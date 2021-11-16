РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13901 посетитель онлайн
Новости Видео Политика Украины Коронавирус и карантин
3 173 13
ВР (28721) депутат (3233) проверка (777) сертификат (224) коронавирус (17041)

Нардепов на входе в Раду проверяют на наличие COVID-сертификатов. ВИДЕО (обновлено)

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Народные депутаты на входе в здание Верховной Рады проходят проверку на наличие сертификата о вакцинации от коронавируса, ПЦР-теста, справок о выздоровлении или наличии антител.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Цензор.НЕТ

На главном входе в Верховную Раду, в тамбуре, два сотрудника госохраны проверяют документы, а уже внутри народные депутаты проходят контроль безопасности.

Также читайте: "Слуга народа" Радуцкий пожаловался Стефанчуку, что нардепы не носят маски: "Прошу вмешаться в эту историю"

Вакцинированные парламентарии также могут заходить по временным пропускам. Их изготовили для удобства.

В интервью журналистам нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, что на входе проходил контроль через систему "Дія" и признался, что также имеет временный пропуск.

В свою очередь, народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что уже вчера заходил в парламент по новым правилам.

"Очень просто: меня попросили показать сертификат о вакцинации… Никаких проблем не было. Единственное – сегодня попросили показать не международный сертификат, а украинский, что очень легко сделать в одно касание на телефоне", - отметил он и добавил, что ему удобнее использовать "Дію" для входа в Верховную Раду, чем временный пропуск.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В раду только коля ходит?
показать весь комментарий
16.11.2021 09:58 Ответить
Коля засвітився, камеру вимкнули, запускають всіх.
показать весь комментарий
16.11.2021 12:20 Ответить
Вакциновані парламентарі також можуть заходити за тимчасовими перепустками. Їх виготовили для зручності. Джерело: https://censor.net/ua/v3299700

А ответственность за поддельный..или купленный пропуск есть?? Так отож...😃
показать весь комментарий
16.11.2021 10:03 Ответить
"Фашысты!"
"Это насилие!"
"В Конституции такого нет!"
(с) дебилы
показать весь комментарий
16.11.2021 10:03 Ответить
И масочку на входе без оплаты выдают???
А пересичному гражданину эту копеечную маску хрен где выдыдут бесплатно.
показать весь комментарий
16.11.2021 10:06 Ответить
Проверка вакцинации депутатов происходит примерно так...
-Вы вакцинированы?
-Да
-Вот вам пропуск..
Джентльменам верят на слово..😀
показать весь комментарий
16.11.2021 10:07 Ответить
Наличие мозгов так не не решились проверять?
показать весь комментарий
16.11.2021 10:07 Ответить
Госпереворот, однозначный. Никто не может помешать депутату войти в парламент.
показать весь комментарий
16.11.2021 10:09 Ответить
Нічого такого на відео нема.
показать весь комментарий
16.11.2021 10:39 Ответить
Неважно. Существенно лишь то что такое решение было принято: не пускать народных избранников в здание парламента (предлог неважен). Это - эквивалент государственного переворота.
показать весь комментарий
16.11.2021 11:36 Ответить
И справку от психиатра.
показать весь комментарий
16.11.2021 10:12 Ответить
а дe на вiдeо самe пeрeвiрка сeртифiкатiв? там звичайний контроль чeрeз рамку мeталошукача. чи мiкрочiпи вiн засiкає?
показать весь комментарий
16.11.2021 10:22 Ответить
лучше бы на содержание наркоты в крови проверили . а ОПЗЖ еще и на наличие скреп в организме
показать весь комментарий
16.11.2021 10:25 Ответить
 
 