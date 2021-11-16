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Зеленский (16493) кумовство (35) Бигус (145)

"Братство квартала": около 30 человек, связанных с семьей Зеленских и "Кварталом 95", назначены на высокие должности и стремительно развивают карьеры. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Несмотря на обещания президента Владимира Зеленского не назначать на госдолжности "армейских друзей и кумовьев", за время его президентства высокие должности получили около трех десятков человек, связанных либо с семьей самого Зеленского, либо со студией "Квартал 95". Более того, карьеры этих лиц в государственном секторе быстро развиваются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info.

Так, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, заместителем руководителя проектного офиса "Укрзализныци" стал Александр Виглиано, до этого работавший архитектором и, по информации журналистов, никак не связанный с железной дорогой.

Объяснений такому карьерному скачку журналистам найти не удалось, но удалось выяснить, что жена Александра Виглиано – Людмила – по меньшей мере, с 2016 года сотрудничает с ООО "Квартал 95". Кроме этого, Людмила Виглиано в начале 2019-го делала довольно щедрое пожертвование на счета тогда еще кандидата Владимира Зеленского. Женщина задонатила Зеленскому 700 тысяч гривен на предвыборную кампанию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы". ВИДЕО

Сам Виглиано в разговоре с журналистами затруднился ответить, работает он сейчас в "Укрзализныце" или нет, ссылаясь на условия контракта и настаивая на личной встрече. Интересно, что по данным источников журналистов, Александр Виглиано в 2021-м получал в среднем от "Укрзализныци" более 200 тысяч гривен заработной платы в месяц.

По меньшей мере, двух "своих" людей Владимир Зеленский назначил в Антимонопольный комитет, который должен следить за тем, чтобы крупный бизнес (а в первую очередь это бизнес украинских олигархов) не монополизировал рынки. В сентябре 2019-го сюда на должность государственной уполномоченной была назначена Ирина Копайгора. До этого женщина работала на кафедре правового регулирования экономики Криворожского экономического института. Отец Копайгоры – тоже преподаватель – раньше преподавал самому Владимиру Зеленскому.

Тогда же в сентябре в АМКУ пришла и Ольга Пищанская, ранее работавшая в крупных частных компаниях. Сотрудничала Пищанская, например, и с бизнесом олигарха Рината Ахметова. Интересно, что сестра Ольги Пищанской Светлана – руководитель компании, на которую записана итальянская вилла семьи Зеленских. Кроме этого, Светлана Пищанская также была среди доноров предвыборной кампании Зеленского, задонатив тогда еще кандидату 300 тысяч гривен.

Карьера Ольги Пищанской в ​​АМКУ быстро развивалась и сейчас женщина уже возглавляет орган. По словам редактора издания "Наші гроші" Юрия Николова, который следит за работой Антимонопольного комитета, сейчас орган "подыгрывает" олигархическому бизнесу, налагая на виновные компании мизерные штрафы.

Карьеру в Службе безопасности Украины смогла построить и Анна Кучук. Впервые о ее семье в медиа заговорили в начале 2019 года, когда муж Анны Дмитрий передал кандидату Владимиру Зеленскому 368 000 гривен пожертвования. Деньги семья, по словам Анны, собирала на новое жилье, но решила "инвестировать в перемены в стране". Анна Кучук на тот момент работала операционисткой в ​​банке "Глобус", где были открыты счета Владимира Зеленского, а в дальнейшем - партии "Слуга народа".

Уже в конце 2019-го Анна Кучук попала на работу в Службу безопасности Украины – на должность заместителя начальника Центрального управления, сейчас возглавляет Аппарат главы СБУ.

В силовых органах удалось существенно продвинуться по карьерной лестнице и Александру Пашкову. С начала 2000-х он работал на рядовом посту в Главном управлении разведки Министерства обороны. Жена Пашкова – Оксана – работает главным бухгалтером "Квартала 95". После победы Владимира Зеленского Пашкова сначала назначили на должность исполняющего обязанности руководителя, а в дальнейшем – руководителя Департамента стратегической разведки. По словам главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Пашков "перепрыгнул" сразу несколько ступеней для получения этой должности и его карьерный рост ничем, кроме важной в "Квартале 95" должностью жены, объяснить невозможно.

