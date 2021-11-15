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Аваков (3444) Арестович Алексей (327)

Арестович: "Хотел бы обратиться к Арсену Авакову - не пора ли встретиться и договориться во имя Украины?" ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович призвал разные политические группы к единению и, в частности, обратился к Арсену Авакову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Арестович заявил об этом в интервью изданию "Политека".

"Я хотел бы обратиться к этим людям: "Среди вас есть умные люди. Арсен Аваков – это фигура серьезная, способная мыслить стратегически. Он наверняка не заинтересован, как лицо, достаточно активно боровшееся с российской агрессией с 2014 года и к которому у россиян длинный счет, чтобы в Украину зашли россияне. Впрочем, их действия похожи на те, что помогают - не сознательно или ситуативно, россиянам это сделать. Не пора ли все поставить на паузу? А еще лучше прийти и договориться во имя Украины. Закончится период военной опасности... атакуйте нас снова так, как заблагорассудится", - сказал Арестович.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+56
О чем можно договариваться с зелеными предателями? Только о мирной передаче власти и добровольной сдаче.
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15.11.2021 14:03
+55
С кем договариваться ,недоумок с дермаками и предателями Украины?
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15.11.2021 14:03
+49
- Фирочка, я устал. Можно, я уже пойду домой?
- Нюма, перестань ныть! Муж вернётся только через неделю!
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15.11.2021 14:02
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"Плаху, палача и рюмку водки". Водку им, все остальное нам, но во имя Украины.
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15.11.2021 15:42 Ответить
І до Порошенка ще б звернувся, в того ціла фракція в парламенті, чого тільки до одного Авакова?
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15.11.2021 15:44 Ответить
та ні,вони його бояться як чорти ладана
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16.11.2021 09:41 Ответить
противнее шепота Люси только хрипение писюниста
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15.11.2021 15:57 Ответить
люська потряси сиськами , я тебе денех дам
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15.11.2021 16:14 Ответить
А хрен вам Арестовичи !! Довели блин Украину до ручки, а теперь давите на совесть??...только полная ваша и вашей команды капитулиция и Отставка !!новые выборы в Украине и президента и парламента!! а эти двуличные игры ", Давайте сегодня победим , а потом нас ругайте",оставьте для своего 95 квартала и для Зеленского!! Победить мы сможем и без таких бездарей как вы и ваш президент Зеленский и ваша дебильная команда СН!!
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15.11.2021 16:15 Ответить
В ім'я України бубочка винен піти у відставку й садитись до буцегарні,а перед тим розстріляти тебе з гівняної гармати...
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15.11.2021 16:16 Ответить
О , люся з унітазу винирнула !
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15.11.2021 16:25 Ответить
А а разве Аваков уже не договорился с Каламойским в 2019? ТОгда он и сделал свой выбор ....
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15.11.2021 16:26 Ответить
Ніде правді дітися, одне досягнення у Клоуна за ці 2,5 роки все ж є - він зумів знайти ще дурнішого за себе. Люсі Арестовичу місце в кварталі заброньовано.
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15.11.2021 16:46 Ответить
Думаю у них усіх електричка в пекло давно вже заброньована!
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15.11.2021 20:37 Ответить
"Срєді ніх єсть умниє люді.....каториє НЄ ПАНІМАЮТ, ЧТО НУЖНО ДАГАВАРІВАТЦА С НАМІ....". ТОМУ ТО ВОНИ І РОЗУМНІ, ЩО ДАВНО УСВІДОМИЛИ,: В ім'я Вкраїни із зєльоними не домовлятися, розвіщувати треба по ліхтарям і осикам.
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15.11.2021 17:04 Ответить
после вагнеровцев, провала отопительного сезона, кремлевской Крысы ермака, провала закупок оборонпрома, продаже масок 2-3 класса в разгар эпидемии, выдача цемаха, полный слив интересов Страны, Дэбильной кадровой политике, заигрывания с ПИД,,,,рашей весь ваЗЕлиновский Сброд нужно садить на кол это все договоренности....
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15.11.2021 17:27 Ответить
Пижон, оставь свое «ла-ла», своим зелёным.

«Я хотів би звернутися до цих людей: "Серед вас є розумні люди".»

- Подразумевается, что среди нас «є розумні люди», а они все - умные.


