"Зеленский дал команду посадить меня в тюрьму", - Олег Ляшко сообщил о возобновлении в отношении него уголовного производства. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Олега Ляшко и его адвоката вызвали сегодня в Бориспольскую прокуратуру Киевской области, чтобы сообщить о возобновлении уголовного производства.
Об этом журналистам заявил Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Меня и моего адвоката сегодня на 11 часов вызвали в Борисполь для того, чтобы сообщить о возобновлении уголовного производства, которое было сфальсифицировано 2 года назад, когда наша команда начала борьбу против российской энергетической агрессии", - сказал он.
"Зеленский дал команду возобновить уголовное расследование, провел совещание, по моей информации, где дал команду руководителям силовых структур открывать уголовные производства, предъявлять обвинения, арестовать, получать заказные приговоры судов. Зеленский пытается расправиться с политическими оппонентами", - добавил Ляшко.
"Зеленский дал команду посадить меня в тюрьму", – утверждает он.
Ляшко не отметил, о каком именно уголовном производстве идет речь. Вероятно, о деле его драки с Андреем Герусом.
Напомним, ранее сообщалось, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилия государственному деятелю.
Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ он выполнял.
18 ноября 2019 года прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.
19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Волынца и Сюмар.
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Клоун сам создал такую ситуацию, другие президенты были в разы умнее и не штамповали уголовные дела на тех, кто им показывал средний палец или сказал, что в зоне боевых действий нужно одевать бронежилет, чтобы не подстрелили.....
(ему еще осталось завести уголовные дела на своих школьных учителей, которые запрещали ему ходить на красный свет и "угрожали" смертью если он это сделает...)
він же ж Крим повернув
Але ж при Ібуковичі не зводили рахунки з пересічними й колишніми депутатами .
Вони репресували лише тих , з ким не могли олігархи домовитися . Ось Порошенка навіть місістром зробили . Та й Ющенка не чепали .
Виходить , що маштаб у гопоти Єнакієва був трохи висший за "нелохів" Кріворіжжя .
Це просто дрібні мстиві карлики .
Цирк він й є цирком . Там Леруса переслідують , тут Ляшка ...
А может, банальная зависть? Завидуют люди "простой" человеческой удачи.
цугцванг подкрался незаметно...
тупорылые-продуманые зелёные чабаны ведут барана на убой, его ещё даже не разделали, но уже поделили...