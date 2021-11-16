СБУ умышленно сорвала операцию по разоблачению шпионов РФ в высших государственных органах Украины, - разведчик ГУР МО "Швед". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
СБУ причастна к срыву многих готовившихся и проводимых Главным управлением разведки Министерства обороны Украины операций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Прямий доказ".
В частности, в 2019 году специальные подразделения СБУ сорвали операцию ГУР Минобороны, целью которой было разоблачение почти всех шпионов России в высших государственных органах Украины. Для этого сотрудники СБУ штурмовали базу армейских разведчиков и возбудили против них несколько уголовных дел.
"Дела лепили на коленках буквально. Обвинения придумывали кое-как с единственной целью - сорвать операцию. Когда все это происходило, наши группы проводили операцию в результате которой стала бы известна вся шпионская сеть РФ в высших государственных органах Украины", - говорит разведчик ГУР МО "Швед"".
Пожалуйста, подождите...
Ну дуже хоче до влади, аж пищить. Хоч тушкою, хоч консервою.
Думаю если бы я никому не мешал своими публикациями то никто бы на меня и внимания не обращал,просто игнорировал.
Это как бы задержание кого-то "на горячем" (личные контакты, передача сведений и т.д. и т.п.)
Если ты хочешь сорвать эту "операцию" то банально отмени встречу, ЗАЧЕМ ШТУРМОВАТЬ БАЗУ РАЗВЕДКИ?!!
Там что отбивали каких-то задержаных лиц?
НЕПОНЯТНО
Хотя с затертыми рожами на видео можно рассказывать ОЧЕШУЕННЫЕ истории.
"Ти, що? Кіна не бачив?"
А если на базе собрали множество групп, каждой из которых дают задание на арест конкретных высокопоставленных чиновников, чтобы молниеносно провести такую операцию, как провели в Азербайджане перед началом активных боевых действий в Нагорном Карабахе?
Армия могла готовить такую акцию. Правда она была бы незаконной, так как без создания Верховной Радой Военной контрразведки Министерства обороны, армия не имеет права ТАК работать внутри страны. Но такая акция была бы в интересах Украины и украинской нации и во вред агентуре ФСБ. Вот СБУ и воспользовалось этим юридическим поводом, чтобы сорвать проукраинскую операцию военной разведки.
Собственно, если всмотреться правде в глаза, то как раз военная разведка видимо и планировала очистку управления страны от предателей. Но так же мне понятно, что внутри нашей военной разведки оказался предатель или агент ФСБ и операция была сорвана. Ну а тем простым бойцам СБУ, которые блокировали базу, скорее всего сказали, что они ликвидируют военный переворот.
Радует другое, то что определенная группа высокопоставленных офицеров ЗСУ уже знает пофамильно большинство врагов внутри руководства страны. Громкого процесса не было, значит ЦЕНТР не ликвидирован. Про остальное можно думать и предполагать.
Наливайченко начал чистку Службы, потому и был отстранен. Ну а как Грицак бездействовал, это понятно всей Украине.
А как же дело и арест Пукача?
Я же писал сегодня, что начальников отделов назначали прямыми переводами из ФСБ. Что фсбшники за годы при Януковиче сделали СБУ филиалом ФСБ. Но нельзя увольнять всех подряд не разобравшись, ведь в том же 2004-м году, когда по приказу Януковича 10 тысяч вооруженных боевыми патронами солдат ВВ ехали расстреливать Майдан, их остановили не только предупреждением о танковой роте, эскадрильи боевых вертолетов и снайперов ЗСУ, но и снайперах СБУ на крыша Киева, которые готовы были защищать майдановцев, а в приёмной командующего ВВ были следователи СБУ готовые его арестовать если он не отдаст приказ подчиненным вернуться в казармы...
Потому Наливайченко начал с того, что создавал группы офицеров СБУ из патриотически настроенных офицеров и именно с их помощью начал решать задачи Службы и чистить внутренние ряды.
