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ВР (28721) Разумков Дмитрий (1521)

Развал монобольшинства не является целью МФО "Розумна політика". Коллеги и сами с этим справятся, - Разумков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Перед МФО "Розумна політика" не стоит задача развалить монобольшинство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Довольно часто слышу, что целью МФО "Розумна політика" является развал монобольшинства. Отвечаю. Такая задача не стоит. Но думаю, что коллеги самостоятельно с этим справятся, ведь у фракции достаточно внутренних конфликтов", - сказал он.

По словам Разумкова, на сегодняшний день главное желание всех членов объединения - делать политику действительно разумной.

"Однако удивляет то, что коллеги, с одной стороны, заявляют, что это абсолютно обычное МФО, а с другой - за последние недели в СМИ было очень много негатива и дискуссий по его образованию".

Понимаю, что "Розумна політика" могла создать определенные трудности для некоторых, но убежден, людей в парламенте, которые хотят думать и принимать взвешенные решения, однозначно больше. Уверен, количество народных депутатов в МФО будет расти!" - добавил экс-спикер ВР.

Также читайте: Разумков о 1000 грн от Зеленского для привитых украинцев: Это не реанимирует рейтинг президента

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Подоляковцы уже скатились до полного примитивизма.

- Экономика в жопе,
- энергосектор в жопе,
- внешняя политика в жопе,
- инвестиции в жопе,
- больше 50 тысяч трупов от Ковида,
- ваннергейт,
- оффшоргейт

- вот и все результаты ЗЕ.
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16.11.2021 14:40
+7
История повторяется, как с ЗЕ.

А потом наивные глаза и "А кто ж знал?"
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16.11.2021 14:42
+6
Стає мужик іншому на ногу в автобусі.
- Ой вибачте!
- Ти що, курва, інтелєгент?
- Ні, ні, що Ви… таке ж зебидло як і ви!
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16.11.2021 14:36
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Люди видят что Президент Зеленский делает реформы и двигает Украину . Поэтому ничего не получится у плохих людей
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16.11.2021 14:36 Ответить
Подоляковцы уже скатились до полного примитивизма.

- Экономика в жопе,
- энергосектор в жопе,
- внешняя политика в жопе,
- инвестиции в жопе,
- больше 50 тысяч трупов от Ковида,
- ваннергейт,
- оффшоргейт

- вот и все результаты ЗЕ.
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16.11.2021 14:40 Ответить
Ви мабуть не в курсі, але це вже не подоляночки, це - лящі.)))
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16.11.2021 14:42 Ответить
Ну формально чувырло бородатое советником не является.
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16.11.2021 14:43 Ответить
Я сам особисто вважав в 2019 році, що більше року Зєіла не протримається при владі. Дійсність вносить корективи. Підскажіть, скільки процентів голосів отримали на проміжних виборах 31 жовтня 2021 року в Черкасах та Херсоні представники ЄС. Не можу знайти.
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16.11.2021 14:54 Ответить
В Черкасской обл.- 8,4% в Херсонской- 17,39%.
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16.11.2021 15:07 Ответить
Велике спасибі.
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16.11.2021 15:31 Ответить
Будь ласка!

Порошенко- олигарх. Нужно просто всегда об этом помнить. Тогда даже такие цифры будут видеться, как чрезмерно высокие
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16.11.2021 15:44 Ответить
Це в якому сезоні Слуга народу? Маю на у одноіменний серіал.
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16.11.2021 14:41 Ответить
Стає мужик іншому на ногу в автобусі.
- Ой вибачте!
- Ти що, курва, інтелєгент?
- Ні, ні, що Ви… таке ж зебидло як і ви!
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16.11.2021 14:36 Ответить
Как сопля какая то,планы есть,но целей нет,типа мы тут мутим воду,а зачем хз.
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16.11.2021 14:38 Ответить
Как зачем?!!
Чтобы рыжего хозяина не обижали!
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16.11.2021 14:39 Ответить
Монобільшість сама себя не развалит.
Д. Разумковский
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16.11.2021 14:38 Ответить
Цензор почав піарити лупоглазого.
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16.11.2021 14:40 Ответить
История повторяется, как с ЗЕ.

