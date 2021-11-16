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Правоохранители проводят обыск у нардепа ОПЗЖ Кивы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура проводят обыск в доме, "где проживает ребенок" нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом сообщил сам народный депутат Киева, передает Цензор.НЕТ.

"По надуманным статьям - за мою политическую позицию, власть Зеленского проводит обыски в доме, где проживает мой ребёнок. На меня оказывается давление и идёт системное уголовное преследование. Власть хочет выдавить меня из страны", - заявил политик.

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Правоохранители проводят обыск у нардепа ОПЗЖ Кивы 01
Правоохранители проводят обыск у нардепа ОПЗЖ Кивы 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+33
Не дают проффессорру Киве спокойно подрочить
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16.11.2021 09:29
+30
откуда у ни дня не работавшего гопника дом?
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16.11.2021 09:13
+24
Мент ставший депутатом, не смотря на явную дебильность. Украина - страна возможностей.

США такое и не снилось.
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16.11.2021 09:18
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Опзжопную яму уже нашли?
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16.11.2021 09:09 Ответить
Не дают проффессорру Киве спокойно подрочить
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16.11.2021 09:29 Ответить
Это вы подразумеваете написание им в произвольной форме, докторской?
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16.11.2021 09:36 Ответить
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16.11.2021 11:34 Ответить
Какие прекрасные другие люди с их общими усилиями! А місцевий мусор- то є бандерівець під прикриттям!
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16.11.2021 13:39 Ответить
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16.11.2021 20:45 Ответить
На Нью-Йоркской фондовой бирже паника, акции жомовой ямы резко начали падать
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16.11.2021 09:40 Ответить
дрочер Ківа назвав себе політиком
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16.11.2021 11:36 Ответить
Я за то что бы у каждого ребенка нашей страны был дом не хуже этого.
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16.11.2021 09:10 Ответить
А что мудачука уже обшукали? А бойко, левочкин - друганы у зелоха их не нужно трогать?!
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16.11.2021 09:12 Ответить
А чего ты решил что ето Зеленского друганы? Может ето Петьки друганы? Что то ни разу не слышал чтобы при Петьке у них хоть раз обыск проводили. Даже наоборот, Петька ночами их в гости на Банковой принимал
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16.11.2021 09:15 Ответить
Це при зелебобіках він розправив крила і пішов у пальот, раніше сидів і тільки трішки погавкував.
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16.11.2021 09:33 Ответить
откуда у ни дня не работавшего гопника дом?
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16.11.2021 09:13 Ответить
Мент ставший депутатом, не смотря на явную дебильность. Украина - страна возможностей.