Многие связанные с президентской семьей и бизнесом через "Квартал 95", "Лигу Смеха" или КВН людей в 2019-м стали народными депутатами от "Слуги народа". Интересно, что представители этой группы нардепов, по данным исследований аналитиков, являются "более молчаливыми нардепами" в плане выступлений в парламенте. Они также охотнее всего в Раде поддерживают законодательные инициативы Зеленского и меньше всего голосуют "против линии партии". За годы работы в парламенте бывшие "кварталовцы" и шоумены серьезно улучшили свое материальное состояние. Так, например, семья "кварталовца" Александра Кабанова, на старте каденции арендовавшего жилье в Киеве, сейчас приобрела новую квартиру на очень дорогой Оболонской набережной в Киеве. Сам Кабанов после попадания в Раду приобрел себе новый автомобиль "Ягуар", который, к слову, выбирал прямо посреди парламентского заседания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кого я назначил из родственников?" - Зеленский отверг все претензии в кумовстве при назначении чиновников

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+53
А товариші армійці з якими Зеленський служив - призначені?
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16.11.2021 10:47
+37
Ну то ж ні разу не корупція! Ви ніхрена не розумієте, ЕТОСОВСЄМДРУГОЄ!!!
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16.11.2021 10:49
+35
Про що там блазень верещав на стадіоні? Аж виплигував з штанів.
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16.11.2021 10:55
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А товариші армійці з якими Зеленський служив - призначені?
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16.11.2021 10:47 Ответить
Интересно зелень побьет рекорд ющенко к концу срока?
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16.11.2021 10:48 Ответить
минус 5% точно будет, если уже не побил))
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16.11.2021 10:51 Ответить
Даст Бог он побьёт рекорд Янека. По срокам. Побьёт и сдрыстнуть не сможет.
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16.11.2021 11:35 Ответить
От таких как ты сметунрв бежать? Не смеши тапки рабиновичам и кивам.) Спокойно соберёт кассу и спокойно отвалит.Наш Лукаш и то Украине пользы в 100 раз больше....еврокотиков жирных палочкой уколол и шевелиться стали.А если аэрофлот и СП2 нагрузят санкциями.....то Орден не забудьте дать
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16.11.2021 12:21 Ответить
смішно слухати коли пукають зебабувїнчики🤣🤣
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16.11.2021 12:25 Ответить
Он не зебабуинчик, он ахфицер в звании подполковника вылизывающий зад своему колхозному фюреру.
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16.11.2021 12:57 Ответить
Иди спать,пьяница.(
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16.11.2021 13:13 Ответить
ти москаль напевно скломою обіжралося?🤣
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16.11.2021 16:49 Ответить
Не не не, этого утырка считающего себя офицером, а по факту оно чмо служащее режиму колхозного фюрера и к офицерам имеющее такое же отношение, как московиты к славянам и ромы к Риму, родина щедро поит перебродившим на турецких дрожжах бЯрёзавым соком и кормит пайком от того же фюрера.
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16.11.2021 18:44 Ответить
Ты выбрал ЗЕльца как куйло приказало,а я москаль?Да ты точно алкаш....или спать
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16.11.2021 19:04 Ответить
Коли це україномовні українці голосували за ЗЕлупу рюськагаварящєго?У тебе навіть немає мізків щоб щось думати))Тільки такі як ти акакаяразніца можуть за малороса голосцвати.Ушльопок ватний.
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17.11.2021 09:32 Ответить
ти і розмовляєш москальським язіком вата москальська.
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17.11.2021 09:33 Ответить
Оооооо, Мойша, вы такі ўсплылі!

А я думаў, што вы, як афіцэр, застрэліліся. Але з вас афіцэр, як з лайна снарад, без гонару і сумлення.

