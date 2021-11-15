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ГБР против Лероса, Зе на позитиве и страдания Гордона: новый выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Героическое ГБР с раскрытым "преступлением века", ужин "величайшего лидера современности" и грустные Гордон и Комаровский.

Все это – в свежем "Легко-шоу" с Богданом Буткевичем на youtube-канале Цензор.НЕТ.

В сегодняшнем ироническом меню - снова бывший "слуга" Гео Лерос, а также остроты на злобу дня: о лохах и не только - от Николая Воськало, Юрия Космины и Богдана Процишина.

Смотрите также: Кому грозит "Рошен" и как воюют за Киву - в новом выпуске "Легко-шоу". ВИДЕО

В рубрике #Шоубісики Марина Данилюк-Ярмолаева собрала самых одиозных пророссийских политиков – от Медведчука до Кивы.

А на десерт в "Легко-шоу" особый гость – Андрей Riffmaster Антоненко, автор неофициального гимна Сил специальных операций "Тихо пришел, тихо ушел".

Андрей Антоненко – поэт, музыкант, основатель и фронтмен группы Riffmaster. После начала войны в Донбассе Антоненко занимался волонтерством и вывозил раненых из Донбасса. Впоследствии пошел на контракт в новообразованные Силы специальных операций, где служил до задержания в звании сержанта.

Проект реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.
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СБУ Ермака-Зеленского-Демченко в угоду РФ уничтожает украинскую военную разведку и хотела ликвидировать легендарного украинского диверсанта "Шведа"
https://www.youtube.com/watch?v=YJwrSLPq63Y
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14.11.2021 21:14 Ответить
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14.11.2021 22:02 Ответить
Олигархические собаки пьют народную кровь !
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14.11.2021 22:07 Ответить
Andriy Lavrys@AndriyLavrys



В кінці листопада - екватор Зеленського.
Чим ближче до екватора, тим стає спекотніше.
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14.11.2021 22:10 Ответить
Саме спекотно буде в кінці зими на початку весни. Навіть зелохи скажуть йому фу і будуть шукати нового шахрая, головне щоб пообіцяв їх халяву. А з його віртуальної партії збоченців, маніяків, продавців собак, сепаратистів і любітєлєй швидкості почнуть бійти у всі напрямки і кричати, що їх обдурили. А ще через рік, навіть лисий захоче пнути під зад потепрілого.
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15.11.2021 08:59 Ответить
"Законопроект 4142 передбачає примусову вакцинацію дорослого населення і дітей, вiдлучення вiд дошкiльного виховання та освiти, звільнення з роботи за відмову від вакцинації, вилучення нерухомості та автотранспорту громадян на потреби боротьби з епідемією. ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ПРОТИ
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14.11.2021 23:08 Ответить

Була у нас бандитів і Слуг кремля ,
своя офшорна мрія, яка і збулася!
Мрія: керуй, воруй, грабуй, знищуй!
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15.11.2021 06:20 Ответить
"скока ти хочіш за кліп? прідлагаю 25 тваі, 75 маі"
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15.11.2021 07:00 Ответить
 
 