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"Ты, сука, че делаешь? Вызывай ментов!": в РФ воевавший на Донбассе наемник Беляев похитил двух детей и избил их отца. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В России воевавший на Донбассе наемник Андрей Беляев помог своей супруге Наталье украсть двух малолетних детей, опеки над которыми она была лишена.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В РФ очередной "ветеран ополчения Донбасса" устроил беспредел - похитил детей своей сожительницы, избил и едва не задавил автомобилем их родного отца. Когда вооружаешь отребье и внушаешь ему мысль, что можно безнаказанно убивать людей - будь готов, что этот бумеранг вернётся", - отметил журналист.

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События разыгрались накануне в поселке Путятино под Сергиевым-Посадом, пишет Диалог.UA.

Жена наемника весной нынешнего года была лишена родительских прав за пьянство и избиение своих сыновей 6 и 7 лет. Детей соцслужбы передали на воспитание ее бывшему мужу Сергею Иваниву, который является родным отцом братьев. Женщину это не устроило - вместе со своим сожителем она похитила мальчиков.

"Они приехали под предлогом увидеться с детьми, - рассказала очевидица событий Марина Леонова, сестра Сергея Иванива. - А потом они посадили детей в машину под предлогом посмотреть кота. На замечание отца не реагировали. Беляев достал пистолет и начал угрожать. После чего он выстрелил в мою сторону и сторону отца и соседки, после чего он похитил детей и уехал. Родного отца он провез на капоте 10 км и пробил ему голову рукояткой пистолета, после чего продолжил движение и скинул с машины".

"Известно, что Беляев ранее воевал на Донбассе, несколько раз избивал отца детей (в том числе битой), говоря, что "он контуженный и ему ничего не будет". Пенсии детей-инвалидов, по словам соседей Беляевых по поселку, были для пьющей пары основным источником доходов", - пишет издание.

