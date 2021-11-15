ГБР против Лероса, Зе на позитиве и страдания Гордона: новый выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Героическое ГБР с раскрытым "преступлением века", ужин "величайшего лидера современности" и грустные Гордон и Комаровский.
Все это – в свежем "Легко-шоу" с Богданом Буткевичем на youtube-канале Цензор.НЕТ.
В сегодняшнем ироническом меню - снова бывший "слуга" Гео Лерос, а также остроты на злобу дня: о лохах и не только - от Николая Воськало, Юрия Космины и Богдана Процишина.
В рубрике #Шоубісики Марина Данилюк-Ярмолаева собрала самых одиозных пророссийских политиков – от Медведчука до Кивы.
А на десерт в "Легко-шоу" особый гость – Андрей Riffmaster Антоненко, автор неофициального гимна Сил специальных операций "Тихо пришел, тихо ушел".
Андрей Антоненко – поэт, музыкант, основатель и фронтмен группы Riffmaster. После начала войны в Донбассе Антоненко занимался волонтерством и вывозил раненых из Донбасса. Впоследствии пошел на контракт в новообразованные Силы специальных операций, где служил до задержания в звании сержанта.
Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.
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https://www.youtube.com/watch?v=YJwrSLPq63Y
В кінці листопада - екватор Зеленського.
Чим ближче до екватора, тим стає спекотніше.
Була у нас бандитів і Слуг кремля ,
своя офшорна мрія, яка і збулася!
Мрія: керуй, воруй, грабуй, знищуй!