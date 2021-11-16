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ВР (28721) исключение из фракции (61) Слуга народа (2547) Артем Дмитрук (36)

Процесс моего исключения из фракции активизировался после законопроекта об олигархах и отставки Разумкова, - "слуга народа" Дмитрук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа" Артем Дмитрук рассказал о возможных причинах своего исключения из фракции.

Об этом Дмитрук сообщил в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Слухи о том, что меня хотят исключить, ходят уже давно. У меня есть большое количество внутренних конфликтов в партии. ... Ни для кого не секрет, что активизировался процесс по моему исключению после законопроекта об олигархах и голосования по отставке Разумкова", – сообщил нардеп.

По словам Дмитрука, руководство "Слуги народа" говорит, что его документы потеряли.

"Сейчас в парламенте собирают подписи для моего исключения. Сегодня будет достаточное количество подписей, и глава партии объявит, что Дмитрук исключен из партии", - добавил парламентарий.

Также Дмитрук рассказал, связывает ли свое исключение из "Слуги народа" с вхождением в межфракционное объединение (МФО) бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова "Розумна політика".

"Правильно сказать, что это МФО, я также глава одного из МФО. Не лукавя душой, мы все понимаем, что это объединение единомышленников, которое может в конце концов перерасти в группу и даже в партию. Но сейчас это просто МФО, которое объединило людей примерно одинаковыми взглядами на ту ситуацию, которая сейчас происходит в нашей стране", - подытожил нардеп.

Читайте также: "Слуга народа" исключила нардепа Дмитрука из состава фракции

Автор: Наталя Джума
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Горите в аду, ЗЕбилы!
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16.11.2021 11:55 Ответить
І цього державного діяча з великої цифірі Рижий купив.
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16.11.2021 11:59 Ответить
Не лукавлячи душею - и тут я начал ржать
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16.11.2021 11:57 Ответить
Тебе взагалі не має бути в УКРАЇНСЬКОМУ парламенті, рашистська підстилка.

Скандальний народний депутат від партії "Слуга народу" Артем Дмитрук, якого раніше викрили в тому, що носить костюм з прапором Російської Федерації, є шанувальником російсько актора Михайла Пореченкова, який у зоні АТО (ООС) стріляв по українським військовим.

Відповідні фото зі своїм кумиром депутат розмістив у себе на сторінці в забороненій в Україні російській соціальній мережі "Вконтакте".

Раніше він відзначився тим що під час першого засідання парламенту не зміг назвати прізвище обраного від його політсили прем'єр-міністра.
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16.11.2021 11:58 Ответить
І це не завадило найвеличнішому тримати цього покидька в своїй партії понад два роки, поки Дмитрук-Гантеля не знайшов собі іншого сутенера.
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16.11.2021 12:01 Ответить
Любитель триколору і Порєчєнкова? Ну що ви,- така дрібниця.
От якби він Зеленського критикував, чи був учасником АТО - тоді були б усі підстави.
А тут - нічого особистого. Звичайна профілактика. Попередження іншим слугам.
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16.11.2021 19:12 Ответить
Цей аферист багато кого розвів в Одесі. Особливо моряків
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16.11.2021 12:51 Ответить
Ах ти ж ***** бородата!
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16.11.2021 12:06 Ответить
Кремлядская говорящая лохматка
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16.11.2021 12:20 Ответить
Це ватний кусок м'яса.
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16.11.2021 12:41 Ответить
 
 