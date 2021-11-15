"У меня комиссия из Минздрава. #бут в очередной раз. Что вы от меня хотите?!" - главврач николаевской инфекционки Федорова о проверке чиновников. ВIДЕО

Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова нецензурно отозвалась о проверке чиновников Минздрава в их присутствии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел во время телефонного разговора и зафиксирован журналистами проекта "НикВести", транслировавшими проверку на странице ресурсу в youtube.

"Я позвоню позже. У меня комиссия из Минздрава. #бут в очередной раз. Что вы от меня хотите?! Да, всех после обследования", - говорит врач абоненту по имени Сергей Анатольевич и коротко отвечает ему.

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