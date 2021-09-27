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Госпогранслужба (5430) туризм (1540)

В летний период Украину посетили почти 3,5 млн иностранных граждан, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Количество посетителей Украины в летний период достигло почти 3,5 миллиона человек.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Среди иностранных туристов в Украине большинство - европейцы.

Так, 70% иностранных гостей - европейцы, 24% - представители стран Азии, 2,8% - из Северной Америки и 1,7% - граждане Африки.

В то же время, в первом полугодии 2021 за границу путешествовали 5,7 млн граждан Украины. Самые популярные направления среди них - Турция и Египет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А потом Ляшко нас пугает, что без ковид-сертификата я не смогу пойти в кабак, публичный дом или еще какое злачное место
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27.09.2021 11:46 Ответить
как раз приезжие все вакцинированы. особенно если приехали из цивилизованных стран - Европы, Америки, богатых стран Азии.

Арабы из ОАЭ сплошь вакцинированы и сдают пцр-тесты на въезде.

И в отличие тебя, валенок ольгинский, оставляют в Киеве до фига денег.
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27.09.2021 11:51 Ответить
Я понимаю, почему ты такой злой, Беляков
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27.09.2021 11:52 Ответить
було багато аннагонарота...
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27.09.2021 12:05 Ответить
А сколько из них с кацапстана ?
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27.09.2021 12:46 Ответить
 
 