Адкуль сумленне і тым больш гонар у мянта або канторскага! Вы які з гэтых дваіх? Дзе знікалі таварыш два маёры? Арабаў суправаджалі да мяжы Польшчы ці да мяжы Літвы? Мойша, вы ўжо выкінулі свае пагоны на памыйніцу, дзе ім самае месца, ці вы дакладна служыце свайму калгаснаму фюрару Луку?
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16.11.2021 12:35 Ответить
И это говорит про честь дрЫщ который бздит в диван вместо Крым и лугандонию освобождать от кацапской нечисти.СЮР(((((
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16.11.2021 19:08 Ответить
І гэта мне кажа маральны вырадак 26 гадоў які галасаваў за памыйнага паддурка і сёння
вылізваў дупу калгасніку і яго ўблюдачнаму кодлу і маскалям!
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16.11.2021 19:29 Ответить
)) ты это зеркалу расскажи,дрЫщ...я ни разу не голосовал после 94....на лбу себе мастюху маркёром намалюй ....мой выбор был Зенон Позняк....во втором Кебич....я тогда умней тебя сейчас был(нескромно но честно)...а вот тебя продажного потешного лошка точно за гречку и сериалы покупали все время(кроме Порошенко)...И служил я Родине ВСЕГДА....это у тебя и зебиловза 1000 гривен принято.Просрать часть Родины и выбрать перестатьелять.Все у тебя дрЫща виноваты(беларусы особенно)....вайвайвай))
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16.11.2021 20:27 Ответить
Я не я і хата не мая. Цяпер у вас гэта модна казаць.
И не Родине и народу вы служили а Луке и его выводку ублюдков. Верай і праўдай служыў за юды грошы.
А частку акупаванай, тваім новым гаспадаром, нашай зямлі мы вернем, таварыш два маёры.
А вось вас і вашу сям'ю ваш гаспадар Сашка прадаў як быдла новаму гаспадару. Прадаў ЯК СКОТ БЯСПЕЧНЫ.
Так, што новы ў вас зараз пан. Служыце яму дакладна, як старому служылі, халоп, і тады ён можа вас таварышам тры маёры зробіць.
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16.11.2021 20:44 Ответить
В Крыму предали почти все кроме Крымских Татар.....в лугандонии только фанаты Шахтеры патриотами оказались....в апреле 2019 73% таких как ОДИННАРОД выбрали колени перед куйло и перестать стрелять...МИР не видел столько предателей коллаборантов за всю историю...ПОЗОРИЩЕ
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16.11.2021 21:34 Ответить
Хто б мне гэта не казаў, пра ганьбу, толькі не прададзены, Лукой маскалям, з усёй сваёй сям'ёй, пакорлівы халоп. Толькі на ўкраінскім сайце вы можаце адважна свой рот адкрываць, а ў сваім чумным бараку з шыльдай "федэральная акруга Парашнай Педэрацыі "Беларусь" вы сваю мову прыпаркавалі ў сябе ў срацы і дастаеце яго толькі для таго, каб аблізаць сракі Лукі і яго трох ублюдкаў .А з нядаўніх часоў і сына прыбіральшчыцы сарціраў ленінградскага завода ад лайна пралетарыяту і вахцёра таго ж завода Вовы Ху.. ла з маскалём.
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17.11.2021 12:48 Ответить
********* Беларусь?( фуууу......как же от тебя рязанской конюшней завоняло ......это твоя мечта русишшвайне.....тебя видно кива под музыку басты в зеборделе плохо удовлетворил,терпила ты диванная.......когда зелю на Ростов.....борцун ты в загоне..))
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17.11.2021 13:19 Ответить
Я бачу, што вы, халоп пакорлівы, зноў выцягнулі сваю мову з сраки
свайго пана Лукі і "храбра" тут размаўляеце. Яно і зразумела, у сябе то дома
вы сваю мову трымаеце ў сваёй срацы, а то вам пан то ваш яго пакараціць.
