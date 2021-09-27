Эмоциональное исполнение гимна Украины игроком "Вереса" Панасенко перед матчем УПЛ с "Шахтером". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Спорт
Атакующий полузащитник ривненского "Вереса" очень эмоционально спел гимн Украины перед матчем его команды с одним из лидеров украинского футбольного чемпионата донецким "Шахтером".
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент гимна Украины в исполнении украинского спортсмена опубликован в соцсетях.
Панасенко родился в Днепре и последние два сезона играет в ривненской команде, а до этого играл в чемпионате первой и второй лиги за команды из Николаева, Днепра, Харькова, Черкасс, Гориших Плавней. В первой и второй лигах провел более 200 матчей и забил 20 мячей в ворота соперников.
Матч с "Шахтером" в 9-м туре УПЛ команда Панасенко проиграла со счетом 4:1.
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Знания гимна не заменит тяжелый труд на тренировках!
Під час святкування чемпіонського титулу, здобутого в ніч із 25-го на 26 вересня, боксер Олександр Усик позував на рингу в футболці "Русь православная".
Це помітив журналіст Євген Будерацький.
"Багато хто каже, що добре, коли лунає наш гімн, майорить наш прапор і боксер його цілує. Певно ж, так. Кажуть навіть, що Усик змінився. Почав говорити українською на пресконференціях і т. д. Можливо, й змінився, не сперечатимусь.
Але є речі, які лишаються незмінними. РПЦ з нього не виб'єш ніяк.
І раптом ви горді і навіть плакали - будь ласка, ваше право. Можете навіть підтримати морально "русского человека".
І придбати футболочку, в якій він святкував перемогу. Всього 1600 рублєй. "Сделано в России", - написав Будерацький у фейсбуці.
Він поширив фото, на якому зафіксовано, як Усик святкує здобуття чотирьох чемпіонських поясів на стадіоні "Тоттенхем хотспур" у Лондоні. А також додав скріншот з інтернет-магазину, що продає футболку "Русь православная", дуже подібну до Усикової:
Ідеться про продукт магазину "Боевая Русь" російського виробництва.
Як можна побачити, на чорній футболці українського боксера повторено той самий малюнок - руський воїн хреститься на тлі хреста, лише немає написів "Русь православная" та "Спаси и сохрани".
"Як можна побачити, на чорній футболці українського боксера повторено той самий малюнок - руський воїн хреститься на тлі хреста, лише немає написів "Русь православная" та "Спаси и сохрани"."
Звісно ж ,що з великим кешем.
Він лишився громадянином України та кеш заробив сам.
Своїм потом і кров'ю.
Що пля не так у тій футболці?
Типу страшний патріот України, який вважає, що гундяївська секта, яка благословляє на вбивство українців, це не зло.
в п.ятий раз повторю - ну сказав би він шо Крим наш, а Пусін - уйло - і на другу годину мав би під хатою 30 бойовиків ФСБ. знайшли б 1000 патронів і поїхав би боксер на зону. не треба ганьбити його - ти сам би тупо там на Криму заткнув би рот і теж не ..... скажу так: не говорив би багато.
я теж "вазмущєн" шо він любить попів і Путіна, але блін - шо би ти сам говорив і робив на його місці? га?
ти хоча б розумієш як це?
ну не свисти.
https://www.youtube.com/watch?v=SRL3mmQF2Ok
Усика силою в Криму не тримають.
Это вам не усик какой-то.
Он - настоящий футболист.
1 місце.
С них такие футболисты как и патриоты.Проигрыш 4:1 яркое тому подтверждение.
Или не он?