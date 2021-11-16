"Зеленский дал команду посадить меня в тюрьму", - Олег Ляшко сообщил о возобновлении в отношении него уголовного производства. ВИДЕО

Олега Ляшко и его адвоката вызвали сегодня в Бориспольскую прокуратуру Киевской области, чтобы сообщить о возобновлении уголовного производства.

Об этом журналистам заявил Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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"Меня и моего адвоката сегодня на 11 часов вызвали в Борисполь для того, чтобы сообщить о возобновлении уголовного производства, которое было сфальсифицировано 2 года назад, когда наша команда начала борьбу против российской энергетической агрессии", - сказал он.

"Зеленский дал команду возобновить уголовное расследование, провел совещание, по моей информации, где дал команду руководителям силовых структур открывать уголовные производства, предъявлять обвинения, арестовать, получать заказные приговоры судов. Зеленский пытается расправиться с политическими оппонентами", - добавил Ляшко.

"Зеленский дал команду посадить меня в тюрьму", – утверждает он.

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Ляшко не отметил, о каком именно уголовном производстве идет речь. Вероятно, о деле его драки с Андреем Герусом.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилия государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ он выполнял.

18 ноября 2019 года прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.

19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар.