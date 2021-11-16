СБУ умышленно сорвала операцию по разоблачению шпионов РФ в высших государственных органах Украины, - разведчик ГУР МО "Швед". ВИДЕО

СБУ причастна к срыву многих готовившихся и проводимых Главным управлением разведки Министерства обороны Украины операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Прямий доказ".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

В частности, в 2019 году специальные подразделения СБУ сорвали операцию ГУР Минобороны, целью которой было разоблачение почти всех шпионов России в высших государственных органах Украины. Для этого сотрудники СБУ штурмовали базу армейских разведчиков и возбудили против них несколько уголовных дел.

"Дела лепили на коленках буквально. Обвинения придумывали кое-как с единственной целью - сорвать операцию. Когда все это происходило, наши группы проводили операцию в результате которой стала бы известна вся шпионская сеть РФ в высших государственных органах Украины", - говорит разведчик ГУР МО "Швед"".