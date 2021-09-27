Меркель поняла, что Путин ей врал, причем врал в глаза, - экс-глава МИД Климкин. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель не будет работать на Россию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Меркель не является фанатом "Северного потока-2". У нее много планов, есть много спекуляций, но она точно не станет работать на российские компании. В этом я абсолютно уверен. И плюс для нее это очень эмоциональная история, она действительно вложилась в то, чтобы помогать нам в украинско-российской войне, и поняла, что Путин ей врал, причем врал в глаза о присутствии российских войск, врал про Крым. Кроме того, известно, что Меркель для себя не концентрирует внимание на деньгах, она создала себе репутацию, и я считаю, что эта репутация – то, что у нее есть", - сказал он.
Напомним, выборы в немецкий Бундестаг прошли 26 сентября. После выборов канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.
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Вона вже давно не дівчинка
Вона вже відпрацювала на росію на всі 1000%. А відпрацювавши заявляє, що "Путин ей врал, причем врал в глаза".
Це ж треба... Яка наївна простушка. Більше 14 тис загиблих, мільйони скалічених доль вона не бачила. Мабуть осліпла від путінського бабла. Втрачаючи владу приходить розуміння, що разом зі спільником прийдеться відповідати. А кремлівська моль здасть фрау Штазі з потрохами. Якщо до того часу не напоїть її новачком.