"У меня комиссия из Минздрава. #бут в очередной раз. Что вы от меня хотите?!" - главврач николаевской инфекционки Федорова о проверке чиновников. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова нецензурно отозвалась о проверке чиновников Минздрава в их присутствии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел во время телефонного разговора и зафиксирован журналистами проекта "НикВести", транслировавшими проверку на странице ресурсу в youtube.
"Я позвоню позже. У меня комиссия из Минздрава. #бут в очередной раз. Что вы от меня хотите?! Да, всех после обследования", - говорит врач абоненту по имени Сергей Анатольевич и коротко отвечает ему.
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ПО-НАШОМУ - ПО-ЇХНЬОМУ
(Розмова по телефону)
- Добрий день, тітонько. Як ваші справи?
- Все харашо, скоро отпуск у Слави.
- В червні відпустка у Слави буде?
- Нє, у іюлі він в отпуск іде.
- А як там дядько, уже не в лікарні?
- Вже не в больниці, аналізи гарні.
- А як погода у вас, є дощі?
- Нє, тільки тучі, вже сохнуть кущі...
- А нам і хмари і дощ Бог послав.
Тато просив, щоб привіт передав.
- Добре, й йому передай наш прівєт,
Ми вже не бачились, мабуть, сто лєт.
- А як там Ваня?
- Жиниця рішив.
Його і папа і дєд вже просив,
Щоб не жинивсь, бо кацапка вона,
В наших словах вона ж зовсім дурна.
Це ж він тепер буде, як той баран,
Слухать таке, що і не пойме сам.
Вона зутра вже сьогодні звонила,
«Как варіть борщь? - разів двічі спросила.
Мені аж гидко, як чую ту мову,
Це ж, як в муку сипать грязну полову,
Стидно мені вже від нашого люду,
Принципіально по-нашому буду
З нею общаця, щоб не поняла,
Щоб так дурною і далі жила
Матюки перетворюють Тебе в москаля
https://www.istpravda.com.ua/columns/2019/07/13/155960/
Не було " г..но", не було жодного піпєц, п..ець, а "є..бут" - щоб таке почути...А ще прочитати! Як жили, як сварилися, не знаю
Ті матюки ввійшли в широкий вжиток в 70 роки,
http://igor-grek.ucoz.ru/publ/ehtimologija/kher_khuj/4-1-0-57
що ти верзеш? звiдки i хто знає, що тi матюки не написанi порiвняно недавно кацапами?
якi часи Ярослава?
У них даже в офисном рабочем коллективе - ето нормально, они ими не ругаются, а просто так общаются матюками.
Курва, шановний, це в поляків не матюк, курву використовують діти в школі та університетські викладачі на лекціях, це польський "аллах акбар".
А всі інші матюки існують в польскій мові тисячі років і активно використовувалися населенням коли ніяких кацапів ще не існувало у природі.
Розповіді про те, шо матюки придумали кацапи - це просто смішно.
Почитайте, наприклад, церковний устав Ярослава Мудрого - ото вам буде сюрпрайз.
Виявилося шо кєнгуру польською буде - O, kurwa!
Потім з подивом дізналися, що всі інші тварини теж так називаються.
Вона ж така заслужена та високопрофесійна! А ви її ї..ати зібралися! Як можна???