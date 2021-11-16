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Россия (91193) Арахамия (956)

Арахамия об угрозах на границах: Государство реагирует, не нужно нагонять панику в обществе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Правительство Украины следит за ситуацией возле государственных границ и реагирует на сегодняшние вызовы от Российской Федерации.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Все эти сигналы – серьезные, на них надо реагировать правильным путем. Но я не считаю, что надо нагонять какую-то панику в обществе. Это важно, потому что в последний раз, четыре или пять месяцев назад, тоже было большое скопление российских войск, – вспомнил политик.

Арахамия отметил, что партнеры и союзники Украины предупреждали Российскую Федерацию о возможных тяжелых последствиях в случае вооруженной агрессии против нашего государства.

"Очень многие наши партнеры открыто предупреждали Российскую Федерацию о возможных тяжелых последствиях. Таким образом удалось этот вопрос приостановить и уладить", - напомнил нардеп.

Председатель фракции СН также напоминал, какие меры предпринимаются властями относительно ситуации безопасности на границе.

"На этой неделе есть законопроекты об усилении полномочий пограничной службы для того, чтобы она могла правильно реагировать на угрозы на границе, как это сейчас происходит с мигрантами. Мы приняли законопроект о национальном сопротивлении для того, чтобы формировать так называемую территориальную оборону и увеличить количество Вооруженных сил в Украине. В частности, мы выделили на это достаточный бюджет", – рассказал Арахамия.

Политик добавил, что не видит оснований для проведения чрезвычайного заседания Верховной Рады:

"Мы работаем с международными партнерами и НАТО. В этом году было четыре больших межнациональных учений. Государство реагирует со всеми своими институтами. Делать чрезвычайное заседание парламента? Тогда надо понимать, какая повестка дня".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+26
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16.11.2021 00:18
+25
Слово "арахамія" (наголос на "і") - це діагноз.
Типу Ідіопатія, Шизофренія, Арахамія..
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16.11.2021 00:07
+13
Американська держава реагує... Українська держава, захоплена зеленою пошестю, курить айкос...
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16.11.2021 00:09
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Слово "арахамія" (наголос на "і") - це діагноз.
Типу Ідіопатія, Шизофренія, Арахамія..
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16.11.2021 00:07 Ответить
арахамія головного мозку
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16.11.2021 00:10 Ответить
появився?! Де так довго пропадав?
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16.11.2021 00:15 Ответить
Штирило, відлежувався.
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16.11.2021 08:50 Ответить
Американська держава реагує... Українська держава, захоплена зеленою пошестю, курить айкос...
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16.11.2021 00:09 Ответить
зеУБЛЮДКИ с пальцем Гео разбираются, а наймерзчайший порношут "кофту сушить" , а давно пора сухари !
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16.11.2021 08:12 Ответить
держава- реагує!
занепокоєність - зростає!
квартал - регоче !
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16.11.2021 00:14 Ответить
"...Політих додав..."

