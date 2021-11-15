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Впервые за 3 месяца выписок из "ковидных" больниц больше, чем госпитализаций, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Стабилизация уровня госпитализаций является первым положительным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"За последнюю неделю количество госпитализаций в "ковидные" больницы также уменьшилось на 13%. Впервые за последние 3 месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных. В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают", – отметил министр.

По словам Ляшко, стабилизация уровня госпитализаций - первый положительный сигнал прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.

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"Однако это еще не победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровни госпитализации находятся на достаточно больших значениях. Поэтому нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения", - добавил глава Минздрава.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Просто сравниваем цифры

Украина 14.11.2021
Население: 41 600 000
Полностью вакцинированы: 19,5%
Новые случаи заражения коронавирусом: +24.760
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +724

Германия 14.11.2021
Население: 83 240 000
Полностью вакцинированы: 67,4%
Новые случаи заражения коронавирусом: +34.309
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +54

"Думать - значит, сравнивать" (С) Вальтер Ратенау
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15.11.2021 10:51
+6
Как можно верить официальной статистике в стране где все покупается и продается, а уровень коррупции растет с каждым днем.
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15.11.2021 11:19
+4
Та не спішіть голосити про перемогу. Ще вся зима попереду. Минулої весни був найбільший пік захворюваності. Так що вся веселуха ще попереду.
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15.11.2021 10:51
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Правила форума Совет форумчан
А часто даже ложить в больницу не хотят, все лучше и лучше стало болеть.
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15.11.2021 10:49 Ответить
Просто сравниваем цифры

Украина 14.11.2021
Население: 41 600 000
Полностью вакцинированы: 19,5%
Новые случаи заражения коронавирусом: +24.760
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +724

Германия 14.11.2021
Население: 83 240 000
Полностью вакцинированы: 67,4%
Новые случаи заражения коронавирусом: +34.309
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +54

"Думать - значит, сравнивать" (С) Вальтер Ратенау
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15.11.2021 10:51 Ответить
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15.11.2021 10:56 Ответить
Та не спішіть голосити про перемогу. Ще вся зима попереду. Минулої весни був найбільший пік захворюваності. Так що вся веселуха ще попереду.
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15.11.2021 10:51 Ответить
А в канце канешнаж про вакцинацию и как она одинаково помогает при наших 20 недопроцентах, и буржуйскими 70%+
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15.11.2021 10:51 Ответить
20? Да вы оптимист
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15.11.2021 10:55 Ответить
Показові дні тижня - це четвер та п"ятниця. На жаль, поки що попередні показники не тішать.
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15.11.2021 10:55 Ответить
Хотелось бы уточнить кого именно Шляшко подразумевает под понятием "выписок из "ковидных" больниц"
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15.11.2021 11:17 Ответить
Как можно верить официальной статистике в стране где все покупается и продается, а уровень коррупции растет с каждым днем.
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15.11.2021 11:19 Ответить
Дивлячись на цих кретинів , можна тільки думати що їм вірять гомініди з розвитком як у дітей!
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15.11.2021 12:04 Ответить
програма президента "Велике виписівництво" в дії!
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15.11.2021 11:38 Ответить
цэ пэрэмога.... в Польше за прошлый день 14 000 заболевших - 46 умерло, США 24 тыщи заболевших - 126 умерло, Британия 36.5 тыщи заболело - 63 умерло, Франция 12 тыщ заболело - 17 человек умерло. Украина 10 тыщ заболевших - 403 умерло!!!
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15.11.2021 11:49 Ответить
Читал тут одного антиваксера недавно. У него позиция "лучше умереть, чем колоть себе всякую гадость". Выводы делайте сами.
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15.11.2021 11:54 Ответить
даже не 403, а 442!
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15.11.2021 12:05 Ответить
"Гори трупів"- стара мелодія, з 2019р. Всі тоді подивилися і повірили ,а деякі ще й до тепер.
Тепер макарони вішають у текстовому варіанті, бо у відеоформаті палєво!
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15.11.2021 12:08 Ответить
Є підозра, що виписують більше ніж госпіталізують не тому, що люди видужують, а тому, що люди помирають.
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15.11.2021 12:09 Ответить
"Вот приблизительно такая жизнь нас в в дальнейшем и ждет."
С таким же успехом можно поверить в предсказания Бабы Ванги.
А на официальный сайт ВОЗ Вы заходили?
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15.11.2021 19:55 Ответить
Вы сваливаете в кучу резистентность бактерий к антибиотикам и мутации вируса?
Фраза "Создается давление, для выживания тех штаммов, которые научились обходить вакцину!" вообще антинаучна. Вакцина - это не антибиотик, не вакцина борется с вирусом. Вакцина знакомит организм с вирусом определённого типа, это всё. Вакцина, как "тренер" - спустя определённое время после вакцинации организм получает некий опыт по борьбе с вирусом. Организм после вакцинации быстрее реагирует на попадание в него знакомого вируса и быстрей формирует иммунный ответ. Вакцинация снижает вирулентность, и это означает что заболевший вакцинированный, менее заразен чем заболевший невакцинированный.
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15.11.2021 23:13 Ответить
Опа!? Це щось новеньке.... Де ви вичитали про "пол-года"!? Дайте посилання.
Бо я читала про можливість щеплення через рік, саме ТОМУ сетрифікат має термін дії РІк.
Тобто я й так щеплюсь кожного року від звичайного грипу вакциною Ваксігрип Тетра, ну припустімо ще й + від Ковіду.!?!
Я уколів не боюсь, то для мене не проблема. Хай ссикаються від вигляду голки тупоголові інфантільні створіння які вірять в чіпіруваніє та ходять під себе вночі, коли їм "бабайка" сниться.
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16.11.2021 00:30 Ответить
Ось посилання на Нормальному сайті

https://www.bbc.com/ukrainian/features-58487888

ЙМОВІРНЕ вакцінування - раз на рік.
Тобто 2 уколи : перший від ковіду, другий від звичайного грипу. Зовсім не лячно, чого там так трясуться Антивакси, неначе Чіхуа-Хуа, я не розумію... Як чують про уколи чи вакцини - то все... Піна з рота, трясе всього.... Припадки якісь агрессивні...
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16.11.2021 01:51 Ответить
Шановний, не треба тут переконувати всіх що ви "Котигорошко", чи Микита - Кожум'яка, я вже вирісла з казок.
Мабуть оті 800 щодня, нещасні померлі, минулого тижня теж сподівадись на подібний "природній імунітет", але щось пішло не так!? А що саме!? Мабуть вмерли!? Мабуть тому що нема ніякого "природнього" імунітету, то є міф антиваксів. А є процент летальності, від вірусних хвороб і у випадку гриппу у вас можуть навіть нирки відмовити, чи померти від ковіду, і немає ніяких гарантій спрацює ваш імунітет чи ні. І вірусу байдуже вкололи ви його чи ні. Бо він Один- імунітет. Тому я краще вакцінуюсь і буду убезпечена, зможу подорожувати Европою, чи Києвом.
А ви собі як хочете.
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16.11.2021 02:24 Ответить
Насправді мало госпіталізують тому, що вже давно нема місць. Тут клали родича з ковідом в лікарню, так вимушені були домовлятись через Київ, щоб його прийняли, тому що не приймають вже в Харкові.
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15.11.2021 13:18 Ответить
 
 