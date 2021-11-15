"Нафтогаз Украины" примет участие в процедуре сертификации "Северного потока-2", - Витренко. ВИДЕО
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НАК "Нафтогаз Украины" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2".
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил председатель правления НАК Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.
"Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", – отметил Витренко.
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+9 Andy Jumeirach
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показать весь комментарий15.11.2021 20:00
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Компания Украины «Нафтогаз» не будет иметь права вето в вопросе сертификации проекта «Северный поток-2», заявило Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA). При этом регулятор ФРГ подтвердил, что украинские «Нафтогаз» и «Оператор ГТС» допущены к сертификации Nord Stream.
всё равно кацапы с немцами поступят так, как выгодно им
остальные должны приспособиться
и, рассчитаться из кошельков...
своих мудрих наридов
Послушают, башкой покидают, и сделают так, как уже договорено.