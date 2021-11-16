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Пьяный "слуга народа" Трубицын в КГГА пытался ударить коллегу из "Единства" Федоренко. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Депутат от "Слуги народа" в Киевсовете Владислав Трубицын пытался ударить коллегу из "Единства" Ярослава Федоренко

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в здании Киевской городской государственной администрации, а видеозапись опубликована в соцсетях и, в частности, на телеграмм-канале "ПриСлуга".

По данным этого канала, на видео, кроме Трубицына и Федоренко, присутствует глава фракции "СН" Евгения Кулеба и еще двое мужчин.

На записи видно, что пять человек о чем-то говорят у небольшой стойки. В какой-то момент, один из мужчин пытается дотянуться рукой до другого, но теряет равновесие, падает сам и сбивает с ног женщину.

Читайте также: "Слуга народа" исключила нардепа Дмитрука из состава фракции

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+41
работают в буфете? не поделили сосну
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16.11.2021 10:19
+39
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16.11.2021 10:26
+38
Зебілоїди Понавибрали бидлоту.
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16.11.2021 10:24
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работают в буфете? не поделили сосну
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16.11.2021 10:19 Ответить
Криворогульська ЗЕеліта, ***!!!
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16.11.2021 10:51 Ответить
зебидло
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16.11.2021 11:30 Ответить
"Дівчатка" посварились.
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16.11.2021 10:20 Ответить
Зебілоїди Понавибрали бидлоту.
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16.11.2021 10:24 Ответить
а 73% нравицца, не лохи же?
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16.11.2021 11:58 Ответить
Вибрали класово близьких - таке ж бидло, як і самі.
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16.11.2021 15:35 Ответить
ЗЕбильная быдло партия это зеркало тех кто за них голосова
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16.11.2021 10:24 Ответить
П'яний "слуга народу" - вже якось не дивно.
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16.11.2021 10:24 Ответить
Да там почти одна пьянь, да наркота...
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16.11.2021 16:58 Ответить
Не зійшлись в трактуванні писань Святого Августина?
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16.11.2021 10:24 Ответить
Поспорили по поводу одежды
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16.11.2021 19:42 Ответить
Бидло
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16.11.2021 10:25 Ответить
Он не пьяный - это гравитация
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16.11.2021 10:26 Ответить
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16.11.2021 10:26 Ответить
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16.11.2021 10:43 Ответить
Не поділили 1000
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16.11.2021 10:29 Ответить
Прийти пожерти і напитися , ще можна в такому стані відчути задоволення: набити комусь пику, а тоді все - праця закінчена , можна й додому ! Це жах!!! Хто керує Країною ???
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16.11.2021 10:30 Ответить
Як мішок з гівном.
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16.11.2021 10:32 Ответить
как два мешка . Кулеба тоже уронилась
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16.11.2021 10:41 Ответить
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16.11.2021 10:33 Ответить
Толпа пьяных бабуинов, а сосна одна. Как тут без драки?
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16.11.2021 10:33 Ответить
он не олигарх какой то а прастой парень из народа . ему можно
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16.11.2021 10:36 Ответить
Вот это нажрался, и ударить то не смог и женщину сбил с ног.
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16.11.2021 10:36 Ответить
а вона нет дуже і пручалася.
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16.11.2021 22:50 Ответить
Наркомани, алкаші, малороси і дурні захопили всі гілки влади за допомогою баранів 73%. І що далі?
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16.11.2021 10:37 Ответить
примусове обрізання?
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16.11.2021 11:15 Ответить
Федоренко, то еще чмо, "младокоррупционер", шестерка братьев Супруненко и Черновецкого. Но проблема в том, что в Киевсовете все одинаковые, все сидят на подсосе каких решал по земельным вопросам и быстрее всего весь цирк, не поделили какую то коррупционную "ренту"
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16.11.2021 10:38 Ответить
глава хракции синячит с другими синяками
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16.11.2021 10:38 Ответить
А что это за пьянка такая в КГГА? Судя по дневному свету в рабочее время, столы, официанты.
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16.11.2021 10:39 Ответить
представьте так бухих сенаторов в капитолии
которые решили начистить морды друг другу
за гнилой базар или гонки на сосну
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16.11.2021 10:40 Ответить
ета он абєзсілєний. день і ночь работаєт на блого Зе родіни
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16.11.2021 10:41 Ответить
цілком можливо, тобто пере доєний, тією "дояркою", що так ніжно затикає йому матюкальник...
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16.11.2021 11:19 Ответить
Это не он. Это барыги его напоили.
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16.11.2021 10:42 Ответить
Хаха и все заставлено плакатами с Кличко.)))
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16.11.2021 10:42 Ответить
А что смешного ?