А потом наивные глаза и "А кто ж знал?"
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16.11.2021 14:42 Ответить
та не вийде цим вже нічого хорошого для них. Виборець розчарувався в цих "героях". Ні, свої вісім-десять процентів вони ще знайдуть, але не більше.
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16.11.2021 16:13 Ответить
Почалося переочарованіє від Зе до Ро. В сумі ці два - ЗеРо.
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16.11.2021 14:43 Ответить
цели нет,но почемубы и нет
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16.11.2021 14:42 Ответить
Шото последнее время Разумкова овердохрена стало.
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16.11.2021 14:46 Ответить
Его раскручивают кацапы - вот их сми и стараются 😀😀😀
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16.11.2021 14:52 Ответить
Ну яка в біса "розумна політика" там де від розуму лише прізвище головного "розумового інваліда"?
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16.11.2021 14:46 Ответить
такого же как и " Слуга народа " . из двух слов правдиво только слуга . а на счет народа . их хозяин Коломойский это еще не весь народ
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16.11.2021 15:00 Ответить
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16.11.2021 14:51 Ответить
8 листопада Разумков оприлюднив повний список із 25 парламентаріїв, які увійдуть до міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

Згідно з фотокопією, оприлюдненою на його сторінці, членами цього МФО стане 21 член фракції "Слуга народу" (Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Олександр Бакумов, Ольга Коваль, Дар'я Володіна, Михайло Новіков, Роман Бабій, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Михайло Крячко, Євген Петруняк, Іван Юнаков), двоє представників "Батьківщини" (Андрій Ніколаєнко, Володимир Кабаченко), а також позафракційний нардеп Людмила Буймістер.

Як повідомив віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко при офіційному оголошені у вівторок на пленарному засіданні парламенту "Про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика"", народний депутат Володимир Кабаченко (фракція "Батьківщина") відкликав свій підпис про входження до цього МФО.
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16.11.2021 16:10 Ответить
Разумкова с Геросом - на царство!!.Пусть царюють.
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16.11.2021 14:53 Ответить
уже года полтора как нету того большинства. где там месяц на коалицию? где подання на роспуск?
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16.11.2021 14:53 Ответить
свежее

Интерфакс-Украина


@interfaxua

·
3 ч



Зеленского на посту президента готовы переизбрать 23% украинцев, 13% поддерживают Порошенко - опрос "Рейтинга"
https://interfax.com.ua/news/political/779990.html
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16.11.2021 14:58 Ответить
Антирейтинг Порошенко 44%.

СОЦИС и Разумков недавно рисовали 28 и 31.
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16.11.2021 15:23 Ответить
согласен...
похоже и соц.опытывания за 2-года скурвились = все в нашем Датском королевстве летит в п-ду..

При этом 44% опрошенных заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Порошенко, 35% - за Бойко, 34% - за Тимошенко, 32% - за Зеленского.
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16.11.2021 15:27 Ответить
Социология не является точной наукой. Здесь нужно смотреть не на десятые доли процента, а на общие тенденции. И в этом плане всё более-менее стабильно. Зеленский продолжает сохранять наилучшие шансы на переизбрание. Порошенко продолжает таких шансов не иметь. Третья сила, способная вклиниться в борьбу, пока не очевидна. Разумков похоже уже откусил свой максиму в 8%. Дальнейшее наращивание рейтинга будет даваться совсем не просто, даже с деньгами и медиа-ресурсами Ахметова. Ибо электоральный пирог в Украине достаточно чётко нарезан.
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16.11.2021 15:38 Ответить
Так "рейтинг" куплен зекрысами)так что только дебилы верят в ноябре июльским рейтингам)и тут мимо,"Ванга")))
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16.11.2021 15:39 Ответить
Приве! Как настроение?

Это свежак.
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16.11.2021 15:47 Ответить
Не дождетесь! 5я колонна огрызается и хватает за штаны!
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16.11.2021 15:11 Ответить
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16.11.2021 15:17 Ответить
На з'їзді Слуги народу зі складу партії була виключена депутатка Ольга Коваль. Причиною цьому стали зв'язки з екс-спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. Про це кореспонденту LIGA.net повідомили три джерела в керівництві партії.
«Олю Коваль виключили з політради за зв'язки з Разумковим», - розповів один з них.
Уточнюється, що Коваль нещодавно вступила в міжфракційне об'єднання розумна політика. Його створив Разумков і планує будувати партію на основі цього МФО. Зараз Коваль залишається членом фракції Слуги народу, вона пройшла в Раду під 57 номером у списку.
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16.11.2021 15:27 Ответить
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16.11.2021 15:47 Ответить
Интересно, он в следующем году возмет участие вместе с Дмитруком в автопробеге ПетуШария? Цветочки на Куликово поле с Дмитруком весте понесут? Ведь одна партия, ёпта.....
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16.11.2021 16:01 Ответить
Слейся уже, рыговско-олигархическая подстилка!
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16.11.2021 16:20 Ответить
Прошу проголосувати та підтримати
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16.11.2021 17:20 Ответить
Битва каломойского с ахметкой началась! Посмотрим,у кого бабла больше. Хотя......они там просто тупо в очко играют,кто выиграл--того и през.
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16.11.2021 17:59 Ответить
Борьба была равна. Сражались два говна. Буба (каломойский) и пупс (ахметка). Вот прям не знаю, за кого болеть...

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16.11.2021 21:21 Ответить
 
 