Стрельба на белорусско-польской границе: неизвестный открыл огонь из автоматического оружия. ВИДЕО

Министерство обороны Польши опубликовало видеозапись, на которой зафиксирован человек, движущийся по территории Беларуси вдоль границы, и слышны выстрелы из автоматического оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии к видео польские военные пишут, что выстрелы, вероятнее всего, холостые, а стрельба - провокационная.

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