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В центре Киева состоялась акция "Пустые стулья" в поддержку пленников Кремля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 15 ноября, в День заключенного писателя, или День пустых стульев (Empty Chair Day), на Софийской площади в центре Киева состоялась правозащитная акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму, а также пленных на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Организаторы мероприятия – Украинский ПЭН и Центр гражданских свобод.

Участники акции расставили на Софийской площади в центре Киева пустые стулья с табличками украинских политзаключенных. Также в рамках глобальной кампании #PrisonersVoice писатели, журналисты, актеры и музыканты написали письма заложникам Кремля и зачитали некоторые из них на акции. Далее письма со словами поддержки будут переданы политзаключенным. В частности, участие в акции приняли: Андрей Курков, Наталия Сумская, Римма Зюбина, Кристина Соловий, Ирина Славинская, Ирина Цилык, Николай Семена и другие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США И ФРГ призвали РФ освободить всех крымских политзаключенных и прекратить преследования на оккупированном полуострове

В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 01
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 02
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 03
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 04
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 05
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 06
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 07
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 08
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 09
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 10
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 11
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 12
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 13
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 14
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 15
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 16
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 17
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 18
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 19
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 20
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Наталя Джума
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за останні 2 роки при зеЛохе офшорном - жодного бранця НЕ звільнено..
нема коли зеленському - воно активно займається деребаном на "великому крадівництві"
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15.11.2021 13:59 Ответить
більш того, аісля звільнення цемаха та передачі його до расеї - всі обміни припинилися.. стали "не интересны, внатуре" для зеленського..
мабуть він виконав головну обіцянку кремлю по полоненим..
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15.11.2021 14:01 Ответить
а денисова полетела в Грузию посмотреть как переносит жирная свинья ломку по наркоте
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15.11.2021 15:32 Ответить
А чого в Києві? Чи на кордоні з ерефією незручно.
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15.11.2021 17:08 Ответить
При Зе было два хороших обмена. Многих героев освободили, фамилии их известны.
Но теперь пу упёрся рогом и всё застопорилось.
А разговоры про "таксистов" - брехня от полезных кремлю идиотов.
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15.11.2021 17:11 Ответить
ЗЕ-агент Кремля послушно выполняет все его хотелки.
хотите перестанем стрелять, и отдадим часть территории политой кровью наших воинов - пожалуйста.
хотите отдадим ценного и ключевого свидетеля в деле сбитого Боинга MH-17 - пожалуйста.
хотите сольем операцию, готовившуюся несколько лет, по захвату террористов вагнеровцев - пожалуйста.
любой каприз дяди Вовы Х-ла, кривлякой Янелохом будет исполнен. деньги, как известно, не пахнут... но, нары, которые ох как заждались Зеленского, очень даже попахивают...
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15.11.2021 17:37 Ответить
 
 