США такое и не снилось.
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16.11.2021 09:18 Ответить
Авакян лучший министр...
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16.11.2021 09:48 Ответить
Не лучший. Но умный и живучий. Чего не скажешь про ЗЕманду.
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16.11.2021 09:50 Ответить
Чувак работал замначальника по строительству в Киевавтодоре, а потом зам. начальника службы защиты прав потребителей Полтавской области, дом у него оттуда.
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16.11.2021 09:45 Ответить
А там что, миллионные оклады?
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16.11.2021 10:03 Ответить
можно это назвать окладом
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16.11.2021 10:12 Ответить
Или вкладом... в конверт...
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16.11.2021 13:46 Ответить
Не, там от 8 до 12-ти тыщ гривен зарплаты, плюс премии за всякую херотень типа статьи в журналах и научные звания.
Там зарплата ето маленький бонус, приятный, но необязательный.
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16.11.2021 12:03 Ответить
А шоб ти ісдох потвора!
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16.11.2021 09:13 Ответить
Это политическая борьба, поэтому его и кошмарят.
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16.11.2021 09:13 Ответить
но им не сломить мужественного борца с Украиной тов. Киву !
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16.11.2021 09:26 Ответить
Сначала наезжали на Порошенко, но он послал их в далёкое путешествие. Поэтому перешли на третьесортных политиков.
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16.11.2021 09:33 Ответить
да, кива серьезный политик)
клоун нарушил закон. стрелял из запрещенного оружия, демонстрировал запрещенную символику.
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16.11.2021 09:36 Ответить
А кива политик?
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16.11.2021 09:33 Ответить
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16.11.2021 10:45 Ответить
пааалитическое преследование.. хтось вже це казав.
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16.11.2021 09:14 Ответить
Нічого собі хата...Це з жомової ями за оренду скіки платять?
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16.11.2021 09:14 Ответить
И опять же Кива не изменяет традициям рузькогомира и прикрывается ребенком в трусиках
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16.11.2021 09:17 Ответить
А на ці трусики вся Україна заробляла своїми податками, щоб ця розумово відстала тварина ківі мала можливість з нас знущатися! Зельцман валі нах разом із цим дебілой ківою! Ви однакові!
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16.11.2021 13:58 Ответить
" ...дім його дитини кажете ..."
А дім самого Ківи, згідно його довідки імбіцила, - "психушка"
Тому Ківа спокійний, там не шукають.
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16.11.2021 09:18 Ответить
Зелька расправился с малым бизнесом теперь может расправится с агентурой путина,если железа в яйцах хватит
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16.11.2021 09:19 Ответить
Імітація не більше.
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16.11.2021 09:34 Ответить
Листя дуба падають з ясеня, ну ніфіга собі ніфіга собі!
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16.11.2021 09:20 Ответить
Психіатри проводять общук
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16.11.2021 09:21 Ответить
Да уж... С такими мозгами и безсвязной речью его бояться не надо. Это просто надо посадить лет на 20....
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16.11.2021 09:23 Ответить
Давно пора этого ************** прижать, желательно за измену родине.
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16.11.2021 09:23 Ответить
кувалда в руках у мусора на фото явно маловата. лобная кость у дохтура кивина сантиметров 30 толщиной.
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16.11.2021 09:24 Ответить
За допомогою кувалди у кандидата наук беруть відбитки пальців
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16.11.2021 09:28 Ответить
Знаем мы,урод, твою позицию - РАКОМ...а сверху-Рабинович. И ты весь в трухне...
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16.11.2021 09:29 Ответить
Руки геть від науківця.Зелена зграя переслідує наукову еліту України.
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16.11.2021 09:30 Ответить
Гринпоц,ты когда этого урода посадишь?
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16.11.2021 09:31 Ответить
Ищут мозг?....
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16.11.2021 09:30 Ответить
Интересно почему он не мордой в полу это вещает.
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16.11.2021 09:30 Ответить
Не знаю что они найдут в его доме,но обыск в черепе кивы не даст никаких результатов.
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16.11.2021 09:31 Ответить
Окаменелые соединения кальция
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16.11.2021 10:35 Ответить
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16.11.2021 09:31 Ответить
не называйте это недоразумение политиком,это кусок ховна а не политик.
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16.11.2021 09:33 Ответить
..кАроче, в плюсе все засланцы: прездобол Зеля показал своим сватоводам-лохам, что оно, типа, - суворый протрирот, а шизофреник Кива - стал леворуционером для кацапов-малоросов...
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16.11.2021 09:35 Ответить
а отстреливаться и погибнуть в великой победе с зеленским как деды в 41м слабо?
только по картинкам стрелять мастер?
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16.11.2021 09:36 Ответить
застрелиться, чтобы в плен не попасть
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16.11.2021 09:38 Ответить
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16.11.2021 09:36 Ответить
Лероса за палец по ДБРам таскают, а эта падаль с автомата по портретам украинцев стреляет и тишина. Такая у нас власть в Украине, что как не назови все мало будет
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16.11.2021 09:41 Ответить
Преследуют его,отмыл миллионы через какую то заброшенную яму и не сидит за это преступление,простого,непрокрышованного бизнесмена давно бы уже полностью обконсфисковали и посадили.
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16.11.2021 09:41 Ответить
Через ту яму бабло собакова отмывалось - в этом разница.
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16.11.2021 10:06 Ответить
Да, это не цуцурку в штанах теребонькать
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16.11.2021 09:47 Ответить
Наконец-то!Респекище ГБР!Давите предателей Украины!
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16.11.2021 09:51 Ответить
видосик. ничего не будет
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16.11.2021 10:13 Ответить
Ківа , за твою антиукраінську позицію , по тебе буцегарня плаче 😠
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16.11.2021 09:54 Ответить
Ай да кива, прям красапьет, ну всьем харош єво ЛУК (на молодёжном инстаграмно-твиттерном сленге означает «внешний вид» или «образ»). Но ізюмінкой на тортик билі би іщьо касаваротка на багатирскам торсье і мьентовская какарда на високаінтіліктуальнам лбу ************** шифьерним гваздьом. Так таке! Як-то так !
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16.11.2021 09:56 Ответить
петух на приличный курятник насосал!
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16.11.2021 10:06 Ответить
Ментура в нашем законодательном поле это не работа (пробовали создать цивилизованные органы правопорядка, пока не получилось), поэтому лысый дегенерат таки да, никогда не работал.
А вот на Украину (как делают некоторые из-за депутатства этого козла) наезжать не нужно.
У нас раньше было много поселено ордынцев и их прихвостней из "союзных республик" (миллионы лиц, как свидетельствует статистика ), причем при царях меньше, большинство именно во времена СССР, это была более целенаправленная политика Кремля, и конечно 90% из них совершенно не страдают сантиментами по поводу украинцев и государства Украина, и ждут московского фюрера. Также именно во времена СССР геноцид украинцев осуществлялся более целенаправленно, были уничтожены миллионы украинцев, чтобы насколько возможно побыстрее сменить этнический состав Украины. Вылепленный сброд, палачи и их подельники, стал именоваться советским народом, "гомо советикус", гомо русикус"" (и их реакция сейчас, это воспользоваться демократическими механизмами Украины, чтобы побольше уродцев напихать в органы власти Украины для ее разрушения, например Киву в парламент, и это только частность, чем этот козлина отличается от Абрамовича, Бойка и прочей шушеры из легализованной в парламенте агентуры Путлера).
Да мы не США, у нас свой трагический опыт, но мы народ склонный к демократии, в отличие от Орды, которая всегда ищет, кто у них царь. Веди и США тоже не мгновенно стали демократией. Да и сейчас у них есть свои общественные болезни, чем пользуются тоталитарные режимы для их ослабления, но все же пока никто не придумал лучшего способа государственного устройства чем демократия, и США пытаются жить по ее нормам.
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16.11.2021 10:07 Ответить
Вот, вот! Такому презервативу как Киева, не место в Украине. Нах…! 😀😀😀
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16.11.2021 10:10 Ответить
" проводит обыски в доме, где проживает мой ребёнок "-
а шо наличие ребенка в доме это какой то оберег от обысков ?
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16.11.2021 10:12 Ответить
Ну, Марусю Зверобій обшукували рано вранці в присутності малої доньки. Вилучили, здаєцця, дитячий пластиковий водомьот!
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16.11.2021 13:30 Ответить
Прилетів привіт від Степана Бандери, вбивство якого, цей дебіл святкував.

