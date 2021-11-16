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Правоохранители проводят обыск у нардепа ОПЗЖ Кивы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура проводят обыск в доме, "где проживает ребенок" нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.
Об этом сообщил сам народный депутат Киева, передает Цензор.НЕТ.
"По надуманным статьям - за мою политическую позицию, власть Зеленского проводит обыски в доме, где проживает мой ребёнок. На меня оказывается давление и идёт системное уголовное преследование. Власть хочет выдавить меня из страны", - заявил политик.
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+33 Zemer
показать весь комментарий16.11.2021 09:29
+30 Игорь Васечкин f37cf7d2
показать весь комментарий16.11.2021 09:13
+24 Герхард
показать весь комментарий16.11.2021 09:18
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США такое и не снилось.
Там зарплата ето маленький бонус, приятный, но необязательный.
клоун нарушил закон. стрелял из запрещенного оружия, демонстрировал запрещенную символику.
А дім самого Ківи, згідно його довідки імбіцила, - "психушка"
Тому Ківа спокійний, там не шукають.
только по картинкам стрелять мастер?
А вот на Украину (как делают некоторые из-за депутатства этого козла) наезжать не нужно.
У нас раньше было много поселено ордынцев и их прихвостней из "союзных республик" (миллионы лиц, как свидетельствует статистика ), причем при царях меньше, большинство именно во времена СССР, это была более целенаправленная политика Кремля, и конечно 90% из них совершенно не страдают сантиментами по поводу украинцев и государства Украина, и ждут московского фюрера. Также именно во времена СССР геноцид украинцев осуществлялся более целенаправленно, были уничтожены миллионы украинцев, чтобы насколько возможно побыстрее сменить этнический состав Украины. Вылепленный сброд, палачи и их подельники, стал именоваться советским народом, "гомо советикус", гомо русикус"" (и их реакция сейчас, это воспользоваться демократическими механизмами Украины, чтобы побольше уродцев напихать в органы власти Украины для ее разрушения, например Киву в парламент, и это только частность, чем этот козлина отличается от Абрамовича, Бойка и прочей шушеры из легализованной в парламенте агентуры Путлера).
Да мы не США, у нас свой трагический опыт, но мы народ склонный к демократии, в отличие от Орды, которая всегда ищет, кто у них царь. Веди и США тоже не мгновенно стали демократией. Да и сейчас у них есть свои общественные болезни, чем пользуются тоталитарные режимы для их ослабления, но все же пока никто не придумал лучшего способа государственного устройства чем демократия, и США пытаются жить по ее нормам.
а шо наличие ребенка в доме это какой то оберег от обысков ?
"Слідчі дії відбуваються у рамках справи за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю. Це провадження відкрили після публікації Кивою відео, на якому він стріляє з автомата в повітря у публічному місці - схоже, що посеред якогось парку". https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/16/7314128/
кива поступает по заветам своего фюрера
а скажи, їблан, те, що ти наплодило дітей це й справді є причиною для непроведення обшуку в будинку де ці діти живуть? навіть за умови, що в цьому ж будинку живе таке лайно, як ти?
вигадали собі мантру: жінки, діти, старі.