Ну и всего через месяц после инаугурации Порошенко уволил всех заместителей Наливайченко, потом были пленки Онищенко и обвинение им, что он передавал в раду нал за снятие Наливайченко, так что брилиантовые там не причем https://www.rbc.ru/politics/19/06/2015/55847cdb9a7947b0af81772d
Насчет чистки СБУ, то это кодло надо несколько раз промывать от рашистов. Там половина фсбшников. Даже их активное противостояние с внешней разведкой МО говорит о том, что служат они похоже не Украине.
Порох - вор, Зеленский- проект коломойского, судьи и чиновники - все просто воры, за 6 лет на фронте и в тылу убили тысячи ярких ребят!!! В Днепре - все блок посты убрали - дороги отремонтировали!!! Ватников стало еще больше!!!!
ЗАЧЕМ Тогда ВСЕ?????? Что все руководство Украины - не видят или это люди путина?
Ну как могут люди верить в страну и в руководство - после этой информации!!!
Надеюсь все наладится !!! И если СБУ - предатели - значит это надо исправить , а не рассусоливать!!! Или пошли вы все в Ж....пУ!
Если не знать где опухоль, то как вы ее вырежете.
08 липня 2020 року СБУ затримала оперативну групу співробітників ГУР МО України, по машині командира групи з позивним "Швед", який виїжджав зі своєї квартири на Позняках, був відкритий вогонь, і ця інформація потрапила в ЗМІ. Одним із затриманих був підполковникMikhail Lermontov-Nikolov, (позивний "Лермонтов"), який розповів Цензор.Нет про причини цих подій - зриві секретної операції ГУР МО по звільненню полонених в Донецьку.
в коментарі Чайка Київ як і в сюжеті журналістів мова йде не про добробати, а про оперативну групу співробітників ГУР МО України.
крім того, якби ви стежили за тим, що відбувається в країні не за "відосами" зеленського ви б знали, що МО України майже одразу надало СБУ всі необхідні документи щодо групи "Шведа", підтвердило їхню зброю , повноваження та задачі.
просто вам це нецікаво було ані тоді ані зараз. мабуть тому, що зеленське в своїх відосіках про нього не розповідало.
новина була резонансна для тих, хто цікавиться. по телевізору, природно, тиша.
ваше уявлення про штурм це суто ваше уявлення.
всі ті, кого Зе,Єрмак розставив на посадах, його люди, усі зрадники України!
російських агентів захищає бакаков і ермак! так само є у лавах СБУ
діюча російська аґентура., кроти.
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління
НАКАЗ
23.12.2020 № 383
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674
Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
№ 143 від 26.04.2021
№ 230 від 08.07.2021
№ 309 від 31.08.2021}
Відповідно до статей 10-12 Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Звід відомостей, що становлять державну таємницю, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182(зі змінами).
3. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Служби
І. Баканов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
23 грудня 2020 року № 383
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674
ЗВІД
відомостей, що становлять державну таємницю
А при Зюзє криворогому, хоч одна операція по знищенню ворога відбулася за останні два роки? Вірно. Не відбулася. Вагнергейт тільки відбувся, який обов'язково увійде в історію України. Дуже сподіваюсь, що Бутусов не дасть забути суспільству про цю зраду.
Короче, получается сюжет, достойный материалов "троек" 37-го года, когда один подсудтмый, согласно приговору, работал сразу на 5 разведок вражеских стран.
Люди, включайте мозг, вас уже вообще считают за тупое стадо, когда подсовывают столь откровенный бред.
Год назад операция военной разведки и провалилась потому, что про неё узнал враг.
Но, если руководители ГУР МО знают об этом и молчат - значит они соучастники. Так даже уголовное законодательство говорит.
Совсем недавно ему про это же рассказал представитель Госдепа.
Так что Президенту известно, но он или не может или не хочет прислушаться. Известно правительствам США и ВБ.
