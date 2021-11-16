РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3699 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
11 110 49
Зеленский (16493) Ляшко Олег (1639) уголовное дело (2433) Герус (183)

"Зеленский дал команду посадить меня в тюрьму", - Олег Ляшко сообщил о возобновлении в отношении него уголовного производства. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Олега Ляшко и его адвоката вызвали сегодня в Бориспольскую прокуратуру Киевской области, чтобы сообщить о возобновлении уголовного производства.

Об этом журналистам заявил Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Меня и моего адвоката сегодня на 11 часов вызвали в Борисполь для того, чтобы сообщить о возобновлении уголовного производства, которое было сфальсифицировано 2 года назад, когда наша команда начала борьбу против российской энергетической агрессии", - сказал он.

"Зеленский дал команду возобновить уголовное расследование, провел совещание, по моей информации, где дал команду руководителям силовых структур открывать уголовные производства, предъявлять обвинения, арестовать, получать заказные приговоры судов. Зеленский пытается расправиться с политическими оппонентами", - добавил Ляшко.

"Зеленский дал команду посадить меня в тюрьму", – утверждает он.

Также читайте: "Может сбежать", - прокурор требует арестовать Ляшко после его драки с Герусом

Ляшко не отметил, о каком именно уголовном производстве идет речь. Вероятно, о деле его драки с Андреем Герусом.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилия государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ он выполнял.

18 ноября 2019 года прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.

19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+17
что там с игровой удачей олежки? сколько лотерей в этом году выиграл? или удачливость в лотереях коррелирует с депутатским мандатом?
показать весь комментарий
16.11.2021 11:53
+16
меньше по эфирам ходить нужно, олеже... бери пример с пашинского и его таньки - сидят скбе тихо в землянке и ждут смены власти)
показать весь комментарий
16.11.2021 11:50
+15
показать весь комментарий
16.11.2021 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
меньше по эфирам ходить нужно, олеже... бери пример с пашинского и его таньки - сидят скбе тихо в землянке и ждут смены власти)
показать весь комментарий
16.11.2021 11:50 Ответить
Навкруги одні політичні жертви авторитарного каратєля зєлєні.
показать весь комментарий
16.11.2021 12:05 Ответить
Одно утешает .....Вову просто тупо выбросят из окна кабинета на ул. Банковой
показать весь комментарий
16.11.2021 13:01 Ответить
Тим краще.
показать весь комментарий
16.11.2021 13:39 Ответить
Ну так, а кто виноват? Что все должны любить Бубочку, а кто не любит - сидеть?
Клоун сам создал такую ситуацию, другие президенты были в разы умнее и не штамповали уголовные дела на тех, кто им показывал средний палец или сказал, что в зоне боевых действий нужно одевать бронежилет, чтобы не подстрелили.....
(ему еще осталось завести уголовные дела на своих школьных учителей, которые запрещали ему ходить на красный свет и "угрожали" смертью если он это сделает...)
показать весь комментарий
16.11.2021 13:52 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2021 12:19 Ответить
Мстительный ************** недомерок ЧЛЕНОГРАЙ РАЗБУШЕВАЛСЯ НЕ НА ШУТКУ
показать весь комментарий
16.11.2021 12:28 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2021 12:43 Ответить
Зєлєнскій зачищає політичну поляну від прямих конкурентів-популістів. 😊
показать весь комментарий
16.11.2021 12:36 Ответить
ходят нехорошие слухи шо пашинский был в тюрьме опущен и унижен, в следствие чего выдал самые страшные тайны майдана
показать весь комментарий
16.11.2021 13:36 Ответить
Не суди усіх по своїй "біографиї" -- минетчик Кадирки ...
показать весь комментарий
16.11.2021 16:42 Ответить
в специфической среде обитаете
показать весь комментарий
16.11.2021 17:06 Ответить
за що ж його садити?
він же ж Крим повернув
показать весь комментарий
16.11.2021 11:50 Ответить
Ляшко конечно боевой ********, но это слишком. Хлебальник Херуса того не стоит.
показать весь комментарий
16.11.2021 11:52 Ответить
Встроми йому вила в сраку.
показать весь комментарий
16.11.2021 11:52 Ответить
Це жорстоко. А чи не краще корову в дупіту засунути?
показать весь комментарий
16.11.2021 12:06 Ответить
Можна і вже поржавілі, з корозією.
показать весь комментарий
16.11.2021 12:20 Ответить
что там с игровой удачей олежки? сколько лотерей в этом году выиграл? или удачливость в лотереях коррелирует с депутатским мандатом?
показать весь комментарий
16.11.2021 11:53 Ответить
В этом году у него не фарт...
показать весь комментарий
16.11.2021 14:36 Ответить
Нопомнило о себе, чучело
показать весь комментарий
16.11.2021 11:55 Ответить
олеженька тобі на зону ніззя
показать весь комментарий
16.11.2021 11:55 Ответить
Навпаки, йому там сподобається )
показать весь комментарий
16.11.2021 12:39 Ответить
два гоміка
показать весь комментарий
16.11.2021 11:56 Ответить
Ібуковича тролили в ЕС усі лідери за Юлю та Юру ...
Але ж при Ібуковичі не зводили рахунки з пересічними й колишніми депутатами .
Вони репресували лише тих , з ким не могли олігархи домовитися . Ось Порошенка навіть місістром зробили . Та й Ющенка не чепали .

