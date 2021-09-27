В летний период Украину посетили почти 3,5 млн иностранных граждан, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Количество посетителей Украины в летний период достигло почти 3,5 миллиона человек.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

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Среди иностранных туристов в Украине большинство - европейцы.

Так, 70% иностранных гостей - европейцы, 24% - представители стран Азии, 2,8% - из Северной Америки и 1,7% - граждане Африки.

В то же время, в первом полугодии 2021 за границу путешествовали 5,7 млн граждан Украины. Самые популярные направления среди них - Турция и Египет.

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