !!!. Шоу классное . 95 квартал вы лучшие клоуны страны. Шоу удалось ! Даже пулевые отверстия под одним углом ))))! Газонул ??? Если б водило газонул пули ложились на кузов под разным углом. Только хорошо машинку показали Шифера , видно как бедно живут слуги . Интересно а унитазы уже с золота у них ?
Вывод , президенту нечего делать !
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26.09.2021 23:47 Ответить
Не похоже на покушение , зато Зевесёлый увеличил в разы свою охрану и кортеж !
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27.09.2021 00:23 Ответить
Ах да , и ездить теперь клоун будет на большой скорости 😡
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27.09.2021 00:25 Ответить
 
 