Ты, сука, че делаешь? Вызывай ментов!: в РФ воевавший на Донбассе наемник Беляев похитил двух детей и избил их отца 01
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Топ комментарии
+27
По больше бы тудаэтих уродов выезжало
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27.09.2021 11:33
+24
События разыгрались накануне в поселке Путятино , следует читать - Х@лятино
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27.09.2021 11:36
+16
Правильным путем идут лугандоны и даунбассеры.
Бумеранг возвращается.
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27.09.2021 11:38
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Боевик все правильно сделал. Да и вообще: нельзя судить за любовь!!!
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27.09.2021 11:32 Ответить
Ага, любовь к деньгам (пенсии на содержание двух детей-инвалидов).
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27.09.2021 11:35 Ответить
Я статью не читал. По заголовку понял, что пополченец "понес добро" на расею Но в самой то расее не кричали путен введи, он сам пришел)))
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27.09.2021 11:37 Ответить
Впопучленец приобрел опыт на лугандонии и теперь воплощает его в жизнь.
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27.09.2021 11:41 Ответить
тю, він же бабу вкрав, а дітей. яка любоф? діти то не його.
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27.09.2021 13:01 Ответить
По больше бы тудаэтих уродов выезжало
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27.09.2021 11:33 Ответить
В этой истории жаль лишь детей, к тому же (в статье промелькнуло) - инвалидов.
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27.09.2021 11:34 Ответить
Діти іншими бути не могли. Бо коли залягаються такі!!! Та ще й по-п'яні! Їх всіх, включаючи рідногощо е факт) батька, не рідного (теж не факт) батька і матері, яка сама не знає, від кого ці діти.
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27.09.2021 12:39 Ответить
Буває всяке. Я бачив, коли у таких батьків цілком нормальні діти. а буває і навпаки - батьки ведуть здоровий спосіб життя, а дитина - інвалід.
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27.09.2021 13:12 Ответить
Поствоенный синдром.
Везде одно и то же.
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27.09.2021 11:36 Ответить
Да, в твоей кацапии везде одно и то же.
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27.09.2021 11:42 Ответить
События разыгрались накануне в поселке Путятино , следует читать - Х@лятино
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27.09.2021 11:36 Ответить
Правильным путем идут лугандоны и даунбассеры.
Бумеранг возвращается.
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27.09.2021 11:38 Ответить
У них,рускіх,то норма - жити на екстрімі,пиячити,розбивати голови,красти...Генофонд суттєво підпаскуджений за вісімдесят років комуняцької влади,і не скоро увійде в норму...
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27.09.2021 11:39 Ответить
Нормальний генофонд паРашкостанц - це і є норма для них. Вони не люди - вони орки.
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27.09.2021 11:48 Ответить
Наследственная генетика манкрутизма.Огненная вода-это оружие по выпиливанию из мозга этноса их идентичности.Бухающий этнос перестаёт соображать ,представлять угрозу и организовывать сопротивление.Становится легко управляем.Порабощённые этносы,просто обречены бухать,щоб не помнить кто они.Потому как воспоминания о том кто они,причиняют им глухую душевную боль.И они эту боль глушат водкой.Лишь когда Рашка рухнет и этносы освободятся и вспомнят кто они есть,только тогда они откажутся от водки.Як вариант.
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27.09.2021 14:28 Ответить
Не зря Рашка так настаивает чтобы Украина легализовала автономию ОРДЛО и такие упыри прописались на дамбасе, под любым предлогом и не возвращались на Рашку. Потому что неадекваты особенно прошедшие войну уже никогда не впишутся в цивилизованное общество.
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27.09.2021 11:43 Ответить
ни один москаль не сдох . не интересно
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27.09.2021 11:46 Ответить
нах нам нужны эти лошиные кацапские движения! у нас своего....
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27.09.2021 11:49 Ответить
А ведь судьи скорее всего забздят закрыть его.
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27.09.2021 11:54 Ответить
Кого? Пьянчугу *******? Для москалей это расходный материал, и таких они в расход пускают быстро. Из нормальных ценных людей они на донбасс отправляют руководящих офицеров, а из пехоты, тех кого не жалко.
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27.09.2021 12:36 Ответить
ТАК ДЛЯ РОССИИ ЭТО ОБЫЧНОЕ ДЕЛО !) ОНИ Ж НЕЛЮДИ !!!
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27.09.2021 11:59 Ответить
з життя маргіналів...тепер нарасії
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27.09.2021 12:14 Ответить
Вез 10км на капоте? Да родной отец просто человек-паук...
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27.09.2021 12:15 Ответить
знатный навароссс.
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27.09.2021 12:18 Ответить
русскаязичьниє...
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27.09.2021 12:21 Ответить
Тепер це бидло кацапське буде бухати за рахунок пенсії дітей - інвалідів. А як не вистачить - знову на даМбас, защіщять ат біндєравцев русскагаварящіх житєлєй.
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27.09.2021 12:22 Ответить
Плохо этого пи до ра са тут не добили
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27.09.2021 12:27 Ответить
По сути Раше всех своих боевиков а также так называемых " трактористов и шахтеров Доунбасса" нельзя обратно впускать на территорию РФ, их сразу нужно отправлять ( как использованный радиоактивный материал) в дорогу в один конец в ЦАР, Мали, Сирию, Ливию ну в общем с глаз долой. а для антиукраинской пропаганды оставить пару десятков наиболее адекватных ( хотя бы с виду) и то под постоянным контролем с электронным браслетом.
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27.09.2021 12:28 Ответить
Наоборот. Всех отморозков с даунбаса - в РФ! И побольше и поотмороженней.
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27.09.2021 14:05 Ответить
Кого дирівці припрошали-ті і завітали. Тепер нєйух плакатись і скаржитись на "АслАбадітєлєВ"!
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27.09.2021 13:06 Ответить
теперь отморозок сядет. очень умно поступил.
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27.09.2021 14:52 Ответить
Животное Бородай будет ходатайствовать о условном сроке.
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27.09.2021 15:45 Ответить
Добре що лише дітей взяв... А міг би просто перестріляти свідків і покласти візитку Яроша. Що тоді хто докпже )
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27.09.2021 15:15 Ответить
Хорошая новость
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27.09.2021 15:17 Ответить
Хорошо, все-таки, что не Правый Сектор это сделал. А то киселеву снова пришлось бы про фашизм рассказывать.
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27.09.2021 22:35 Ответить
 
 