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17.11.2021 13:45 Ответить
Вот скажи,свинорус дрЫсливый....почему у вас принято людей и страны оскорблять?( Ты лапоть хоть раз видел чтобы беларусы Украину оскорбили? Родина никогда не виновата что такие зебилы и гребникак ты в ней родились...
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17.11.2021 18:53 Ответить
Вы ці сцяг зменіце ў сябе на парашны Уласаўскі трыкалор або на беларускай мове пішыце. А то як то смешна выглядаеце, сцяг неіснуючай ужо краіны, а пішыце выключна на рускай. А на рахунак якой краіны вы кажаце за абразу?
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17.11.2021 19:59 Ответить
Свінарус? Гэта вы да сына свайго звяртаецеся, халоп прададзены панам Сашкам царку Ваўку, як быдла пакорлівае?
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17.11.2021 20:00 Ответить
На правду обижаться глупо.Только свинорусы дрысливое как ты,ярики голодные и забугорные дрЫщи псевдоамеры типа карамурзатого могут оскорблять целые народы и страны....в инете конечно.Вы и сливные бачки ********* одного Х дети...СВИНТУСЫ ГРАНДИОЗУСЫ.....и это не я сказал о вас....а наш гений слова Кандрат Крапива.Вокак
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17.11.2021 20:09 Ответить
Самі то зразумелі, што тут на расейскай мове наваялі? Яшчэ раз пытаю, улічваючы тое, што вы размаўляеце аддаеце перавагу толькі на мове свінарусаў, а беларускую ігнаруеце цалкам, - пра абразу якой краіны вы тут кажаце, таварыш мянтоўскіх два маёры?
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17.11.2021 20:18 Ответить
Ах так, зусім забыўся. Я з вамі цалкам згодзен, што на праўду крыўдзіцца не трэба. Але чаму вы на яе крыўдзіцеся.
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17.11.2021 20:34 Ответить
Ну то ж ні разу не корупція! Ви ніхрена не розумієте, ЕТОСОВСЄМДРУГОЄ!!!
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16.11.2021 10:49 Ответить
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16.11.2021 20:21 Ответить
И никакого кумовства ( по причине полного обрезания )
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16.11.2021 10:49 Ответить
А у іудеїв куми бувають???
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16.11.2021 12:35 Ответить
шо, виходить що зебили вибрали у 2019-му
казино, у офшорной зоні
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16.11.2021 10:51 Ответить
Ахах, хуже не будет, дайте ему есчо 100 дней, на второй срок этого молодца
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16.11.2021 10:52 Ответить
Кумівства не буде. Так, зебіли?
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16.11.2021 10:52 Ответить
"НІ кумовству!" - ©. Найвеличніший лідер **********
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16.11.2021 10:53 Ответить
Про що там блазень верещав на стадіоні? Аж виплигував з штанів.
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16.11.2021 10:55 Ответить
Хахаха- відповідь на це питання можеш прочитати з ремінця сумки лисого льохи прямо на цьому фото😂🤣
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16.11.2021 14:19 Ответить
Що написали йому - те й верещав. А як би сам казав, то почули б таке: "збудуємо літак і полетим усіх бамбить)
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16.11.2021 14:38 Ответить
Навіть підписали, щоб знав, що це "його вАпроси".

