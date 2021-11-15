"Нафтогаз Украины" примет участие в процедуре сертификации "Северного потока-2", - Витренко. ВИДЕО

НАК "Нафтогаз Украины" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2".

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил председатель правления НАК Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", – отметил Витренко.

Читайте также: Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток-2". РФ – ненадежный партнер, - Sunday Telegraph