Развал монобольшинства не является целью МФО "Розумна політика". Коллеги и сами с этим справятся, - Разумков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Перед МФО "Розумна політика" не стоит задача развалить монобольшинство.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Довольно часто слышу, что целью МФО "Розумна політика" является развал монобольшинства. Отвечаю. Такая задача не стоит. Но думаю, что коллеги самостоятельно с этим справятся, ведь у фракции достаточно внутренних конфликтов", - сказал он.
По словам Разумкова, на сегодняшний день главное желание всех членов объединения - делать политику действительно разумной.
"Однако удивляет то, что коллеги, с одной стороны, заявляют, что это абсолютно обычное МФО, а с другой - за последние недели в СМИ было очень много негатива и дискуссий по его образованию".
Понимаю, что "Розумна політика" могла создать определенные трудности для некоторых, но убежден, людей в парламенте, которые хотят думать и принимать взвешенные решения, однозначно больше. Уверен, количество народных депутатов в МФО будет расти!" - добавил экс-спикер ВР.
Пожалуйста, подождите...
- Экономика в жопе,
- энергосектор в жопе,
- внешняя политика в жопе,
- инвестиции в жопе,
- больше 50 тысяч трупов от Ковида,
- ваннергейт,
- оффшоргейт
- вот и все результаты ЗЕ.
Порошенко- олигарх. Нужно просто всегда об этом помнить. Тогда даже такие цифры будут видеться, как чрезмерно высокие
- Ой вибачте!
- Ти що, курва, інтелєгент?
- Ні, ні, що Ви… таке ж зебидло як і ви!
Чтобы рыжего хозяина не обижали!
Д. Разумковский
А потом наивные глаза и "А кто ж знал?"
Згідно з фотокопією, оприлюдненою на його сторінці, членами цього МФО стане 21 член фракції "Слуга народу" (Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Олександр Бакумов, Ольга Коваль, Дар'я Володіна, Михайло Новіков, Роман Бабій, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Михайло Крячко, Євген Петруняк, Іван Юнаков), двоє представників "Батьківщини" (Андрій Ніколаєнко, Володимир Кабаченко), а також позафракційний нардеп Людмила Буймістер.
Як повідомив віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко при офіційному оголошені у вівторок на пленарному засіданні парламенту "Про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика"", народний депутат Володимир Кабаченко (фракція "Батьківщина") відкликав свій підпис про входження до цього МФО.
Интерфакс-Украина
@interfaxua
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3 ч
Зеленского на посту президента готовы переизбрать 23% украинцев, 13% поддерживают Порошенко - опрос "Рейтинга"
https://interfax.com.ua/news/political/779990.html
СОЦИС и Разумков недавно рисовали 28 и 31.
похоже и соц.опытывания за 2-года скурвились = все в нашем Датском королевстве летит в п-ду..
При этом 44% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Порошенко, 35% - за Бойко, 34% - за Тимошенко, 32% - за Зеленского.
Это свежак.
«Олю Коваль виключили з політради за зв'язки з Разумковим», - розповів один з них.
Уточнюється, що Коваль нещодавно вступила в міжфракційне об'єднання розумна політика. Його створив Разумков і планує будувати партію на основі цього МФО. Зараз Коваль залишається членом фракції Слуги народу, вона пройшла в Раду під 57 номером у списку.