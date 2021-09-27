"Ты, сука, че делаешь? Вызывай ментов!": в РФ воевавший на Донбассе наемник Беляев похитил двух детей и избил их отца. ВИДЕО

В России воевавший на Донбассе наемник Андрей Беляев помог своей супруге Наталье украсть двух малолетних детей, опеки над которыми она была лишена.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В РФ очередной "ветеран ополчения Донбасса" устроил беспредел - похитил детей своей сожительницы, избил и едва не задавил автомобилем их родного отца. Когда вооружаешь отребье и внушаешь ему мысль, что можно безнаказанно убивать людей - будь готов, что этот бумеранг вернётся", - отметил журналист.

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События разыгрались накануне в поселке Путятино под Сергиевым-Посадом, пишет Диалог.UA.

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Жена наемника весной нынешнего года была лишена родительских прав за пьянство и избиение своих сыновей 6 и 7 лет. Детей соцслужбы передали на воспитание ее бывшему мужу Сергею Иваниву, который является родным отцом братьев. Женщину это не устроило - вместе со своим сожителем она похитила мальчиков.

"Они приехали под предлогом увидеться с детьми, - рассказала очевидица событий Марина Леонова, сестра Сергея Иванива. - А потом они посадили детей в машину под предлогом посмотреть кота. На замечание отца не реагировали. Беляев достал пистолет и начал угрожать. После чего он выстрелил в мою сторону и сторону отца и соседки, после чего он похитил детей и уехал. Родного отца он провез на капоте 10 км и пробил ему голову рукояткой пистолета, после чего продолжил движение и скинул с машины".



"Известно, что Беляев ранее воевал на Донбассе, несколько раз избивал отца детей (в том числе битой), говоря, что "он контуженный и ему ничего не будет". Пенсии детей-инвалидов, по словам соседей Беляевых по поселку, были для пьющей пары основным источником доходов", - пишет издание.