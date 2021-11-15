Беларусь должна будет забрать обратно мигрантов, если они попадут в Украину, - МВД. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Нелегальные мигранты, которые попадут на территорию Украины с территории Беларуси, будут выдворены обратно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".
"Между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с прошлого года. Это значит, что попавшие на их или нашу территорию с их или нашей стороны нелегальные мигранты могут и должны быть выдворены обратно. И та сторона, с которой они пришли, обязана их будет принять", - говорится в программе.
Директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко отметил, что перед запланированным в Минске и Москве началом нынешнего миграционного кризиса с Польшей и Литвой РБ вышла из такого же соглашения с ЕС путем голосования отдельного закона в своем парламенте.
"Это значит, что пока, по крайней мере, сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с РБ такой же ситуации как в Польше. Но готовиться надо все равно", - считает директор Департамента коммуникации МВД.
По словам Шевченко, Государственная пограничная служба Украины и МВД Украины уже имеют успешный опыт подобного сдерживания на границе в этом направлении, хотя и значительно меньших групп людей.
Он напомнил, что в сентябре прошлого 2020 года тысячи паломников-хасидов хотели попасть в Украину из Беларуси на Черниговщине через направление в пунктах пропуска Новая Гута - Новые Яриловичи, несмотря на введение карантинных ограничений на еврейский Новый год в Умани.
"Но они тогда не пытались прорываться лесами, их не подгоняли вперед белорусские пограничники, которые есть в составе КГБ РБ, и после нескольких дней безуспешного лагеря на трассе они вернулись назад", - добавил Шевченко.
В то же время, добавил он, границу и на севере, и на востоке все равно нужно срочно строить и выделять на это ресурсы.
"Протяжность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 км со всего 1084-километровой границы с РБ. Только чтобы закрыть эти 270 км хотя бы самым простым инженерным заграждением - спиральной колючей проволокой "Егоза" - нужно 189 млн грн. А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога) границы с Беларусью - 7 миллиардов гривен", - подытожил Шевченко.
Пожалуйста, подождите...
В их понимании "должна" - это абстракция.
Сам хозяин этих шавок ЗЕ постоянно врет и ничего не должен.
Тарифи мають бути доступними і тд.
І звучить солодко і ніяких обіцянок
- и по приезду рассказывают своим соотечественникам какие ужасы им пришлось пережить..
- нужно быть совсем тупым мигрантом что бы прорываться в ЕС через границу сначала Украины, а потом еще одна граница..
- из за него в конечном итоге и пришла к власти зеленая плесень какаяразница
А вот в Польше не додумались до такого.
А еще Беларусь не должна переправлять нелегалов. Но переправляет.
Ну так будут мишенями для беларусских зеленых человечков
І в чому проблема? Візьміть ці гроші з "міжгалактичного університету майбутнього" від найвеличнішого! Або з антиковідного фонду (досвід вже є)... Ну не з "великого крадівництва" ж брати!
Якщо вони потраплять в Україну, то грош вам цена.
Значит вы неспособны ни от чего защитить ни Украину, ни украинцев.
Либо в ваших рядах много предателей
Прочитав это, я плакаль
Это всеравно что сказать - Расея должна освободить Крым и Донбасс
Наше МВС уже заранее опозорилось
А МВС должно сказать, что сделает все, чтобы мигранти не проникли в Украину.
А то уже заранее объявили - если что, то мы ни при чем, пусть дяди из Беларуси заберут мигрантов взад
Позорище, заранее обделались
А если серьезно, по закону нужно депортировать в страну гражданства. Только тех, кто без гражданства депортируют в страну въезда.
Но правильно, депортировать в страну, спровоцировавшую беженцев: сирийцев в РФ, афганцев и иракцев - в США.
Президент в клановых государствах не приживется в ближайшие 100 лет.
Ну,само собой,что всё забито ржавыми тазиками,москвичами и запорами..
Во-вторых, с какого хрена ты решил, что я нуждаюсь в твоём мнении? Прибереги своё мнение для своей любимой бабушки.
В-третьих, иди нюхай неконтролируемый самопроизвольный пердёж старпёра Байдена
Дебіл продав газотранспортну систему москалям , а тепер погрожує що перекриє газ.... Тоб-то його ротом говорить путін.
Мерзавець по вказівці пу перестав подавати електроенергію в Україну....Тоб- то мізків немає один рот і той йому не належить.