Гарний стьоб, Цензор.
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16.11.2021 00:14 Ответить
Какая паника, дурик, людям надо открывать глаза на реальность! Некоторые до сих пор в "перемирии" и "это Порошенко наживается на войне" живут.
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16.11.2021 00:15 Ответить
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16.11.2021 00:18 Ответить
Спочатку мовчать як риба апльод, потім кажуть що ніякої загрози, а тепер реагують. Тому вам ніхто і не вірить. Брехуни зелені.
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16.11.2021 00:17 Ответить
С пупырышками...
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16.11.2021 09:06 Ответить
Це той Арахамія каторій гаваріл, шта у укрАінцав каррупция в гєнах, а сам, прі єнтам, лєтаєт на самальотах олігархав?
Шта сдєлать с нім?))
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16.11.2021 00:19 Ответить
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16.11.2021 00:27 Ответить
Любят россиянцы переехать на ПМЖ в Украину, и потом рассказывать что с украинцами что-то не так.
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16.11.2021 00:41 Ответить
может отправить в Бразилию?!
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16.11.2021 00:27 Ответить
Скрестить с ленивцами?
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16.11.2021 09:10 Ответить
запхати середніє копито в одне місце
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16.11.2021 01:18 Ответить
Интересно куда упрьігает ета обезьяна при смене власти, - в Сухумский питомник?
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16.11.2021 00:22 Ответить
сухумский питомник разбомбили его братья по разуму еще в начале 90-х
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16.11.2021 00:28 Ответить
Территория то осталась?
А вобще глядя на ету обезьяну возникает желание просто отбить про тупую башку
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16.11.2021 00:32 Ответить
Как минимум два харьковских зоопарка возьмут его на передержку.
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16.11.2021 00:59 Ответить
та поки що він нічого такого не зробив, щоб тікати... Ну, хіба що - від середнього пальця, прокльонів і плювків в спину; але - нехай потерпить...
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16.11.2021 00:31 Ответить
Я так гадаю що є бажаючи його удавити.
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16.11.2021 00:34 Ответить
У него есть американское гражданство... Известно, куда прыгнет
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16.11.2021 08:22 Ответить
Что он делает в ВР с американським гражданством? Ето нарушение закону?
Не уверен что гражданство есть. Не думаю что сбежать успеет. Если будет очередной майдан, то будет очень коротким.
Некоторьіе даже переобуться не успеют
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16.11.2021 08:34 Ответить
Я дивився цю передачу Карп'яка. В цього агрохімії - головний ворог не касапи, а Порошенко, Турчинов (саме він представляв партію ЄС на передачі), Грицак, Луценко. Доходило до того, що звинувачували Пороха, чому не демаркований кордон з бульбофюрерорм, і "стіна Яценюка" не побудована. Але Рахманін їх навернув на грішну землю: мовляв, ви ж щойно літом завершили демаркацію кордону. Вони навіть не тямлять, скільки потрібно коштів для "стіни"... (потрібно і кошти для відеообладнання, а це дорого). На Гройсмана (який також там був) - навіть уваги не звертали. І на Клімкіна - також. Але ті в кінці передачі врізали зеленим під саму зав'язку, за їх дебілізм і непрофесіоналізм.
Хто неприємно вразив - так це Ганна Маляр. Я вперше зробив висновок, що вона нічим не відрізняється від 73/43%зебілів... (досі вважав інакше)...
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16.11.2021 00:28 Ответить
Эта лупоглазая , нагло брехала ,что сообщения наших партнёров "ПРОВОКАЦИЯ" , когда поступили первые сигналы , тупо выполняя преступные приказы от зеИУДЫИ ЕГО д'Ерьмака
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16.11.2021 08:18 Ответить
ще один зебільний "чемпійон" небритий сочинський намалювався
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16.11.2021 01:16 Ответить
Я від держави нічого не чую на цю тему: бо ані пари з вуст.

Натомість Британія і навіть німці з французами роблять такі заяви, яких ми від них зовсім не чекали. Штати кажуть, що дуже-предуже стурбовані. Правда, 80 тонн *********** передали.

Паніки нема, але тривога в людей явно є, бо ніхто не розуміє, що відбувається насправді.
А ні реагувати правильно, ні, тим паче, щось нормальне робити, ви апріорі не здатні.

Краще помовч, бо од однієї твоєї морди тошно.
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16.11.2021 01:27 Ответить
Хламідія.
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16.11.2021 01:53 Ответить
Ара-хам 👹🤢🐲😈🤮🤮🤮🤮🤮
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16.11.2021 08:20 Ответить
Персонаж ДЄРЄВНІ ДУРАКОВ, 100% з усіх боків,як не поглянь...матроску йому й беретик з помпоном. Блазень.
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16.11.2021 01:59 Ответить
Політих додав, Люто лайкую ЦЕНЗОРУ!!!
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16.11.2021 02:03 Ответить
Типовий украінський політих сьогоднішнього періоду...
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16.11.2021 02:09 Ответить
Олександр Турчинов в ефірі програми "Свобода Слова на ICTV" заявив:

