Пьяный "слуга народа" Трубицын в КГГА пытался ударить коллегу из "Единства" Федоренко. ВИДЕО камер наблюдения

Депутат от "Слуги народа" в Киевсовете Владислав Трубицын пытался ударить коллегу из "Единства" Ярослава Федоренко

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в здании Киевской городской государственной администрации, а видеозапись опубликована в соцсетях и, в частности, на телеграмм-канале "ПриСлуга".

По данным этого канала, на видео, кроме Трубицына и Федоренко, присутствует глава фракции "СН" Евгения Кулеба и еще двое мужчин.

На записи видно, что пять человек о чем-то говорят у небольшой стойки. В какой-то момент, один из мужчин пытается дотянуться рукой до другого, но теряет равновесие, падает сам и сбивает с ног женщину.

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