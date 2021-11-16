Противостояние на границе Польши и Беларуси: мигранты бросают камни и светошумовые гранаты в военных, те в ответ поливают их из водометов. ВИДЕО

Мигранты на границе Польши и Беларуси во вторник бросают камни в охраняющих ее пограничников и военных и не оставляют попыток прорваться через границу.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Польши в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мигранты атаковали наших рядовых и офицеров с помощью камней и пытаются разрушить ограждение и прорваться в Польшу", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что белорусские службы снабдили мигрантов светошумовыми гранатами и те бросают оружие в польских солдат и офицеров.

"Мигранты ведут себя очень агрессивно", – говорится в заявлении.

Также читайте: Вскоре Европе придется выбирать - газ из России или защита Украины и мира, - премьер Великобритании Джонсон

Kuźnica: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Atak migrantów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Migranci są bardzo agresywni, rzucają w kierunku polskich funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021