«…особа, яка досить активно боролася з російською агресією з 2014-го року і до якої у росіян довжелезний рахунок, щоб в Україну зайшли росіяни. Утім їх дії схожі на ті, що допомагають - не свідомо чи ситуативно, росіянам це зробити.»

- То есть, тот кто «боролся з російською агресією з 2014-го року», сейчас «допомагаютъ - не свідомо чи ситуативно, росіянам це зробити».
И это говорят те, кто ни тогда, ни сейчас не боролся и даже испортили все, до чего дотянулись руки!


«Чи не час поставити все на паузу? А ще краще прийти і домовитися в ім'я України.»

- Опять, то есть, обоср*ли всех патриотов, как могли, завели уголовные дела, а теперь помогите и не просто помогите, а приходите, договоримся!!!…
Они - во имя Украины! А работать нормально, не пробовали во имя Украины?
А ползите сами и просите, сукины дети!
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15.11.2021 18:02 Ответить
Алєксандр Ссанич закликає до єднання, але тільки не з патріотами. От Рюкзакович, ОПЗЖ, За майбах, Ахметов -це фігури підходящі
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15.11.2021 18:26 Ответить
кукушка хвалит петуха ..
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15.11.2021 18:45 Ответить
Слышь, придурок, а вы часом не атаковали Пороха во время АКТИВНОЙ войны?
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15.11.2021 18:47 Ответить
Никто к вам не хочет приходить, потому что вы не желаете никого слышать и слушать. Вы отщепенцы - просто беспринципные, наглые, жадные. Уходите. Пусть придут порядочные, квалифицированные и добрее вас люди
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15.11.2021 19:33 Ответить
Шалава Люська шукає сутенера.
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15.11.2021 19:47 Ответить
Нажаль,серед вас,під*растовіч,розумних нема. Зовсім.
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15.11.2021 20:04 Ответить
С каких это пор аристарх начал говорить от имени Украины?
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15.11.2021 20:21 Ответить
.
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15.11.2021 20:21 Ответить
Домовлятися з і зрадниками Аваков не буде. Не для цього він пішов з поста.
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15.11.2021 20:44 Ответить
Так Аваков и сам зрадником побывал. Чего уж там стесняться...
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16.11.2021 07:30 Ответить
"В ім'я України" Зеленський має назначити позачергові вибори і застрілитися.
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15.11.2021 22:15 Ответить
А чьо посадить беню ім'ям України у вас не виходить ?
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15.11.2021 22:49 Ответить
Люся тоже на срок себе заработала своей ложью.
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16.11.2021 00:50 Ответить
кажеш, що в противників зеленій плісняві, є розумні люди. Так. Там є розумні. А от у плісняви--нема. Згиньте!
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16.11.2021 02:41 Ответить
люся-проститут слово молвил... да... какое же убожество представляет из себя это кацапоидное рыло...
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16.11.2021 07:27 Ответить
Зовите Юлю. Она сначала с вами объеднается, а потом как кукушка будет всех из гнезда выталкивать.
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16.11.2021 07:32 Ответить
Арестович еще не понял, что Аваков его переживет?

Каким бы чертом не был Аваков, но ему говорить абсолютно не о чем с дешевой шалавой, которую в любой момент могут выбросить из машины.
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16.11.2021 08:41 Ответить
Писеграй зробив дуже велике діло.Відкрив ,легитимізував всю шоблу 3.14 дорів,зрадників,довбо..бів тіпа люсі обдристович і всієї погані ,яка при Порошенкові сиділа в вуглах під диванами і гадила під себе.Велика робота для наступної влади.Дай боже сил Порохові.Оце буде цікавий спектакль.....
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16.11.2021 09:29 Ответить
Вибрирует от страха ОП.
Злякалися боягузи, зрадники, брехуни!
Выслали Арестовича уговаривать Авакова примкнуть к ним, не становиться врагом Зеленского.
К Авакову у меня свой счёт. Родичи рассказывали, что в 14-м он спас Харьков, привёз Винницкий спецназ и тот положил предателей на землю мордой вниз.
Но потом Аваков предал Порошенко, участвовал в фальсификации против трёх невинных людей. Ради рейтинга Зе.
Арестовичу - презрение.
Авакову следует покаяться и поддержать Европейскую Солидарность.
Інакше - ніяк.
Олексій Арестович, Генадій Друзенко, Юрій Романенко - сладкоголосі фактичні підтримувачі зеленоі команди, тобто вороги Європейської України.
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16.11.2021 10:52 Ответить
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