"Слідчі дії відбуваються у рамках справи за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю. Це провадження відкрили після публікації Кивою відео, на якому він стріляє з автомата в повітря у публічному місці - схоже, що посеред якогось парку". https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/16/7314128/
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16.11.2021 10:18 Ответить
мы будем прикрываться женщинами и детьми и пусть попробуют что-то делать.
кива поступает по заветам своего фюрера
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16.11.2021 10:35 Ответить
Коли вже Киву запруть в буцегарню або дурку - там його місце.
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16.11.2021 10:42 Ответить
дебильчик
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16.11.2021 10:48 Ответить
уточнення про наявність в будинку дитини це було важливо, скабєєва таке любить: діти, жінки, старі.
а скажи, їблан, те, що ти наплодило дітей це й справді є причиною для непроведення обшуку в будинку де ці діти живуть? навіть за умови, що в цьому ж будинку живе таке лайно, як ти?
вигадали собі мантру: жінки, діти, старі.
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16.11.2021 11:06 Ответить
Такие как Кива у Вас 73% жителей. Готовые продать все что продается. Хорошо живете, когда в несовершеннолетнего ребенка такая "хатынка", а еще жалуетесь, поэтому и не замечаете на границе войск и у Вас гражданская война - потому что дебилы.
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16.11.2021 12:21 Ответить
Какой правовой беспредел Кива?!Стоишь на мобилу снимаешь видос....А не лежишь мордой в пол в кровавой юшке,как это делает тот кого ты с днём рождения поздравляешь.Хочешь к Пуйлу и правовой беспредел?Тебе в Рашку.Получишь там не мобилу,а швабру
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16.11.2021 13:58 Ответить
За поздравление Пуйла тебя ублюдок надо вобще кастрировать через язык!
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16.11.2021 15:15 Ответить
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16.11.2021 20:47 Ответить
Мочите его парни
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16.11.2021 22:55 Ответить
О-о-о знайшли одного нациста на всю Україну....треба його путлєру в святковій чорній упаковочці відіслати
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15.03.2022 14:34 Ответить
 
 