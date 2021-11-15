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Стрельба на белорусско-польской границе: неизвестный открыл огонь из автоматического оружия. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Министерство обороны Польши опубликовало видеозапись, на которой зафиксирован человек, движущийся по территории Беларуси вдоль границы, и слышны выстрелы из автоматического оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии к видео польские военные пишут, что выстрелы, вероятнее всего, холостые, а стрельба - провокационная.
Топ комментарии
+79 Сергей Трофимов 7c913dc7
показать весь комментарий15.11.2021 14:54
+55 cimbitep
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+31 вставай
показать весь комментарий15.11.2021 14:54
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только сообщили, що груз стройных сосен, можно сказать - ракетных сосен так и не дошел до сектора газа
Они еще не продристались после Донбаса,
где их гоняли как овечек... они ж по мирняку герои,
а воевать слабы...
тогда Россия сделала ставку на криминал Украины и их ставленника - тупого енакиевского хряка.
називати ліберал-толерастів(пацифістів і імпотентів) ублюдками.
В теории (если скучно) можно еще поиграться с вариантами заглушки стандартного ДТК или поставить пружину послабее.
Ну а евроимпотенты в состоянии глубокой озабоченности будут продолжать поиск консенсуса среди стран членов НАТО, чтобы применить 4 статью.
Путин уверенно ведёт рф к развалу.
террорист адольф лукашеску должен висеть...отозвать 8500 полицейских и нгу тем самым снизить правоохранительную функцию в укрраине кроме войны