"Після провалу операції щодо затримання «вагнерівців», після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво України зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, довіра фактично зникла.
Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави. Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі, щодо розташування російських військ від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів".
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16.11.2021 02:38 Ответить
Кто выгонит ету обезьяну как он за-бал етотархами
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16.11.2021 05:47 Ответить
Да все всем ясно : чрезвьічайное заседание Радьі нужно лишь Порошенко , чтобьі с трибуньі кричать про "зраду" и нагонять панику , для пиара и поднятия неподнимающегося рейтинга .
Оно нам надо ?
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16.11.2021 06:04 Ответить
Хламидия,ты первая ,если не дай Бог начнется война, как в свое время твои родители предали родину бежавши в Украину, предашь Украину и будешь в числе первых на украинсео-польской границе, но не с автоматом в руках на востоке.
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16.11.2021 07:09 Ответить
Коли вже йому дадуть сельодки?
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16.11.2021 07:20 Ответить
Вся оця арахамія канєшна ж реагує. Таваріщь Козирь в курсє
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16.11.2021 07:43 Ответить
Ага! Реагує! Темпи будівництва доріг у прифронтовій зоні значно зросли! Готуєтеся наступати, колаборант зелені? Чи просто кошти треба освоїти (присвоїти)?
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16.11.2021 08:00 Ответить
Оно тоже реагирует!
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16.11.2021 08:09 Ответить
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16.11.2021 08:13 Ответить
Включив випадково якусь Свободу.
Турчинов - все росписує, про двіжі мігрантів і російські цілі.
Дають слово Агрохімії: - Бє-бє-бє,
а вот Порошенко, а вот торгівля, а справи кримінальніІ
двох слів не збере.
Хробак! Безхребетне чмо, що не здатне навіть послухати розумну людину. © сеть
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16.11.2021 08:14 Ответить
Если что эта Хламидия самая первая сдрыснит !
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16.11.2021 08:16 Ответить
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16.11.2021 08:23 Ответить
Почему обезьяна агрохимия не в зоопарке?!!
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16.11.2021 08:33 Ответить
Он убежит к хвостатым под Сочи и Сухуми и будет делать набеги на огороды и сады.
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16.11.2021 09:04 Ответить
Якщо станеться замєс з каzапами повториться 14 рік- отакі арахамії що декларують себе як держава, с"їбуться, а Україну знову піде захищати простий люд... Ех, як ці вже граблі заїбали.....
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16.11.2021 09:42 Ответить
Так все-таки, Зеленский - идиот или предатель?
16 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 3





На этой неделе «Беллингкет» обещает, наконец, выложить текстовую версию своего расследования по «Вагнергейту». И, вполне вероятно, это расследование не понравится Ермаку, несмотря на все его усилия по «приручению «котов».


Об этом говорится в статье Сергея Никонова для «ОРД».

- Bellingcat на днях опубликует расследование о «вагнеровцах». Зеленскому - конец?

Вообще, это была изначально странная идея, приручить британскую разведку. Плюс, получит свое продолжение скандал, связанный с задержанием в Киеве бывшего главы тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского.

СБУ пыталась представить ситуацию так, что Куликовского они задержали недавно в результате гениальной комбинации. Однако, выяснилось, что Куликовский был выведен в Украину еще 23 апреля 2019 года.

В ОРДЛО ему угрожала смертная казнь за убийство то ли «солдата», то ли «офицера» сепаратистов. В силу чего он и начал сотрудничество с украинскими спецслужбами. По словам Юрия Бутусова, с сентября 2019 года с Куликовский работало ГУР МО.

- Bellingcat на днях опубликует расследование о «вагнеровцах». Зеленскому - конец?

В частности, с ним разрабатывалась крайне дерзкая операция по захвату «Изоляции», казни всех палачей и освобождению наших пленных.

И тут возникает еще один «флэшбек» - налет СБУ на базу ГУР МО и погоня со стрельбой за «Шведом», который и готовил эту операцию. Базу разгромили, «Швед» и его люди до сих пор под следствием, а Куликовского СБУ тупо отпустила на свободу.

И задержала вновь лишь под угрозой того, что его задержат волонтеры. Вобщем, вся эта история тянет уже не просто на врожденный кретинизм Баканова, а на откровенное предательство.

Вот сюжет «Прямого» с рассказом «Шведа» и других участников этой операции. Весьма познавательно.

22-минутное видео -

В связи со всеми этими очередными зашкварами возникает вопрос, действительно ли Зеленский играет болвана в старом польском преферансе или же он и его команда сознательно подыгрывают Путину в деле расчленения Украины?

Как-то уж больно много странностей. Полная нейтрализация СБУ и ГУР МО, ни одной значимой операции с 2019 года и ряд диких действий, типа истории с клистронами, вагнергейта, нейтрализации группы «Шведа» и тому подобное.

Странное колебание заявлений ОП от того, что никакой концентрации войск РФ на границе не наблюдается, до того, что они все-таки есть. Столь же странный разнобой в сообщениях об энергетическом кризисе.

Зеленский утверждает, что его нет, что журналисты сеют панику. Официальные документы говорят о том, что кризис таки имеется и весьма серьзный и что власть нихрена не делает, чтобы его предотвратить. Не подготовка ли это к «блэк-ауту», который вполне может стать отправной точкой для вторжения?

Понятно, что в ближайшее время на вопрос, вынесенный в заголовок - ответ будет получен. Но не будет ли это слишком поздно для страны?
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16.11.2021 10:10 Ответить
Арахамии легко реагировать, когда россия напала на его Грузию - сбежал в Украину, когда россия нападет на Украину - еще куда-нибудь подастся
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16.11.2021 10:35 Ответить
 
 