Вот офицер-патриот, видя всё это, видя что Зеленский не реагирует, то ему остаётся одно - открыть такую информацию для всего населения страны, что у власти банда. Что главные бандиты это Гетьманцев, Арахамия, Милованов и Корниенко, которые принимают решения, а Ермак советует Зеленскому подписать или не подписать предложенное. А остальные Зе лишь нажиматели кнопок. Сделано для того, чтобы хоть эта банда более не получила голосов избирателей.
Президента Кучму, в собственном кабинете прослушивали. Не стоит верить в бред с "диктофоном Мельниченко под диваном" - писали стационарной аппаратурой ВМОНТИРОВАННОЙ прямо в стены чекистами, еще со времён, когда они там прослушивали Щербицкого. Ну теперь подумайте, были ли офицеры СБУ, отвечающие как раз за предотвращение такого, патриотами Украины или офицерами ФСБ...
Когда Кучма это понял, то направил руководить СБУ руководителя украинской военной разведки Игоря Смешко и его команду, именно для очистки СБУ от агентуры Кремля. Тогда военная разведка доложила Президенту о том, что минимум 60% госсекретов уходило в Кремль через офицеров СБУ!
Ющенко уволил Смешко и назначил не профессионала Турчинова, но Александр Валентинович хоть не ухудшил ситуацию в СБУ.
Потом олигархи протянули Януковича, при котором СБУ руководил офицер ФСБ Якименко, который назначал по всей Украине, начальников отделов ПРЯМЫМИ переводами из ФСБ!!!
Турчинов назначает Наливайченко руководить СБУ и тот начинает чистку рядов от агентуры. Масштаб агентуры ФСБ был такой, что группы Альфа, которые послали для захвата главарей в Донецке и в здании СБУ Луганска попали в засаду. Так, для поимки генерала Пукача, участвовавшего в убийстве Гонгадзе, Наливайченко создал несколько групп и замкнул их на себя лично, а доклады принимал только на базе Альфы под Киевом. Как результат, Пукача задержали.
Потом Порошенко назначил Грицака. Борьба с диверсантами, это одна из основных задач СБУ. Достаточно вспомнить про пять подорванных арсеналов с боеприпасами, чтобы понять, как работало руководство Службы. Но при этом очень много молодых офицеров военной контрразведки СБУ прошла через ротацию на фронте Донбасса и они не раз смотрели смерти в глаза. Потому на низовом уровне Службы ситуация иная, чем вверху и Киеве.
Что должен был сделать Зеленский, став Президентом. Ну уж точно не назначать Баканова, а мог предложить опытным Смешко или Наливайченко.
Убрать из СБУ борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями - эти управления как раз и разлагают СБУ.
Передать офицеров военной контрразведки СБУ в состав контрразведки СБУ и тут же создать в Министерстве обороны Военной контрразведкой, тем самым создав конкуренцию между двумя спецслужбами внутри Украины.
Возродить Военную прокуратуру и подследственность ей всех силовиков. Не сталкиваясь с преступным миром, военная прокуратура будет вести следствие лишь против подозреваемых в измене и коррупции полицейских, военных, сбушников, пограничников, таможенников, разлагаясь изнутри меньше полиции, Генпрокуратуры и новых, наштампованных органов.
Контрразведка СБУ и созданная Военная контрразведка не должны иметь возможности прямой проверки таможенников, а лишь скрытно вести работу, отслеживая контрабандистов, таможенников, пограничников (подчиненных МВД), так как всегда рядом с контрабандистами тайно работают сотрудники спецслужб сопредельных государств, а им вербовать контрабандистов достаточно просто. Потому работая против них СБУ и Военная контрразведка МО будут бороться со шпионажем.
Так что Зеленский просто возомнивший себя гением, а по факту абсолютно безграмотный в управлении государственными процессами, протолкнутый в Президенты Коломойским, как месть Порошенко за Приват банк. Ну а теперь, когда Зеленский предал Коломойского, то тот стал его давить через несколько млрд кубов газа, которые в столь сложный период, это петля на шее Володи за все схемы обогащения ребяток из 95-го квартала.