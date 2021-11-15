Впервые за 3 месяца выписок из "ковидных" больниц больше, чем госпитализаций, - Ляшко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Стабилизация уровня госпитализаций является первым положительным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.
Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"За последнюю неделю количество госпитализаций в "ковидные" больницы также уменьшилось на 13%. Впервые за последние 3 месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных. В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают", – отметил министр.
По словам Ляшко, стабилизация уровня госпитализаций - первый положительный сигнал прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.
"Однако это еще не победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровни госпитализации находятся на достаточно больших значениях. Поэтому нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения", - добавил глава Минздрава.
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Украина 14.11.2021
Население: 41 600 000
Полностью вакцинированы: 19,5%
Новые случаи заражения коронавирусом: +24.760
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +724
Германия 14.11.2021
Население: 83 240 000
Полностью вакцинированы: 67,4%
Новые случаи заражения коронавирусом: +34.309
Новые случаи смерти вследствие коронавируса: +54
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Тепер макарони вішають у текстовому варіанті, бо у відеоформаті палєво!
С таким же успехом можно поверить в предсказания Бабы Ванги.
А на официальный сайт ВОЗ Вы заходили?
Фраза "Создается давление, для выживания тех штаммов, которые научились обходить вакцину!" вообще антинаучна. Вакцина - это не антибиотик, не вакцина борется с вирусом. Вакцина знакомит организм с вирусом определённого типа, это всё. Вакцина, как "тренер" - спустя определённое время после вакцинации организм получает некий опыт по борьбе с вирусом. Организм после вакцинации быстрее реагирует на попадание в него знакомого вируса и быстрей формирует иммунный ответ. Вакцинация снижает вирулентность, и это означает что заболевший вакцинированный, менее заразен чем заболевший невакцинированный.
Бо я читала про можливість щеплення через рік, саме ТОМУ сетрифікат має термін дії РІк.
Тобто я й так щеплюсь кожного року від звичайного грипу вакциною Ваксігрип Тетра, ну припустімо ще й + від Ковіду.!?!
Я уколів не боюсь, то для мене не проблема. Хай ссикаються від вигляду голки тупоголові інфантільні створіння які вірять в чіпіруваніє та ходять під себе вночі, коли їм "бабайка" сниться.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-58487888
ЙМОВІРНЕ вакцінування - раз на рік.
Тобто 2 уколи : перший від ковіду, другий від звичайного грипу. Зовсім не лячно, чого там так трясуться Антивакси, неначе Чіхуа-Хуа, я не розумію... Як чують про уколи чи вакцини - то все... Піна з рота, трясе всього.... Припадки якісь агрессивні...
Мабуть оті 800 щодня, нещасні померлі, минулого тижня теж сподівадись на подібний "природній імунітет", але щось пішло не так!? А що саме!? Мабуть вмерли!? Мабуть тому що нема ніякого "природнього" імунітету, то є міф антиваксів. А є процент летальності, від вірусних хвороб і у випадку гриппу у вас можуть навіть нирки відмовити, чи померти від ковіду, і немає ніяких гарантій спрацює ваш імунітет чи ні. І вірусу байдуже вкололи ви його чи ні. Бо він Один- імунітет. Тому я краще вакцінуюсь і буду убезпечена, зможу подорожувати Европою, чи Києвом.
А ви собі як хочете.