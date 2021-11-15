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Беларусь должна будет забрать обратно мигрантов, если они попадут в Украину, - МВД. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Нелегальные мигранты, которые попадут на территорию Украины с территории Беларуси, будут выдворены обратно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

"Между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с прошлого года. Это значит, что попавшие на их или нашу территорию с их или нашей стороны нелегальные мигранты могут и должны быть выдворены обратно. И та сторона, с которой они пришли, обязана их будет принять", - говорится в программе.

Директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко отметил, что перед запланированным в Минске и Москве началом нынешнего миграционного кризиса с Польшей и Литвой РБ вышла из такого же соглашения с ЕС путем голосования отдельного закона в своем парламенте.

"Это значит, что пока, по крайней мере, сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с РБ такой же ситуации как в Польше. Но готовиться надо все равно", - считает директор Департамента коммуникации МВД.

По словам Шевченко, Государственная пограничная служба Украины и МВД Украины уже имеют успешный опыт подобного сдерживания на границе в этом направлении, хотя и значительно меньших групп людей.

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Он напомнил, что в сентябре прошлого 2020 года тысячи паломников-хасидов хотели попасть в Украину из Беларуси на Черниговщине через направление в пунктах пропуска Новая Гута - Новые Яриловичи, несмотря на введение карантинных ограничений на еврейский Новый год в Умани.

"Но они тогда не пытались прорываться лесами, их не подгоняли вперед белорусские пограничники, которые есть в составе КГБ РБ, и после нескольких дней безуспешного лагеря на трассе они вернулись назад", - добавил Шевченко.

В то же время, добавил он, границу и на севере, и на востоке все равно нужно срочно строить и выделять на это ресурсы.

"Протяжность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 км со всего 1084-километровой границы с РБ. Только чтобы закрыть эти 270 км хотя бы самым простым инженерным заграждением - спиральной колючей проволокой "Егоза" - нужно 189 млн грн. А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога) границы с Беларусью - 7 миллиардов гривен", - подытожил Шевченко.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
наивные или дураки?
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15.11.2021 10:13
+10
Просто статисты.

В их понимании "должна" - это абстракция.
Сам хозяин этих шавок ЗЕ постоянно врет и ничего не должен.
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15.11.2021 10:21
+9
На каждого беженца Путлерские бараны потратили 60 000 долларов... а смартфоны ихние поляки выложили в инет...1 000 долларов...а у вас есть такой смартфон?думаю вряд ли....а посему это быдло "беженцы" нехило кормится от КГБшного гопника...,блогеры Ютьюба нарыли что все эти заворухи давно разработало ФСБ где то в 2011 году......,потому и желтые жилеты во Франции,заворуха в Барселоне,Майдан в США 6 января этого года...,все это звенья одной кремлевской банды гопников...
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15.11.2021 10:40
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наивные или дураки?
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15.11.2021 10:13 Ответить
Просто статисты.

В их понимании "должна" - это абстракция.
Сам хозяин этих шавок ЗЕ постоянно врет и ничего не должен.
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15.11.2021 10:21 Ответить
Зарплати повинні бути достойними
Тарифи мають бути доступними і тд.

І звучить солодко і ніяких обіцянок
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15.11.2021 14:45 Ответить
А ты не дурак, тогда подскажи: что делать?
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15.11.2021 10:29 Ответить
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15.11.2021 13:19 Ответить
Успокаивают себя, что можно грабить деньги на забор
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15.11.2021 10:53 Ответить
Таки так. В них же в документах віза Білорусії стоїть.
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15.11.2021 10:14 Ответить
пишут то афганцы которые сбежали в Украину уже вернулись назад в Афганистан
- и по приезду рассказывают своим соотечественникам какие ужасы им пришлось пережить..
- нужно быть совсем тупым мигрантом что бы прорываться в ЕС через границу сначала Украины, а потом еще одна граница..
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15.11.2021 10:16 Ответить
Ты за кого голосовал в апреле 2019 года?
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15.11.2021 10:25 Ответить
сначала за Кошулинского, потом за Порошенко из за безвыходности
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15.11.2021 10:26 Ответить
А почему из-за безвыходности?
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15.11.2021 10:26 Ответить
потому что он слил весь национальный дух и порыв Майдана..
- из за него в конечном итоге и пришла к власти зеленая плесень какаяразница
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15.11.2021 10:31 Ответить
..а от откуда ты ..брехунец.. знаешь..что они там в Афгане рассказывали? Тебя бы..тупенький брехун в Афган ..хотябы на пару дней куда нибудь в район Бомиана... то тебе Украина божим раем на земле показалась бы. Ты до того тупое, что вбрасывая подобный бред думаешь, что кто то дурнее тебя!?
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15.11.2021 13:05 Ответить
Правда?

