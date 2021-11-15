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"Нафтогаз Украины" примет участие в процедуре сертификации "Северного потока-2", - Витренко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

НАК "Нафтогаз Украины" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2".

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил председатель правления НАК Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", – отметил Витренко.

Читайте также: Глава британского МИД призвала ЕС бойкотировать "Северный поток-2". РФ – ненадежный партнер, - Sunday Telegraph
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Топ комментарии
+9
поздно все всрлсь
всё равно кацапы с немцами поступят так, как выгодно им
остальные должны приспособиться
и, рассчитаться из кошельков...
своих мудрих наридов
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15.11.2021 19:55
+5
А шо, Саша, СП-2 уже отказали в сертификации шо вы тут себе резко анус на британский флаг разорвали?
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15.11.2021 19:57
+3
В борьбе с "Северным потоком - 2" у Украины появилось второе дыхание, Арахамия . Благодаря Витренко."Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко. И Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко . И премии тем свои фантастические отработает. Витренко перечислил на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов.
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15.11.2021 20:00
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Якщо не можна зупинити,то треба хочь у трубу...
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15.11.2021 19:45 Ответить
Отличная новость ! Где те зрадофильі , которьіе волали "ффсе пропало поток запускают германия за газ всех продала !". Мьі еще повоюем !
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15.11.2021 19:51 Ответить
сказал бот из кремля
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15.11.2021 19:55 Ответить
А шо, Саша, СП-2 уже отказали в сертификации шо вы тут себе резко анус на британский флаг разорвали?
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15.11.2021 19:57 Ответить
І в чому-то "Гарна" новина?! От як би "віджали", о тоді б була суперновина, а так для "лохів" вкинули що б через тиждень ще одну новину вкинуть щоб лохи не розслаблялися!
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15.11.2021 20:40 Ответить


Компания Украины «Нафтогаз» не будет иметь права вето в вопросе сертификации проекта «Северный поток-2», заявило Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA). При этом регулятор ФРГ подтвердил, что украинские «Нафтогаз» и «Оператор ГТС» допущены к сертификации Nord Stream.
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15.11.2021 21:40 Ответить
В тексте отсутствуют три слова, но самых важных , нафтогаз Украины допущен "без права вето."
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16.11.2021 07:25 Ответить
поздно все всрлсь
всё равно кацапы с немцами поступят так, как выгодно им
остальные должны приспособиться
и, рассчитаться из кошельков...
своих мудрих наридов
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15.11.2021 19:55 Ответить
В борьбе с "Северным потоком - 2" у Украины появилось второе дыхание, Арахамия . Благодаря Витренко."Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко. И Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко . И премии тем свои фантастические отработает. Витренко перечислил на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов.
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15.11.2021 20:00 Ответить
Мы вместе должны остановить все потоки.
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15.11.2021 20:39 Ответить
не ходи в сральник кацап - останови свои потоки...!
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15.11.2021 21:46 Ответить
Якщо до аргументів України дослухаються, то це буде чудо.
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15.11.2021 20:57 Ответить
може й дослухаються, якщо український голос не буде самітнім...
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15.11.2021 21:03 Ответить
Не для того его строили, чтобы прислушиваться к левым пассажирам.
Послушают, башкой покидают, и сделают так, как уже договорено.
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16.11.2021 05:19 Ответить
Это, мамкино витренко, подпишет любую бумажку из кремля. Ту трубу, рошен должен сертифицировать.
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15.11.2021 21:28 Ответить
При Порошенко мы боролись с СП-2, а при Зе участвуем в его сертификации.
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15.11.2021 21:45 Ответить
Так боролися, що зараз країна змушена хоча б брати участь у сертифікації.
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16.11.2021 07:44 Ответить
Натолкайте кацапам буев тачку.
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15.11.2021 21:45 Ответить
Без надії сподіваюся.
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15.11.2021 21:55 Ответить
Для сертификации СП-2 туда надо полностью закачать 37%ную соляную кислоту. Если выдержит 10 лет - тогда закачать еще порцию свежей и подождать еще 10 лет.
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15.11.2021 21:57 Ответить
Интересно, дадут Юрию Витренко ножницы, или со своими нужно приезжать?
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15.11.2021 22:20 Ответить
Украинские «Нафтогаз» и «Оператор ГТС» допущены к сертификации Nord Stream 2 AG, но без права вето.
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15.11.2021 22:31 Ответить
на кого розрахований цей цирк? вже всім давно "ясна-панятна", що фріци будуть качати собі газ в обхід України.
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15.11.2021 23:19 Ответить
Это их выбор и их законное право качать газ так, как они считают нужным. Непонятно, чему удивляться.
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16.11.2021 05:24 Ответить
Звідки такий оптимізм? Я й надалі не маю довіри ні щодо заяв альткомсомольце Меркель,а ні наших ЗЕ- брехунів. Саме БРЕХУНІВ, пані та панове то перечитуючі...
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16.11.2021 00:40 Ответить
Один нюанс Україна не має права вето. Тобто спостерігач. Просто особисто запросили на відкриття, як на мене, так навіть більше цинічно виходить.
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16.11.2021 07:49 Ответить
А кто такая Украина? Участник проекта? Член ЕС?
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16.11.2021 08:21 Ответить
Україна боронить увесь світ від монголів.
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16.11.2021 10:30 Ответить
Треба нашу гтс продати ЄС.
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24.11.2021 16:11 Ответить
 
 