Виходить , що маштаб у гопоти Єнакієва був трохи висший за "нелохів" Кріворіжжя .
Це просто дрібні мстиві карлики .

Цирк він й є цирком . Там Леруса переслідують , тут Ляшка ...
показать весь комментарий
16.11.2021 11:57 Ответить
Ляшка видно за Геруса, коли "зажимав" того в аеропорту, "домагання" державного діяча.
показать весь комментарий
16.11.2021 12:24 Ответить
Это все отголоски лотерейных выигрышей. Три раза подряд джек-пот. Или я ошибаюсь?
А может, банальная зависть? Завидуют люди "простой" человеческой удачи.
показать весь комментарий
16.11.2021 11:57 Ответить
вот такой вот везучий парень. Нафиг ему вообще политика, выиграл бы американскую нац. лотерею и купил бы Украину.
показать весь комментарий
16.11.2021 12:09 Ответить
недалёкая, но мсцикливая, Зеля Стрейзанд дала Ляшку шанс на "вторую жизнь"...
цугцванг подкрался незаметно...
тупорылые-продуманые зелёные чабаны ведут барана на убой, его ещё даже не разделали, но уже поделили...
показать весь комментарий
16.11.2021 12:01 Ответить
В петушиный угол!
показать весь комментарий
16.11.2021 12:01 Ответить
Нашли чем пугать Олежку Заднеприводного !!!
показать весь комментарий
16.11.2021 12:46 Ответить
Руки прочь, скотыняки!😁
показать весь комментарий
16.11.2021 12:01 Ответить
ляшко! мочи зебуинов вилами
показать весь комментарий
16.11.2021 12:06 Ответить
Разве что голой сракой напугает.
показать весь комментарий
16.11.2021 12:22 Ответить
Та тобі жопорванець там і місце .. на паращі... Ти ж ротом тільки можещ щось робить або орать і пи..діть або .... Я б вас сук проредівби ... на 2/3 осбливо колишніх
показать весь комментарий
16.11.2021 12:14 Ответить
Олежке решили напомнить,что рот у него не только для разговоров.
показать весь комментарий
16.11.2021 12:20 Ответить
О, Ольга Валерьевна объявилась. Олечка, в тюрьме тебя ждут пожарники с твоих пожарных машин. Очко тебе тушить будут, ***** татаринская.
показать весь комментарий
16.11.2021 12:21 Ответить
та на хер ты кому впал.... только вони больше!!
показать весь комментарий
16.11.2021 12:24 Ответить
Так он к этому как раз и стремится. Навонять и поскандалить - его кредо. Петух короче...
показать весь комментарий
16.11.2021 12:30 Ответить
чтоб не забывали петушару )))
показать весь комментарий
16.11.2021 12:37 Ответить
Щн один постраждавший від режиму )))
показать весь комментарий
16.11.2021 12:40 Ответить
В принципе, тебе, Олежа, там и место. И подарки на 8 марта там тебе дарить будут. Единственный минус, что это членограй сделает. Хотя скорее всего Олежек брешет.
показать весь комментарий
16.11.2021 12:42 Ответить
Сперва зебилы радуются, как начинают шебуршить старых болтунов, а потом не успеют заблеять, когда и за из зад возьмутся. ********** сценарий зе отрабатывает полным ходом.
показать весь комментарий
16.11.2021 13:07 Ответить
Олег ляшко не хочет ли объяснить как у его мамы, которая отправила его в детдом, появились, вдруг, квартиры в новостройках Киева, машиноместа, дом и земли? Нет? На канале Ахметова прижился. Удачливый парниша. Рвется опять на трибуну рады. О коровах поразговаривать.
показать весь комментарий
16.11.2021 13:19 Ответить
Нишу политического клоуна Ляшко занимал прочно и давно. И тут как-то вдруг он оказался вполне вменяемым и серьёзным, по сравнению с пришедшим балаганом. А ниша серьёзных и вменяемых уже занята другими, которым Ляшко не конкурент, да и репертуар не тот. Ляшку прийдётся серьёзно потрудиться, чтоб пододвинуть сраный зелёный кордебалет.
показать весь комментарий
16.11.2021 13:22 Ответить
Тебя давно уже пора посадить.
показать весь комментарий
16.11.2021 13:40 Ответить
...бала жаба гадюку.
показать весь комментарий
16.11.2021 13:59 Ответить
зробив себе разом
показать весь комментарий
16.11.2021 14:43 Ответить
Ляшко о себе слишком высокого мнения. Политический гном от Ахметова. А тут дополнительный повод попасть в новости.
показать весь комментарий
16.11.2021 14:47 Ответить
конь педальный в пальто
показать весь комментарий
16.11.2021 14:53 Ответить
 
 