А вот в Польше не додумались до такого.

А еще Беларусь не должна переправлять нелегалов. Но переправляет.
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15.11.2021 10:18 Ответить
Може бути так, що білоруси почнуть стріляти. І назад просто не впустять.
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15.11.2021 10:19 Ответить
Скорее всего, так и будет.
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15.11.2021 10:22 Ответить
білоруси почнуть стріляти, а наши будут "только надо перестать стрелять?"
Ну так будут мишенями для беларусских зеленых человечков
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15.11.2021 11:24 Ответить
Щось це якось синхронізовано з ескалацією на Донбасі та Північним Потоком.
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15.11.2021 10:21 Ответить
Good morning!
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15.11.2021 10:22 Ответить
Думаю Макрон должен уйти в отставку!
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15.11.2021 10:26 Ответить
Слова " обязана" это не про мокшанский Мордор и его минское генерал -губернаторство.
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15.11.2021 10:28 Ответить
Закапайте себя, и лучше земледелием займитесь. Чернозем хороший
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15.11.2021 10:35 Ответить
fcbe ты что и кому сказать хотел?
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15.11.2021 11:29 Ответить
Головастикам
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15.11.2021 13:43 Ответить
"Тільки щоб закрити ці 270 км бодай найпростішим інженерним загородження - спіральними колючим дротом "Єгоза" - треба 189 млн. грн. А все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження і рокадна дорога) кордону з Білоруссю - 7 мільярдів гривень" Джерело: https://censor.net/ua/n3299465

І в чому проблема? Візьміть ці гроші з "міжгалактичного університету майбутнього" від найвеличнішого! Або з антиковідного фонду (досвід вже є)... Ну не з "великого крадівництва" ж брати!
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15.11.2021 10:39 Ответить
...а ещё лучше ..Петю Порошенка раскуркулить..)))
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15.11.2021 14:04 Ответить
Точно! Він же збагатився у 80 разів! А ще й на офшорах мільйони мільярдів лежать! Не те що "ніщеброди" з "новЬІх ліц"
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15.11.2021 15:42 Ответить
Так,саме тому білоруський скажений покидьок разом з таким самим лапотним покидьком їх звозять-щоб забрати назад...
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15.11.2021 10:39 Ответить
вообщето лукашенко на половину украинец и на половину еврей . сам он клянеться что с Черниговщины .
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15.11.2021 21:52 Ответить
На каждого беженца Путлерские бараны потратили 60 000 долларов... а смартфоны ихние поляки выложили в инет...1 000 долларов...а у вас есть такой смартфон?думаю вряд ли....а посему это быдло "беженцы" нехило кормится от КГБшного гопника...,блогеры Ютьюба нарыли что все эти заворухи давно разработало ФСБ где то в 2011 году......,потому и желтые жилеты во Франции,заворуха в Барселоне,Майдан в США 6 января этого года...,все это звенья одной кремлевской банды гопников...
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15.11.2021 10:40 Ответить
6 января в США в рядах протестующих находилось десятки осведомителей ФБР которые и подстрекали к беспорядкам . так что вычеркни из своей методички .
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15.11.2021 21:54 Ответить
аха,должна! а исчо спроси у их,почему Украина еще на в НАТО ?
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15.11.2021 10:50 Ответить
Мустафа напрягся.
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15.11.2021 10:52 Ответить
Если МВС так говорит, то они уже заранее готовы сдаться

Якщо вони потраплять в Україну, то грош вам цена.
Значит вы неспособны ни от чего защитить ни Украину, ни украинцев.

Либо в ваших рядах много предателей
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15.11.2021 11:03 Ответить
А что ему напрягаться, он хорошо пристроился у слуг. Лизоблюд
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15.11.2021 11:04 Ответить
Білорусь повинна буде забрати назад мігрантів....

Прочитав это, я плакаль

Это всеравно что сказать - Расея должна освободить Крым и Донбасс
Наше МВС уже заранее опозорилось
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15.11.2021 11:11 Ответить
А как надо, чтобы было приятно вам читать?
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15.11.2021 11:34 Ответить
Мы не в театре, чтоб было приятно.
А МВС должно сказать, что сделает все, чтобы мигранти не проникли в Украину.
А то уже заранее объявили - если что, то мы ни при чем, пусть дяди из Беларуси заберут мигрантов взад

Позорище, заранее обделались
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15.11.2021 11:58 Ответить
С такими мыслями и высказываниями Монастырскому надо в монастыр
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15.11.2021 13:36 Ответить
А якщо не виконають цю угоду? А виконувати-то точно не будуть.
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15.11.2021 11:12 Ответить
Да-да, как же заберет обратно. Скажет как и про Крым - Нада была его защыщать. А тут- Нада было гэтых нарушитэлей границы не прапускать любыми методами. Гэтаж ваша граница и тэпэр ваши праблемы.
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15.11.2021 11:39 Ответить
Ниавные...)))Просто Бацька скажет, - Кому я должен, всем прощаю!
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15.11.2021 11:43 Ответить
Типо , лукавый когда то что то выполнял?Украинские любители "батьки" ( в Беларуси его даже ябатьки так не называют) ничего он не собирается выполнять, он же внятно сказал для непонятливых-"нам не до законов"🐷
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15.11.2021 12:03 Ответить
Надо еще заставить мигрантов идти в Украину.Подозреваю,это только Вермахт смог бы выполнить
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15.11.2021 12:35 Ответить
Ну, к вам то их кто то заставил приехать. Не думаю, что они не знали что Беларусь не центр мирового материального благосостояния.
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15.11.2021 12:41 Ответить
Все просто.Мигранты в Беларусь заехали абсолютно законно.Есть перечень стран,которым при прилете в РБ не нужна виза.Ирак в их числе,и многие другие.Разумеется,им намекнули,что через Беларусь они смогут попасть в ЕС)
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15.11.2021 12:56 Ответить
перевалочная база для нелегалов и плацдарм гибридной войны для кацапии .
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15.11.2021 21:57 Ответить
Если должны, значит будем отдавать с %.
А если серьезно, по закону нужно депортировать в страну гражданства. Только тех, кто без гражданства депортируют в страну въезда.
Но правильно, депортировать в страну, спровоцировавшую беженцев: сирийцев в РФ, афганцев и иракцев - в США.
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15.11.2021 12:43 Ответить
какие они беженцы ? в Ираке уже пару раз избирали президента и парламент . война 10 лет как закончилась.
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15.11.2021 21:58 Ответить
Разрушили структуру государства, формировавшуюся многие века.
Президент в клановых государствах не приживется в ближайшие 100 лет.
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16.11.2021 09:06 Ответить
ну да только с процентами .. это как кэшбек 10 %
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15.11.2021 12:43 Ответить
Лучше на баржи и в Чёрное море в Крым или Сочи своим ходом доплывут клас а
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15.11.2021 12:44 Ответить
У владі всі обкурились айкосів?
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15.11.2021 12:48 Ответить
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15.11.2021 12:56 Ответить
Даже бродячие Муслимы не настолько идиоты, чтобы желать добровольно оказаться в беднейшей из европейских стран Украине. Т.о., в Украине они окажутся только в том случае, если Бацька их сюда выпхает силком. Естественно, что Бацька ни за какую гору картохи не возжелает обратно видеть в Беларуси им же выехавных в Украину Х
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15.11.2021 13:17 Ответить
100% - насчёт беднейшей,вспомнил,как на выходных искал место на паркинге в ТРЦ,потом - на стоянке возле дома..
Ну,само собой,что всё забито ржавыми тазиками,москвичами и запорами..
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15.11.2021 14:18 Ответить
та і біженці з найбідніших. подібне до подібного...
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15.11.2021 14:59 Ответить
кагого хрена ты называешь путинскую маринетку батькой ? погоняло придуманное на лубянке для лохов .
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15.11.2021 22:00 Ответить
Во-первых, не "батька", а "Бацька" - это две большие разницы. Если ты их не понимаешь, то тебе показана лоботомия.
Во-вторых, с какого хрена ты решил, что я нуждаюсь в твоём мнении? Прибереги своё мнение для своей любимой бабушки.
В-третьих, иди нюхай неконтролируемый самопроизвольный пердёж старпёра Байдена
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16.11.2021 19:33 Ответить
ЩШас ! Лукавий забере їх. ?! Цей ідіот закричить:" пу введи".
Дебіл продав газотранспортну систему москалям , а тепер погрожує що перекриє газ.... Тоб-то його ротом говорить путін.
Мерзавець по вказівці пу перестав подавати електроенергію в Україну....Тоб- то мізків немає один рот і той йому не належить.
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15.11.2021 13:26 Ответить
дурачье забыло про будапештский меморандум?
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15.11.2021 14:55 Ответить
ложил лука на всілякі угоди. не для того вони це затіяли,щоб тоді повертати назад
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15.11.2021 14:57 Ответить
А у этих долюлебов как всегда денег нет
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15.11.2021 16:14 Ответить
І та сторона, з якої вони прийшли, зобов'язана буде їх прийняти. Щось мені підказує що та сторона плювати хотіла на якісь там зобов'язання, ведете себе як наївні простачки
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15.11.2021 16:45 Ответить
повинна....
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15.11.2021 17:51 Ответить
 
 