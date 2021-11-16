Процесс моего исключения из фракции активизировался после законопроекта об олигархах и отставки Разумкова, - "слуга народа" Дмитрук. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа" Артем Дмитрук рассказал о возможных причинах своего исключения из фракции.
Об этом Дмитрук сообщил в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.
"Слухи о том, что меня хотят исключить, ходят уже давно. У меня есть большое количество внутренних конфликтов в партии. ... Ни для кого не секрет, что активизировался процесс по моему исключению после законопроекта об олигархах и голосования по отставке Разумкова", – сообщил нардеп.
По словам Дмитрука, руководство "Слуги народа" говорит, что его документы потеряли.
"Сейчас в парламенте собирают подписи для моего исключения. Сегодня будет достаточное количество подписей, и глава партии объявит, что Дмитрук исключен из партии", - добавил парламентарий.
Также Дмитрук рассказал, связывает ли свое исключение из "Слуги народа" с вхождением в межфракционное объединение (МФО) бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова "Розумна політика".
"Правильно сказать, что это МФО, я также глава одного из МФО. Не лукавя душой, мы все понимаем, что это объединение единомышленников, которое может в конце концов перерасти в группу и даже в партию. Но сейчас это просто МФО, которое объединило людей примерно одинаковыми взглядами на ту ситуацию, которая сейчас происходит в нашей стране", - подытожил нардеп.
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Скандальний народний депутат від партії "Слуга народу" Артем Дмитрук, якого раніше викрили в тому, що носить костюм з прапором Російської Федерації, є шанувальником російсько актора Михайла Пореченкова, який у зоні АТО (ООС) стріляв по українським військовим.
Відповідні фото зі своїм кумиром депутат розмістив у себе на сторінці в забороненій в Україні російській соціальній мережі "Вконтакте".
Раніше він відзначився тим що під час першого засідання парламенту не зміг назвати прізвище обраного від його політсили прем'єр-міністра.
От якби він Зеленського критикував, чи був учасником АТО - тоді були б усі підстави.
А тут - нічого особистого. Звичайна профілактика. Попередження іншим слугам.