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16.11.2021 15:56 Ответить
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16.11.2021 10:55 Ответить
Він виконав цю обіцянку, бо армійських друзів не має (не служив ні дня), а також не має кумів (у євреїв їх не буває). А щодо 95 кварталу та то таке... Ви не розумієте, це зовсім інше, Ленка ж казала.
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16.11.2021 10:59 Ответить
Ну шо ви причепились до бубочки. Він же на стадіоні чьотко говорив про кума генпрокурора. Хто в нас генпрокурор? Прально, не кум а кума. Які тепер питання.
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16.11.2021 11:11 Ответить
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16.11.2021 11:37 Ответить
Видимо, зе сейчас пошел ва банк, провалы и разоблачения по всем позициям, чтобы это скрыть, он раздает награды и стипендии, и путлер не спроста на поготове, сейчас надо срочно перекрыть границу с паРашей, чтобы офшорн ик не сбежал.
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16.11.2021 11:21 Ответить
Охрана Бени не выпустит!
Козел отпущения для "мудрого нарида" нужен,с "прикрим самогубством" конечно!
Писал такое еще в марте 2019!
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16.11.2021 11:41 Ответить
А як на стадіоні співав, мерзота....
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16.11.2021 11:21 Ответить
А кто-то ему поверил
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16.11.2021 11:31 Ответить
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16.11.2021 11:30 Ответить
А споёмте-ка песню про мудрый народ!
Других ответов у меня нет.
И почему к власти должны были бы прийти люди лучше "плохой" команды Порошенко я не знаю.
И почему новые лица Кабмина должны быть лучше команды Гройсмана -- я тоже не знаю.
Мудрый народ 2,5 года назад выбрал себе будущее.
имхо.
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16.11.2021 11:33 Ответить
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16.11.2021 11:34 Ответить
Та то такэ. Зато будет весело, как сказал "мудрий нарід"
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16.11.2021 11:35 Ответить
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16.11.2021 11:35 Ответить
ну и шо ? покажите кто из них приходится Вовке кумом . а то шо среди нет его армейских друзей это зуб даю . все обещания выполнены . какие претензии ? правда зебилы ?
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16.11.2021 11:35 Ответить
Ну не кумовья,а только сваты!
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16.11.2021 11:36 Ответить
и ни одного серлеща-люсиарестович в топике. некому величайшего защитить
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16.11.2021 11:40 Ответить
Не быстро карьеры разваливаются а вовремья уходят чтоб не найти концов и виновников.За время правления ЗЕ столько поменялось министров что и счета уже нету и никто ни одного не обвинил в развале Украины и экономики.Новые все зваливают на попередников которые все отрицают и обвиняют действующих.За то за короткое время попередники из квартальщиков сделались долларовыми миллионерами.
И концы в воду.
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16.11.2021 11:41 Ответить
Порошенко коварен. Строит козни постоянно.))
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16.11.2021 11:46 Ответить
и когда он только бухать успевает?))))))) и ср*ть всем зелебобам... в щи ))))))
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16.11.2021 20:27 Ответить
Так це не випущена в прокат третя частина серіалу "Слуга народу"
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16.11.2021 11:47 Ответить
Вони , на сцені, "грали" самих себе. А зараз просто самі, які й є. Нормальні хлопці, а їх було мало, пішли звідти (95 квартал) на самому початку.
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16.11.2021 11:49 Ответить
В 2019 бувша прибиральниця зі студії Кварталу розповідала що кожен ранок Зеленський починав з того що гучно вмикав гім РФ.
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16.11.2021 12:23 Ответить
он(вова) вам лохам нічьо нє должен! тє кому он бил должен або при посаді, або при баблі
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16.11.2021 11:52 Ответить
95 й квартал захватил власть в стране в 2019. И судя по всему - очень надолго..Как никак,73% напрочь отвергли власть вора шапок у корреспонденток,крупного военспеца,обещавшего АТО закончить за неделю,по тыще в день нашим защитникам.Сейчас крепко наступает на пятки объединненая в своей ненависти к Президенту Украины 5я колонна. Явная и латентная,но очень древняя, типа Шайтановых.Однако лохов водить очень трудно,хоть и ботва старается.
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16.11.2021 11:55 Ответить
болєзний, що сказати хотів? Зеленський найвеличніший? так я і так знаю
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16.11.2021 17:58 Ответить
Надеюсь все знают притчу про три конверта для преемника на руководящей должности. Так вот зеленский начал пользоваться первым с первого дня, а сейчас уже одновременно выполняет указания из второго. Скорого дойдет очередь до последнего!
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16.11.2021 11:58 Ответить
уРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!
Эй, зЭбилы обдроченые, не стесняемся, становимся в шеренгу и громко кричим - уРРРРРРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯЯ.
фофа нашэ фсЁ!!!
Только бы не Порошенко, ***, мрази вонючие.
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16.11.2021 11:58 Ответить
Не переживай, одного нет и теперь будем кричать, лишь бы не Вова. Заслужили оба.
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16.11.2021 12:10 Ответить
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16.11.2021 12:06 Ответить
ОПГ "95 квартал"...
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16.11.2021 12:18 Ответить
Яники також розвивали кар'єри, а потім де вони поділись?
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16.11.2021 12:28 Ответить
Різниця в тому, що яники планували залишити владу в Україні своїм дітям і онукам, а нинішні зелені живуть одним днем і прагнуть хапнути якнайбільше поки цей день не скінчився.
А так дійсно, що яники, що зелені опиняться на смітнику історії.
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16.11.2021 14:23 Ответить