сейчас на России срут в параше под фото ***** , оно же везде
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16.11.2021 10:50 Ответить
Що руки виявились закороткі чи він так запрошував колегу на вечерю?Адже у них,депутатів, своя етика бються на камери днем а вечеряють вже у саунах.
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16.11.2021 10:44 Ответить
необходимо внести изменения в КЗоТ
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16.11.2021 10:45 Ответить
Якщо Ви помітили що із законотворців зняли недоторканість але при тому вони так і залишились вищі за закони які самі-же понаприймали.
Так що вони при буть якому розкладі залишаються недоторкані.
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16.11.2021 10:53 Ответить
Банкет закінчився, запрошені розійшлись, зі столів усе прибрали, а зелені свині продовжують синячити. Який сором.
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16.11.2021 10:45 Ответить
та вы шо.. то он непяный, то эта падлюка от работы падает.. хорошая работа у людей жрать спиртное на рабочем месте, вот и вся их работа!
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16.11.2021 10:46 Ответить
Весело там у них. Обстановка как в кабаке.
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16.11.2021 10:47 Ответить
Что за привокзальные алкоголики ?
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16.11.2021 10:49 Ответить
Все это было бы смешно - если бы не было так мерзко. Хозяева жизни тащатся от жизни и им глубоко н-ть на нас.
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16.11.2021 10:52 Ответить
не поднимайте, ничего,
я встану сам, сумею,
я снова вызову его,
пусть даже протрезвею
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16.11.2021 10:53 Ответить
А потом все разъехались, сидя за рулем личного авто! Люди! За кого вы голосуете на выборах!
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16.11.2021 10:56 Ответить

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16.11.2021 11:01 Ответить
Курва, яка гидота. Люди, які прийшли "змінити країну", п'янюги, недоумки, нікчеми, дебіли, просто фріки. Ненавиджу. І це назавжди!
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16.11.2021 11:06 Ответить
І подружку мацають активно.... Пане міністре, збери їй вузол з барахляччам і надавай підсрачників в далеку путь.
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16.11.2021 11:09 Ответить
бухают прямо на работе. суки.
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16.11.2021 11:11 Ответить
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16.11.2021 11:23 Ответить
Осенний гон у самцов, самку не поделили))
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16.11.2021 11:23 Ответить
Супер. А сьогодні зранку ще один "ТРУХІН" https://24tv.ua/sluga-narodu-oleksandr-kovalov-potrapiv-dtp-zmi-garyachi-novini_n1795685
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16.11.2021 11:48 Ответить
та вони там всі добре вмазані на халяву.партвечірка не отходя от каси
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16.11.2021 11:50 Ответить
..а после слуги-жлобы разъедутся, трезвые как стёклышки, по клубам, домам и тёлкам на своих лексусах-мерсах, пугая дорОгой лохторат непуганый, а некоторые избиратели даже испугаться не успеют...
понавыбирали..
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16.11.2021 11:50 Ответить
алкашню криворожскую приодели, умыли за народные деньги, "слугами народа" назвали, но повадки то остались прежние ... даже видавшая виды сосна корабельная краш-теста не выдержала, срубило ее в результате пылкой дискуссии о судьбе народа, о стране ...
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16.11.2021 12:03 Ответить
Київрада, це - законодавчий та виконавчий орган, чи ресторан? Якщо друге, то ***** він нам ще один до "велюрів" здався
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16.11.2021 12:33 Ответить
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16.11.2021 12:50 Ответить
ЦЕ - ЯКАСЬ ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ.
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16.11.2021 16:18 Ответить
какой поп такой и приход, ваЗЕлиновский Сброд это воплощение отбросов всех мастей, одни сосут, другие дрочат, коробельные сосны, продайте собаку, анал табу, дети низкой пробы, мясо на Бессорабке по 50 гр короче полный Пи...ец, одно желание всех кто голосовал за это Чмо и по сей день верящих этому нарику, заварить в баржу и на дно Черного моря....
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16.11.2021 13:58 Ответить
а **** вы ждали от свадебных фатографав и даярак...
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16.11.2021 15:53 Ответить
Де ти ТАМ бачив "ДАЯРАК"?
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16.11.2021 16:17 Ответить
Він хоч раз по іпалу огріб цей слуга уродів?
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16.11.2021 16:16 Ответить
І прізвище на всіх одне - Готовченки. Сосна, до речі, не робоча. Теж Готовченко.
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16.11.2021 22:37 Ответить
 
 