Арестович: "Хотел бы обратиться к Арсену Авакову - не пора ли встретиться и договориться во имя Украины?" ВИДЕО

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович призвал разные политические группы к единению и, в частности, обратился к Арсену Авакову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Арестович заявил об этом в интервью изданию "Политека".

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"Я хотел бы обратиться к этим людям: "Среди вас есть умные люди. Арсен Аваков – это фигура серьезная, способная мыслить стратегически. Он наверняка не заинтересован, как лицо, достаточно активно боровшееся с российской агрессией с 2014 года и к которому у россиян длинный счет, чтобы в Украину зашли россияне. Впрочем, их действия похожи на те, что помогают - не сознательно или ситуативно, россиянам это сделать. Не пора ли все поставить на паузу? А еще лучше прийти и договориться во имя Украины. Закончится период военной опасности... атакуйте нас снова так, как заблагорассудится", - сказал Арестович.

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