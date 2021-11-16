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исключение из фракции (61) Слуга народа (2547) Буймистер (70)

Буймистер об исключении из комитета Рады: "Готова к любым неадекватным проявлениям сегодняшней власти". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп Людмила Буймистер заявила, что ее исключение из Комитета по вопросам экономического развития является юридически необоснованным и никчемным.

Об этом нардеп сообщила в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ведь все народные депутаты Украины должны по закону работать в тех или иных комитетах, поэтому никоим образом юридически это решение нельзя проводить, особенно это не решение, которое принимает фракция "Слуга народа". Но если будет дальше продвигаться каким-то еще и другим образом, тогда будем реагировать согласно законодательству. Если мне будут мешать работать, я буду судиться с судом, ведь исключение из комитета это вообще непосредственно препятствование депутатской деятельности", - пояснила Буймистер.

Нардеп сообщила, что на заседание своего комитета завтра она пойдет.

"Нет такой процедуры, как исключение депутата из комитета. Можно снять главу комитета, можно с руководящей должности какой-то снять, но такой процедуры, как исключение депутата из состава комитета просто не существует. Согласно законодательству, все депутаты работают в комитетах, в комитетах получают заработную плату и не могут существовать вне комитета. Поэтому то, что сегодня делают власти, кроме как полным беззаконием больше никак не назовешь", - отметила Буймистер.

"Я каждый день готова к любым неадекватным проявлениям сегодняшней власти", - подытожила парламентарий.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Клоун не терпить інакомислія, бо він звізда зеленого цирку.
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16.11.2021 13:26
+7
Чим більше гризні між зелебенськими, тим швидше наступить їх кінець!
Ооо Небо!
Дай сили витримати іще 2,5 роки!
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16.11.2021 13:31
+7
Как говорил Марк Твен: «Все политические партии, в конце концов умирают, подавившись собственной ложью».(с)

Ці дохнуть щось не дуже швидко...
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16.11.2021 13:42
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Чи то корабель вже тоне, чи то криси зелені вгодовані біжуть ? Питання риторичне...
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16.11.2021 13:25 Ответить
Клоун не терпить інакомислія, бо він звізда зеленого цирку.
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16.11.2021 13:26 Ответить
Ахметовская подстилка это "инакомыслие"?...
Ню-ню
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16.11.2021 13:50 Ответить
Зелень творить безпредєл.
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16.11.2021 13:57 Ответить
Ну как бы, когда овоща прогнали в ростов, тоже все было не по закону.
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16.11.2021 14:11 Ответить
А чья подстилка ЧЛЕНОГРАЙ ? Правильно - Какламойши!!!
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16.11.2021 14:22 Ответить
там тільки риг шуфрич-
живучій падло...
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16.11.2021 13:29 Ответить
Чим більше гризні між зелебенськими, тим швидше наступить їх кінець!
Ооо Небо!
Дай сили витримати іще 2,5 роки!
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16.11.2021 13:31 Ответить
І настане царство боже на землі? Будь яка нова влада років три разповідатиме, що виправляє помилки папереждників.
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16.11.2021 13:34 Ответить
Не 2.5 роки, а це може статися набагато раніше. Терпець такий, що і він рветься...
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16.11.2021 13:48 Ответить
Это 🤖🤢 падали -ка , в лице преЗЕрватива получивший "рай на земле"🤣😂
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16.11.2021 14:25 Ответить
Ага, а грызня 2005 года между Ющенко, Тимощенко и Порошенко привела к успеху? Или усталость народа от этой мышиной возни и приход Януковича был позитивной новостью? Ничему нас дураков жизнь не учит, бункерный только поаплодирует
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16.11.2021 14:24 Ответить
Как говорил Марк Твен: «Все политические партии, в конце концов умирают, подавившись собственной ложью».(с)

Ці дохнуть щось не дуже швидко...
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16.11.2021 13:42 Ответить
Сдохнуть , спешка нужна при ловле блох, пусть 73% получат удовольствие от "чемпиона"по-борьбе с пандемией
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16.11.2021 14:28 Ответить
Но страдают при этом и адекватные, отказавшиеся входить в эти самые 73% ..
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16.11.2021 15:12 Ответить
Они нарушают закон не в первый раз и не последний.Они для этого пришли-*отобрать и поделить*.Шариков на шарикове,это факт.Их материальность стремительно растёт. Неужели следующие выборы не вылечат общество?
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16.11.2021 13:54 Ответить
говень,под медведчуком
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16.11.2021 14:21 Ответить
да что то не видно вашей праци в комитетах, одно дело 3,14издят и 3,14Издят... коли вони роблшять не розумию! ааа сори цеж робота така)))))
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16.11.2021 14:25 Ответить
А что это за диво ,,буймистер,,?Не хватает мест уже на официальные должностья так уже придумывают всякие новые?
Да вроде уже действует закон об украинском языке или уже и украинский язык не поворачивается для названия профессий и должностей понапридумованых для кумов,сватов и их близких?
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16.11.2021 14:30 Ответить
Еще в июле 20 18 был видеоролик о том, какие обязанности и возможности у народных депутатов и как их использовать для улучшения жизни украинцев. "КАЖДЫЙ народный депутат имеет обязанности и наделен рячагами влияния, выполнение и использование которых может качественно повлиять на условия жизни его избирателей". ЗА два с лишним года депутаты монобольшинства решили качественно повлиять на улучшение своей жизни, и своих, и тех, кто через их зеленые кнопки лоббирует свои интересы не только в больших стройках дорог и бассейнов, в реставрациях зАмков и вырубке Карпат. А тех, кто просто грабит и гробит нас всех. Вы же знаете эти фамилии. Да они же и не скрываются. Депутаты под куполом прилипли к свои айфонам. Как вы думаете, и кто там у них дает распоряжение?
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16.11.2021 14:59 Ответить
 
 