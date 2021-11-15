Арестович: "Хотел бы обратиться к Арсену Авакову - не пора ли встретиться и договориться во имя Украины?" ВИДЕО
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Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович призвал разные политические группы к единению и, в частности, обратился к Арсену Авакову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Арестович заявил об этом в интервью изданию "Политека".
"Я хотел бы обратиться к этим людям: "Среди вас есть умные люди. Арсен Аваков – это фигура серьезная, способная мыслить стратегически. Он наверняка не заинтересован, как лицо, достаточно активно боровшееся с российской агрессией с 2014 года и к которому у россиян длинный счет, чтобы в Украину зашли россияне. Впрочем, их действия похожи на те, что помогают - не сознательно или ситуативно, россиянам это сделать. Не пора ли все поставить на паузу? А еще лучше прийти и договориться во имя Украины. Закончится период военной опасности... атакуйте нас снова так, как заблагорассудится", - сказал Арестович.
Пожалуйста, подождите...
«Я хотів би звернутися до цих людей: "Серед вас є розумні люди".»
- Подразумевается, что среди нас «є розумні люди», а они все - умные.
«…особа, яка досить активно боролася з російською агресією з 2014-го року і до якої у росіян довжелезний рахунок, щоб в Україну зайшли росіяни. Утім їх дії схожі на ті, що допомагають - не свідомо чи ситуативно, росіянам це зробити.»
- То есть, тот кто «боролся з російською агресією з 2014-го року», сейчас «допомагаютъ - не свідомо чи ситуативно, росіянам це зробити».
И это говорят те, кто ни тогда, ни сейчас не боролся и даже испортили все, до чего дотянулись руки!
«Чи не час поставити все на паузу? А ще краще прийти і домовитися в ім'я України.»
- Опять, то есть, обоср*ли всех патриотов, как могли, завели уголовные дела, а теперь помогите и не просто помогите, а приходите, договоримся!!!…
Они - во имя Украины! А работать нормально, не пробовали во имя Украины?
А ползите сами и просите, сукины дети!
Каким бы чертом не был Аваков, но ему говорить абсолютно не о чем с дешевой шалавой, которую в любой момент могут выбросить из машины.
Злякалися боягузи, зрадники, брехуни!
Выслали Арестовича уговаривать Авакова примкнуть к ним, не становиться врагом Зеленского.
К Авакову у меня свой счёт. Родичи рассказывали, что в 14-м он спас Харьков, привёз Винницкий спецназ и тот положил предателей на землю мордой вниз.
Но потом Аваков предал Порошенко, участвовал в фальсификации против трёх невинных людей. Ради рейтинга Зе.
Арестовичу - презрение.
Авакову следует покаяться и поддержать Европейскую Солидарность.
Інакше - ніяк.
Олексій Арестович, Генадій Друзенко, Юрій Романенко - сладкоголосі фактичні підтримувачі зеленоі команди, тобто вороги Європейської України.