Арахамия об угрозах на границах: Государство реагирует, не нужно нагонять панику в обществе. ВИДЕО
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Правительство Украины следит за ситуацией возле государственных границ и реагирует на сегодняшние вызовы от Российской Федерации.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Все эти сигналы – серьезные, на них надо реагировать правильным путем. Но я не считаю, что надо нагонять какую-то панику в обществе. Это важно, потому что в последний раз, четыре или пять месяцев назад, тоже было большое скопление российских войск, – вспомнил политик.
Арахамия отметил, что партнеры и союзники Украины предупреждали Российскую Федерацию о возможных тяжелых последствиях в случае вооруженной агрессии против нашего государства.
"Очень многие наши партнеры открыто предупреждали Российскую Федерацию о возможных тяжелых последствиях. Таким образом удалось этот вопрос приостановить и уладить", - напомнил нардеп.
Председатель фракции СН также напоминал, какие меры предпринимаются властями относительно ситуации безопасности на границе.
"На этой неделе есть законопроекты об усилении полномочий пограничной службы для того, чтобы она могла правильно реагировать на угрозы на границе, как это сейчас происходит с мигрантами. Мы приняли законопроект о национальном сопротивлении для того, чтобы формировать так называемую территориальную оборону и увеличить количество Вооруженных сил в Украине. В частности, мы выделили на это достаточный бюджет", – рассказал Арахамия.
Политик добавил, что не видит оснований для проведения чрезвычайного заседания Верховной Рады:
"Мы работаем с международными партнерами и НАТО. В этом году было четыре больших межнациональных учений. Государство реагирует со всеми своими институтами. Делать чрезвычайное заседание парламента? Тогда надо понимать, какая повестка дня".
Пожалуйста, подождите...
Типу Ідіопатія, Шизофренія, Арахамія..
занепокоєність - зростає!
квартал - регоче !
Гарний стьоб, Цензор.
Шта сдєлать с нім?))
А вобще глядя на ету обезьяну возникает желание просто отбить про тупую башку
Не уверен что гражданство есть. Не думаю что сбежать успеет. Если будет очередной майдан, то будет очень коротким.
Некоторьіе даже переобуться не успеют
Хто неприємно вразив - так це Ганна Маляр. Я вперше зробив висновок, що вона нічим не відрізняється від 73/43%зебілів... (досі вважав інакше)...
Натомість Британія і навіть німці з французами роблять такі заяви, яких ми від них зовсім не чекали. Штати кажуть, що дуже-предуже стурбовані. Правда, 80 тонн *********** передали.
Паніки нема, але тривога в людей явно є, бо ніхто не розуміє, що відбувається насправді.
А ні реагувати правильно, ні, тим паче, щось нормальне робити, ви апріорі не здатні.
Краще помовч, бо од однієї твоєї морди тошно.
"Після провалу операції щодо затримання «вагнерівців», після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво України зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, довіра фактично зникла.
Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави. Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі, щодо розташування російських військ від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів".
Оно нам надо ?
Турчинов - все росписує, про двіжі мігрантів і російські цілі.
Дають слово Агрохімії: - Бє-бє-бє,
а вот Порошенко, а вот торгівля, а справи кримінальніІ
двох слів не збере.
Хробак! Безхребетне чмо, що не здатне навіть послухати розумну людину. © сеть
16 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 3
На этой неделе «Беллингкет» обещает, наконец, выложить текстовую версию своего расследования по «Вагнергейту». И, вполне вероятно, это расследование не понравится Ермаку, несмотря на все его усилия по «приручению «котов».
Об этом говорится в статье Сергея Никонова для «ОРД».
- Bellingcat на днях опубликует расследование о «вагнеровцах». Зеленскому - конец?
Вообще, это была изначально странная идея, приручить британскую разведку. Плюс, получит свое продолжение скандал, связанный с задержанием в Киеве бывшего главы тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского.
СБУ пыталась представить ситуацию так, что Куликовского они задержали недавно в результате гениальной комбинации. Однако, выяснилось, что Куликовский был выведен в Украину еще 23 апреля 2019 года.
В ОРДЛО ему угрожала смертная казнь за убийство то ли «солдата», то ли «офицера» сепаратистов. В силу чего он и начал сотрудничество с украинскими спецслужбами. По словам Юрия Бутусова, с сентября 2019 года с Куликовский работало ГУР МО.
- Bellingcat на днях опубликует расследование о «вагнеровцах». Зеленскому - конец?
В частности, с ним разрабатывалась крайне дерзкая операция по захвату «Изоляции», казни всех палачей и освобождению наших пленных.
И тут возникает еще один «флэшбек» - налет СБУ на базу ГУР МО и погоня со стрельбой за «Шведом», который и готовил эту операцию. Базу разгромили, «Швед» и его люди до сих пор под следствием, а Куликовского СБУ тупо отпустила на свободу.
И задержала вновь лишь под угрозой того, что его задержат волонтеры. Вобщем, вся эта история тянет уже не просто на врожденный кретинизм Баканова, а на откровенное предательство.
Вот сюжет «Прямого» с рассказом «Шведа» и других участников этой операции. Весьма познавательно.
22-минутное видео -
В связи со всеми этими очередными зашкварами возникает вопрос, действительно ли Зеленский играет болвана в старом польском преферансе или же он и его команда сознательно подыгрывают Путину в деле расчленения Украины?
Как-то уж больно много странностей. Полная нейтрализация СБУ и ГУР МО, ни одной значимой операции с 2019 года и ряд диких действий, типа истории с клистронами, вагнергейта, нейтрализации группы «Шведа» и тому подобное.
Странное колебание заявлений ОП от того, что никакой концентрации войск РФ на границе не наблюдается, до того, что они все-таки есть. Столь же странный разнобой в сообщениях об энергетическом кризисе.
Зеленский утверждает, что его нет, что журналисты сеют панику. Официальные документы говорят о том, что кризис таки имеется и весьма серьзный и что власть нихрена не делает, чтобы его предотвратить. Не подготовка ли это к «блэк-ауту», который вполне может стать отправной точкой для вторжения?
Понятно, что в ближайшее время на вопрос, вынесенный в заголовок - ответ будет получен. Но не будет ли это слишком поздно для страны?