Пьяный "слуга народа" Трубицын в КГГА пытался ударить коллегу из "Единства" Федоренко. ВИДЕО камер наблюдения
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Депутат от "Слуги народа" в Киевсовете Владислав Трубицын пытался ударить коллегу из "Единства" Ярослава Федоренко
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в здании Киевской городской государственной администрации, а видеозапись опубликована в соцсетях и, в частности, на телеграмм-канале "ПриСлуга".
По данным этого канала, на видео, кроме Трубицына и Федоренко, присутствует глава фракции "СН" Евгения Кулеба и еще двое мужчин.
На записи видно, что пять человек о чем-то говорят у небольшой стойки. В какой-то момент, один из мужчин пытается дотянуться рукой до другого, но теряет равновесие, падает сам и сбивает с ног женщину.
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+41 Игорь Васечкин f37cf7d2
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которые решили начистить морды друг другу
за гнилой базар или гонки на сосну
сейчас на России срут в параше под фото ***** , оно же везде
Так що вони при буть якому розкладі залишаються недоторкані.
я встану сам, сумею,
я снова вызову его,
пусть даже протрезвею
понавыбирали..