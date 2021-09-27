Меркель поняла, что Путин ей врал, причем врал в глаза, - экс-глава МИД Климкин. ВИДЕО

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет работать на Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Меркель не является фанатом "Северного потока-2". У нее много планов, есть много спекуляций, но она точно не станет работать на российские компании. В этом я абсолютно уверен. И плюс для нее это очень эмоциональная история, она действительно вложилась в то, чтобы помогать нам в украинско-российской войне, и поняла, что Путин ей врал, причем врал в глаза о присутствии российских войск, врал про Крым. Кроме того, известно, что Меркель для себя не концентрирует внимание на деньгах, она создала себе репутацию, и я считаю, что эта репутация – то, что у нее есть", - сказал он.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг прошли 26 сентября. После выборов канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

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