Грузинские власти не позволили Денисовой встретиться с Саакашвили. ВИДЕО
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Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой грузинские власти отказали в возможности проведения встречи с председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилом Саакашвили, который находится в заключении в Грузии.
Об этом Денисова написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г. Глдани (Грузия). О причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в письме, которое сейчас готовят", - говорит Денисова.
"Пытаюсь встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Михеила Саакашвили", - добавила омбудсмен.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия -
Пожалуйста, подождите...
А не только бывший грузин и бывший украинец, который САМ объявил голодовку, потому что хочет навредить своей бывшей стране?
Он для начала должен определиться, кто он - грузин или украинец. И где он хочет руководить Вселенной- в Тбилиси или в Киеве.
сам поехал в страну, которую ранее добровольно бросил, сам объявил голодовку, а теперь - спасайте, братцы, вывозите мой зад взад!
Денисова, займись уже чем-то полезным. Пытками в украинских тюрьмах, положением детей в семьях где к ним применяется насилие, отсутствие паллиативной помощи старикам, - сделай что-то для людей реально беспомощных, кто не может себя защитить сам!
а не этим наглым жирным боровом, который решил что ему все позволено.
Бо до сих пор на всех фотографиях и видео оно либо жрет, либо хамит персоналу тюрьмы и выглядит вполне энергично.
Кстати, про то, что Саака уже кровью рыгает, Денисова у цыганской почты узнала?
В нього з баригою один "шерхан" і він вже "забив" на цих використаних "табакі".
Джерело: https://censor.net/ua/v3299691
Хтось знає про якісь реформи в України цього виконавчого комітету ради реформ "Рога і копита" імені Саакашвілі?
СТЫДИТЕСЬ!
Впрочем я тоже не в курсе.
Может упоротые ЗеДолб..бы что то знают за его рехформы? Аууу, отзовитесь!!!!
Вроде был целым президентом Грузии. Поехал в ГРУЗИЮ чтобы опять там стать президентом.
САМ объявил голодовку.
Чего его вытягивать из ситауции и страны, в которые он сам добровольно влез?
Путин о Саакашвили
Хватит уже быть тупыми дятлами.
Более того, украинское гражданство у него НЕЗАКОННОЕ, зебобик в очередной раз наплевал на Закон.