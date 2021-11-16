Минобороны об угрозе со стороны России: Приблизительное время кризиса - нынешняя зима, начиная с декабря. ВИДЕО

Украина и разведки стран-партнеров прогнозируют обострение кризиса на украинско-российской границе зимой.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"У нас нет разногласий с данными разведок стран-партнеров ни по фактам, ни по цифрам. У нас есть разногласия в интерпретации этих цифр и в прогнозах", - заявила Анна Маляр.

В частности, отмечает заместитель министра обороны, западные партнеры подтверждали цифры о количестве войск, находящихся вблизи границы. Не было разногласий и относительно интенсивности и движения российских войск.

"Мы по-разному прогнозируем, но по состоянию на данный момент эти прогнозы совпадают, что приблизительное время кризиса нынешняя зима, начиная с декабря", - отметила Маляр.

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