А столько было громких слов когда кричал на стадионе, хотя чему я удивляюсь он же актёр. Вот и играл роль, а не был искренним. думаю к концу его каденции рейтинг будет где то 15% максимум, позорище а было 73%. Это же надо быть таким ушлёпком чтоб обгадится, жидко
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16.11.2021 12:28 Ответить
ЗеЛупа дуже творча істота ,генітальніший пісюаніст світу !!!)))На цю істоту з якого боку не подивишся, то все анус.
В офісі зібрався самий великий і бридкий непотріб - проститути, зрадники, поліцаї, малороси, совкодрочери, офшорники, вбивці майданівців, наркомани і ні одного ветерана війни і патріота.
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16.11.2021 12:32 Ответить
СЛУГА НАРОДА ПРИЗНАЛСЯ: ЗИМОЙ ЗЕЛЕНСКОГО СНЕСУТ!
https://www.youtube.com/watch?v=tEMuFrBRf20
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16.11.2021 13:07 Ответить
Єтодругоє!
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16.11.2021 13:12 Ответить
Поставил на высокие посты не профессионалов, не патриотов Украины, не ветеранов АТО, не опытных руководителей, а "друзей", "знакомых", "знакомых знакомых" и просто проходимцев, мошенников, воров и бандитов, которые ему задницу лизали. Результат их "деятельности" уже видно невооруженным глазом. Ганьба!
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16.11.2021 13:16 Ответить
А хіба у когось були сумніви, шо вся клоунська шобла буде рвати, поки є можливість?
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16.11.2021 13:20 Ответить
а 73% повірили
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16.11.2021 14:04 Ответить
Вот и я постоянно думаю об одном - неужели у нас в Украине 73% населения евреи??? У меня очень много приятелей и просто знакомых и коллег евреи - и среди одноклассников по средней школе на Подоле в Киеве, и среди однокурсников по киевполитеху и среди коллег по работе и среди соседей. Сразу после выборов (мне было интересно я за зельца не голосовал, не мой типаж) я провёл своеобразный приховано-ненавязчивый опрос , оказывается абсолютно все мои знакомые евреи голосовали исключительно за зеленского. Одноклассник Даня, напившись со мной пятничного пивка , пояснил мне что украинским евреям важно было доказать, что еврей президент это возможно!!!
Сейчас когда я их спрашиваю - ну и как мол оправдал чувак ваши надежды и чаяния? Большинство кривится и уходит от ответа переводя стрелы на другие темы. Справедливости ради скажу, что некоторые отвечают, что ему мол не дают, он хочет а ему тупо не дают!!! Ось така фігня малята!!! Лично я считаю, что президентом Украины должен быть только этнический украинец , никакне связанный с бизнесом и с олигархами!!!
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16.11.2021 14:58 Ответить
"...он хочет а ему тупо не дают..." )))) трагедия
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16.11.2021 15:50 Ответить
Етнічне походження - то таке. Ти ж не будеш вимагати родословну у кожного, щоб довести арійське походження? Основний критерій при виборі на високі посади повинен бути патріотизм (не на словах, а доведений справами за останній 10 років) і високі ділові і моральні якості, теж доведені життям. Зеля і 95 квартал роками насміхався над українцями і очільниками української держави, багато з яких є патріотами і успішними керівниками. Він плазував перед путіним і рашкою ще в 2014 році. У Зелі патріотизму -нуль, участь в державотворенні-нуль, високі моральні якості-нуль. Але його вибирають українці із рекордним рахунком. Ну і хто винен ? Справа не в євреях (у мене маса євреїв патріотів України, які не голосували за Зе), а справа в українському народі, який ще тільки формується. Завтра за обіцянку дешевого газу будуть цілуватися з кацапами і прославляти )(уйла як сьогодні облизують цього пройдоху. Оце сумно і страшно
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16.11.2021 18:19 Ответить
ну, после такого преЗЕдентства, следующая после них власть просто обязана внести в Конституцию правку, что быть избранными в стране могут быть все граждане кроме евреев.
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16.11.2021 16:22 Ответить
Где апологеты пришествия голобородька?
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16.11.2021 14:16 Ответить
Обіцяв же не призначати армійських друзів і виконав обіцянку - жодного не призначив!
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16.11.2021 14:19 Ответить
Лейтенант Баканов, раднык арестович, монастырский - вот его теперешние армейские друзья… все при званиях и при орденах…
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16.11.2021 15:03 Ответить
Ох і насміємося кровавими сльозами через цих юмористів.
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16.11.2021 15:42 Ответить
вот жеж зрада. а надо было, чтоб родственники папердеников и дальше жировали.
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16.11.2021 16:22 Ответить
бихус не тот пид@р@с из-кторого Порошенко кровавый барыга и буббочка стало ************ ?
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16.11.2021 16:22 Ответить
Главное что не кумовья...
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16.11.2021 16:38 Ответить
маленьке, злобне, брехливе чмо- президент великої європейської держави. Яка стидоба і ганьбище
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16.11.2021 18:22 Ответить
"Ви не понимаєте - єто другоє". (с.)
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16.11.2021 20:03 Ответить
Смотреть на эту харю уже не могу. Сволочь лицемерная.
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16.11.2021 20:27 Ответить
жабы....ау-у! ну хоть кто-то квакнет что-то ???
Олег Петрович??? ну где жеж Вы? тут ваше идалище в гофно макают... (заслуженно между прочим)
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16.11.2021 20:30 Ответить
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16.11.2021 20:32 Ответить
Що там нєлох колись верещав про кумовство? Тварюка...
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16.11.2021 20:38 Ответить
Цікаво, а камеру в СІЗО їм теж виділять комунальну, на 30 душ, чи будуть обживати одиночки з усіма зручностями, які для них і для себе приготовив міністр Малюська...
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16.11.2021 20:39 Ответить
 
 